Mulher foi localizada pela Polícia Federal no Posto de Saúde enquanto trabalhava - Foto: Reprodução

Mulher foi localizada pela Polícia Federal no Posto de Saúde enquanto trabalhavaFoto: Reprodução

Publicado 23/10/2026 10:16 | Atualizado 23/10/2026 10:24





A prisão foi realizada por policiais da Delegacia da Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE), em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. A mulher tem uma condenação definitiva de 10 anos de reclusão em regime fechado. Desse total, ainda restam 4 anos e 7 meses de pena a cumprir.



A abordagem ocorreu no próprio local de trabalho da procurada. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Federal, a ação foi planejada para evitar interferências no atendimento aos pacientes e preservar o funcionamento do pronto-socorro durante a operação.



Trabalho de inteligência levou à localização

A identificação da mulher foi resultado de levantamentos realizados pelas equipes da Polícia Federal, que cruzaram informações para rastrear seus hábitos e localizar o endereço onde ela exercia atividade profissional. O trabalho permitiu confirmar que a procurada estava no Pronto-Socorro da Imbetiba, onde foi abordada pelos agentes.



A operação teve como objetivo cumprir a ordem judicial e encaminhar a condenada às autoridades responsáveis pela execução da pena. A escolha do momento e do local da abordagem também levou em consideração a necessidade de evitar transtornos à rotina da unidade de saúde, que continuava com o atendimento à população.



A Polícia Federal não divulgou o nome da mulher. Também não informou se a administração do pronto-socorro tinha conhecimento da condenação definitiva ou da condição de foragida da Justiça.



Condenada seguirá no sistema prisional

Depois da abordagem, a mulher foi conduzida à sede da Delegacia da Polícia Federal em Macaé, onde passou pelos procedimentos formais e pelo registro da ocorrência. Na sequência, foi transferida para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



A transferência marca o encaminhamento da condenada para dar continuidade ao cumprimento da pena determinada pela Justiça. De acordo com as informações divulgadas, ela ainda precisa cumprir 4 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado.



O mandado expedido pela Vara de Execuções Penais foi o instrumento judicial que permitiu a localização e a captura da mulher, que permanecia foragida. Com a prisão, ela voltou à custódia do Estado e ficará à disposição do Poder Judiciário para o prosseguimento da execução penal.



A Polícia Federal não apresentou outros detalhes sobre o histórico do caso nem sobre as circunstâncias que levaram à condenação. Também não foram divulgadas informações adicionais sobre a atuação profissional da mulher na unidade de saúde.

Uma mulher condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi presa pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (22), enquanto trabalhava no Pronto-Socorro da Imbetiba, em Macaé, no Norte Fluminense. Considerada foragida da Justiça, ela foi localizada após um trabalho de inteligência que permitiu aos agentes identificar sua rotina e confirmar sua atividade profissional na unidade municipal de saúde.A prisão foi realizada por policiais da Delegacia da Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE), em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. A mulher tem uma condenação definitiva de 10 anos de reclusão em regime fechado. Desse total, ainda restam 4 anos e 7 meses de pena a cumprir.A abordagem ocorreu no próprio local de trabalho da procurada. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Federal, a ação foi planejada para evitar interferências no atendimento aos pacientes e preservar o funcionamento do pronto-socorro durante a operação.A identificação da mulher foi resultado de levantamentos realizados pelas equipes da Polícia Federal, que cruzaram informações para rastrear seus hábitos e localizar o endereço onde ela exercia atividade profissional. O trabalho permitiu confirmar que a procurada estava no Pronto-Socorro da Imbetiba, onde foi abordada pelos agentes.A operação teve como objetivo cumprir a ordem judicial e encaminhar a condenada às autoridades responsáveis pela execução da pena. A escolha do momento e do local da abordagem também levou em consideração a necessidade de evitar transtornos à rotina da unidade de saúde, que continuava com o atendimento à população.A Polícia Federal não divulgou o nome da mulher. Também não informou se a administração do pronto-socorro tinha conhecimento da condenação definitiva ou da condição de foragida da Justiça.Depois da abordagem, a mulher foi conduzida à sede da Delegacia da Polícia Federal em Macaé, onde passou pelos procedimentos formais e pelo registro da ocorrência. Na sequência, foi transferida para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).A transferência marca o encaminhamento da condenada para dar continuidade ao cumprimento da pena determinada pela Justiça. De acordo com as informações divulgadas, ela ainda precisa cumprir 4 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado.O mandado expedido pela Vara de Execuções Penais foi o instrumento judicial que permitiu a localização e a captura da mulher, que permanecia foragida. Com a prisão, ela voltou à custódia do Estado e ficará à disposição do Poder Judiciário para o prosseguimento da execução penal.A Polícia Federal não apresentou outros detalhes sobre o histórico do caso nem sobre as circunstâncias que levaram à condenação. Também não foram divulgadas informações adicionais sobre a atuação profissional da mulher na unidade de saúde.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA Projeto Cidades tenta contato com a defesa da condenada. O posicionamento será incluído na matéria assim que houver retorno. O texto segue em atualização.