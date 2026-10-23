Ação do Outubro Rosa reuniu pacientes oncológicos, familiares e profissionais de saúdeFoto: Divulgação
O acesso ao atendimento começa nas unidades básicas de saúde, onde as pacientes podem realizar consultas, tirar dúvidas e receber orientações sobre os exames preventivos. Quando há indicação médica, a mamografia é feita no Centro de Especialidades Dona Alba. Caso os resultados apontem necessidade de investigação complementar, a paciente pode ser encaminhada para ultrassonografia, biópsia e, conforme a avaliação clínica, acompanhamento especializado na Oncologia.
A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, destaca que a atenção à saúde da mulher não deve ficar restrita ao mês de outubro. Para ela, a campanha é uma oportunidade de reforçar a importância dos cuidados contínuos e da realização dos exames indicados.
“O Outubro Rosa chama a atenção para o cuidado com a saúde da mulher, mas é importante a gente reforçar que esse cuidado deve continuar o ano inteiro. A mamografia é um exame de rastreamento que consegue identificar alterações sugestivas de câncer de mama antes mesmo que os sintomas apareçam. Então, quando a doença é descoberta logo no início, as chances de sucesso, tanto no tratamento quanto na cura, só aumentam”, afirmou.
Além dos serviços disponíveis nas unidades de saúde, Macaé conta com o ônibus do programa Saúde Até Você, que percorre diferentes pontos do município para ampliar o acesso da população à assistência. A unidade móvel oferece consultas médicas, atendimento de enfermagem e exames como Papanicolau e ultrassonografia transvaginal e pélvica.
A iniciativa busca aproximar os serviços de saúde dos moradores e facilitar o acesso aos atendimentos nos bairros. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que as mulheres procurem a unidade de referência para esclarecer dúvidas, manter os exames em dia e receber encaminhamento quando necessário.
A mamografia é uma ferramenta importante para identificar alterações nas mamas, inclusive antes do aparecimento de sintomas. A indicação e a periodicidade do exame devem considerar a idade, o histórico de saúde e a avaliação dos profissionais responsáveis pelo atendimento.
O cuidado também inclui o acompanhamento das pacientes que já receberam o diagnóstico. Em Macaé, o Polo Municipal de Oncologia oferece assistência especializada e multidisciplinar em diferentes áreas da saúde. A unidade tem capacidade para atender até 10 mil pessoas e mantém atualmente 6.120 pacientes cadastrados. Desse total, 1.160 têm diagnóstico de câncer de mama.
Além das orientações sobre prevenção, a programação do Outubro Rosa incluiu atividades voltadas ao bem-estar de quem enfrenta o câncer. Nesta quarta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Polo Municipal de Oncologia, promoveu um encontro com pacientes oncológicos, familiares e profissionais da unidade.
A agenda reuniu massoterapia, maquiagem, desfile temático, atividades corporais conduzidas pela equipe de fisioterapia, palestras, confraternização e bingo dos pacientes. A proposta foi criar um espaço de convivência e acolhimento para pessoas que lidam com os desafios do tratamento.
A programação também abriu espaço para o Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de próstata, ampliando o debate sobre a prevenção e os cuidados com a saúde.
A babá Jaqueline de Jesus conhece de perto essa trajetória. Ela enfrentou dois cânceres de mama e realiza acompanhamento na unidade há 13 anos. Para ela, momentos de integração ajudam a aliviar o peso emocional das experiências vividas e fortalecem quem ainda enfrenta a doença.
“Isso faz com que a gente esqueça um pouquinho do sofrimento que a gente já passou e por quem está passando também”, contou. Ao deixar uma mensagem para outras mulheres em tratamento, ela resumiu o incentivo em três palavras: “Força, fé e acreditar sempre!”
O médico oncologista Gabriel Mussi também ressaltou a importância de oferecer um ambiente acolhedor durante o acompanhamento dos pacientes. Segundo ele, a convivência e os momentos de alegria podem contribuir para a qualidade de vida de quem enfrenta a doença.
“Acho que a oncologia não pode ser tão pesada, tão triste. A gente tem que ter alegria em todos os momentos. Confraternizar, criar um ambiente de alegria e de felicidade ajuda tanto na qualidade de vida como no tratamento das pessoas”, declarou.
Simone Sales reforçou que a rotina atribulada pode levar muitas mulheres a adiar os próprios cuidados, mas destacou a estrutura de atenção básica disponível no município. Segundo a secretária, a rede municipal tem 70% de cobertura e conta com unidades de saúde nos bairros, onde a população pode buscar orientações, prevenção e acompanhamento.
A mensagem da campanha é que o cuidado não termina com o Outubro Rosa. A prevenção, a investigação de alterações e o acesso ao tratamento precisam fazer parte da rotina de saúde durante todo o ano.
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