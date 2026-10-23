Ação do Outubro Rosa reuniu pacientes oncológicos, familiares e profissionais de saúde - Foto: Divulgação

Ação do Outubro Rosa reuniu pacientes oncológicos, familiares e profissionais de saúdeFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 10:46





O acesso ao atendimento começa nas unidades básicas de saúde, onde as pacientes podem realizar consultas, tirar dúvidas e receber orientações sobre os exames preventivos. Quando há indicação médica, a mamografia é feita no Centro de Especialidades Dona Alba. Caso os resultados apontem necessidade de investigação complementar, a paciente pode ser encaminhada para ultrassonografia, biópsia e, conforme a avaliação clínica, acompanhamento especializado na Oncologia.



A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, destaca que a atenção à saúde da mulher não deve ficar restrita ao mês de outubro. Para ela, a campanha é uma oportunidade de reforçar a importância dos cuidados contínuos e da realização dos exames indicados.



“O Outubro Rosa chama a atenção para o cuidado com a saúde da mulher, mas é importante a gente reforçar que esse cuidado deve continuar o ano inteiro. A mamografia é um exame de rastreamento que consegue identificar alterações sugestivas de câncer de mama antes mesmo que os sintomas apareçam. Então, quando a doença é descoberta logo no início, as chances de sucesso, tanto no tratamento quanto na cura, só aumentam”, afirmou.



Ação do Outubro Rosa reuniu pacientes oncológicos, familiares e profissionais de saúde Foto: Divulgação A prevenção e o acolhimento caminham juntos no combate ao câncer de mama . Em Macaé, a rede municipal de saúde realiza cerca de 180 mamografias por mês e, atualmente, não registra fila para a marcação do exame. Durante o Outubro Rosa, a campanha reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular, além de destacar o suporte oferecido às mulheres em diferentes etapas do cuidado.O acesso ao atendimento começa nas unidades básicas de saúde, onde as pacientes podem realizar consultas, tirar dúvidas e receber orientações sobre os exames preventivos. Quando há indicação médica, a mamografia é feita no Centro de Especialidades Dona Alba. Caso os resultados apontem necessidade de investigação complementar, a paciente pode ser encaminhada para ultrassonografia, biópsia e, conforme a avaliação clínica, acompanhamento especializado na Oncologia.A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, destaca que a atenção à saúde da mulher não deve ficar restrita ao mês de outubro. Para ela, a campanha é uma oportunidade de reforçar a importância dos cuidados contínuos e da realização dos exames indicados.“O Outubro Rosa chama a atenção para o cuidado com a saúde da mulher, mas é importante a gente reforçar que esse cuidado deve continuar o ano inteiro. A mamografia é um exame de rastreamento que consegue identificar alterações sugestivas de câncer de mama antes mesmo que os sintomas apareçam. Então, quando a doença é descoberta logo no início, as chances de sucesso, tanto no tratamento quanto na cura, só aumentam”, afirmou.

Atendimento começa na prevenção

Além dos serviços disponíveis nas unidades de saúde, Macaé conta com o ônibus do programa Saúde Até Você, que percorre diferentes pontos do município para ampliar o acesso da população à assistência. A unidade móvel oferece consultas médicas, atendimento de enfermagem e exames como Papanicolau e ultrassonografia transvaginal e pélvica.



A iniciativa busca aproximar os serviços de saúde dos moradores e facilitar o acesso aos atendimentos nos bairros. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que as mulheres procurem a unidade de referência para esclarecer dúvidas, manter os exames em dia e receber encaminhamento quando necessário.



A mamografia é uma ferramenta importante para identificar alterações nas mamas, inclusive antes do aparecimento de sintomas. A indicação e a periodicidade do exame devem considerar a idade, o histórico de saúde e a avaliação dos profissionais responsáveis pelo atendimento.



O cuidado também inclui o acompanhamento das pacientes que já receberam o diagnóstico. Em Macaé, o Polo Municipal de Oncologia oferece assistência especializada e multidisciplinar em diferentes áreas da saúde. A unidade tem capacidade para atender até 10 mil pessoas e mantém atualmente 6.120 pacientes cadastrados. Desse total, 1.160 têm diagnóstico de câncer de mama.



Ação do Outubro Rosa reuniu pacientes oncológicos, familiares e profissionais de saúde Foto: Divulgação Além dos serviços disponíveis nas unidades de saúde, Macaé conta com o ônibus do programa Saúde Até Você, que percorre diferentes pontos do município para ampliar o acesso da população à assistência. A unidade móvel oferece consultas médicas, atendimento de enfermagem e exames como Papanicolau e ultrassonografia transvaginal e pélvica.A iniciativa busca aproximar os serviços de saúde dos moradores e facilitar o acesso aos atendimentos nos bairros. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que as mulheres procurem a unidade de referência para esclarecer dúvidas, manter os exames em dia e receber encaminhamento quando necessário.A mamografia é uma ferramenta importante para identificar alterações nas mamas, inclusive antes do aparecimento de sintomas. A indicação e a periodicidade do exame devem considerar a idade, o histórico de saúde e a avaliação dos profissionais responsáveis pelo atendimento.O cuidado também inclui o acompanhamento das pacientes que já receberam o diagnóstico. Em Macaé, o Polo Municipal de Oncologia oferece assistência especializada e multidisciplinar em diferentes áreas da saúde. A unidade tem capacidade para atender até 10 mil pessoas e mantém atualmente 6.120 pacientes cadastrados. Desse total, 1.160 têm diagnóstico de câncer de mama.

Acolhimento também faz parte do tratamento

Além das orientações sobre prevenção, a programação do Outubro Rosa incluiu atividades voltadas ao bem-estar de quem enfrenta o câncer. Nesta quarta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Polo Municipal de Oncologia, promoveu um encontro com pacientes oncológicos, familiares e profissionais da unidade.



A agenda reuniu massoterapia, maquiagem, desfile temático, atividades corporais conduzidas pela equipe de fisioterapia, palestras, confraternização e bingo dos pacientes. A proposta foi criar um espaço de convivência e acolhimento para pessoas que lidam com os desafios do tratamento.



A programação também abriu espaço para o Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de próstata, ampliando o debate sobre a prevenção e os cuidados com a saúde.



A babá Jaqueline de Jesus conhece de perto essa trajetória. Ela enfrentou dois cânceres de mama e realiza acompanhamento na unidade há 13 anos. Para ela, momentos de integração ajudam a aliviar o peso emocional das experiências vividas e fortalecem quem ainda enfrenta a doença.



“Isso faz com que a gente esqueça um pouquinho do sofrimento que a gente já passou e por quem está passando também”, contou. Ao deixar uma mensagem para outras mulheres em tratamento, ela resumiu o incentivo em três palavras: “Força, fé e acreditar sempre!”



O médico oncologista Gabriel Mussi também ressaltou a importância de oferecer um ambiente acolhedor durante o acompanhamento dos pacientes. Segundo ele, a convivência e os momentos de alegria podem contribuir para a qualidade de vida de quem enfrenta a doença.



“Acho que a oncologia não pode ser tão pesada, tão triste. A gente tem que ter alegria em todos os momentos. Confraternizar, criar um ambiente de alegria e de felicidade ajuda tanto na qualidade de vida como no tratamento das pessoas”, declarou.



Simone Sales reforçou que a rotina atribulada pode levar muitas mulheres a adiar os próprios cuidados, mas destacou a estrutura de atenção básica disponível no município. Segundo a secretária, a rede municipal tem 70% de cobertura e conta com unidades de saúde nos bairros, onde a população pode buscar orientações, prevenção e acompanhamento.



A mensagem da campanha é que o cuidado não termina com o Outubro Rosa. A prevenção, a investigação de alterações e o acesso ao tratamento precisam fazer parte da rotina de saúde durante todo o ano.





