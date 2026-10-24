Insulina glargina é oferecida em farmácias municipais para grupos específicos de pacientes - Foto: Divulgação

Insulina glargina é oferecida em farmácias municipais para grupos específicos de pacientesFoto: Divulgação

Publicado 24/10/2026 10:34





A iniciativa busca ampliar o acesso ao tratamento, facilitar a aplicação da insulina e contribuir para o controle dos níveis de açúcar no sangue. A medicação tem ação prolongada, com efeito que pode durar aproximadamente 24 horas, conforme as características de cada paciente e a prescrição médica.



A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, destaca que a oferta representa um avanço na assistência aos pacientes, especialmente pela possibilidade de aplicação com caneta e pela duração do efeito do medicamento.



“Para receber a medicação é necessário ter uma prescrição médica válida, CPF e documento oficial com foto”, informa a secretária. Ela ressalta que o público atendido segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.



Segundo Simone, a insulina glargina proporciona uma cobertura mais estável ao longo do dia e pode reduzir o risco de episódios de hipoglicemia, principalmente durante a noite, em comparação com a insulina NPH. A resposta, no entanto, varia de acordo com as condições de saúde e as necessidades individuais de cada paciente.



“Isso traz mais segurança para o paciente e mais tranquilidade para seus familiares. A aplicação com caneta também oferece praticidade no dia a dia, sempre com orientação profissional e acompanhamento individualizado”, destaca.



Insulina glargina é oferecida em farmácias municipais para grupos específicos de pacientes Foto: Divulgação A rotina de quem convive com o diabetes exige atenção diária, controle da glicose e cuidados contínuos para evitar complicações. Em Macaé, crianças, adolescentes e idosos que atendem aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde já podem receber insulina glargina na rede municipal. O medicamento é destinado a pacientes de 2 a 17 anos com diabetes tipo 1 e a pessoas acima de 70 anos com diabetes tipo 1 ou tipo 2.A iniciativa busca ampliar o acesso ao tratamento, facilitar a aplicação da insulina e contribuir para o controle dos níveis de açúcar no sangue. A medicação tem ação prolongada, com efeito que pode durar aproximadamente 24 horas, conforme as características de cada paciente e a prescrição médica.A secretária municipal de Saúde, Simone Sales, destaca que a oferta representa um avanço na assistência aos pacientes, especialmente pela possibilidade de aplicação com caneta e pela duração do efeito do medicamento.“Para receber a medicação é necessário ter uma prescrição médica válida, CPF e documento oficial com foto”, informa a secretária. Ela ressalta que o público atendido segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.Segundo Simone, a insulina glargina proporciona uma cobertura mais estável ao longo do dia e pode reduzir o risco de episódios de hipoglicemia, principalmente durante a noite, em comparação com a insulina NPH. A resposta, no entanto, varia de acordo com as condições de saúde e as necessidades individuais de cada paciente.“Isso traz mais segurança para o paciente e mais tranquilidade para seus familiares. A aplicação com caneta também oferece praticidade no dia a dia, sempre com orientação profissional e acompanhamento individualizado”, destaca.

Medicamento pode facilitar a rotina dos pacientes

A insulina glargina é considerada de ação prolongada e, conforme a prescrição, costuma ser aplicada uma vez ao dia. Ela atua como insulina basal, ajudando a manter os níveis de glicose sob controle entre as refeições e durante o sono.



Essa característica pode facilitar a organização do tratamento, sobretudo para crianças, adolescentes e idosos que dependem do apoio de familiares ou cuidadores para cumprir os horários e as doses recomendadas.



A aplicação diária da glargina, porém, não significa que todos os pacientes poderão deixar de usar outros tipos de insulina. Pessoas com diabetes tipo 1, por exemplo, podem precisar também de insulina de ação rápida para controlar a glicose após as refeições. O esquema terapêutico deve seguir a avaliação e a orientação do médico responsável.



Para Simone Sales, a ampliação do acesso ao medicamento precisa estar associada a outros cuidados para produzir resultados consistentes. O acompanhamento regular, a alimentação adequada, o monitoramento da glicose e os ajustes indicados pela equipe de saúde são parte importante do tratamento.



“Nossa expectativa é que esse conjunto de cuidados ajude a reduzir descompensações, atendimentos de urgência e internações evitáveis. Esse resultado depende tanto do acesso à insulina quanto do uso correto, do monitoramento da glicose e dos ajustes feitos pela equipe de saúde”, pontua.



A prevenção de complicações depende, portanto, não apenas da disponibilidade da medicação, mas também da continuidade do tratamento e do acompanhamento individualizado.



Retirada exige documentos e orientação adequada

O fornecimento da insulina glargina contempla crianças e adolescentes de 2 a 17 anos com diabetes tipo 1 e idosos acima de 70 anos com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Para retirar o medicamento, é necessário apresentar prescrição médica válida, CPF e documento oficial com foto.



A rede municipal disponibiliza a medicação em dez farmácias municipais e na farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Lagomar. O atendimento ocorre das 8h às 17h, com retirada de senha durante todo o período de funcionamento.



Além da entrega, a orientação sobre o uso correto da insulina é fundamental para a segurança dos pacientes. Familiares e cuidadores devem receber informações sobre doses, horários, técnica de aplicação, conservação do medicamento e cuidados com a caneta e o refil. Também precisam saber como monitorar a glicose e reconhecer sinais de hipoglicemia, quando o nível de açúcar no sangue fica abaixo do adequado.



A caneta de insulina pode ser reutilizada conforme as instruções do fabricante. Quando o refil acabar, não é necessário descartar o dispositivo: o paciente deve procurar uma das farmácias municipais para receber orientações sobre a substituição.



Qualquer alteração no tipo de insulina ou na dose deve ocorrer com orientação médica, especialmente durante o período de adaptação ao tratamento. A recomendação é manter o acompanhamento da equipe de saúde e seguir rigorosamente a prescrição para garantir o uso seguro da medicação.



Confira os locais de retirada:

Farmácia Municipal Central

Farmácia Municipal da Barra

Farmácia Municipal de Trapiche

Farmácia Municipal do Sana

Farmácia Municipal do Idoso

Farmácia Municipal do PSA

Farmácia Municipal do Bosque Azul

Farmácia Municipal de Barra Mares

Farmácia Municipal da Mulher

Farmácia Municipal da Oncologia

Farmácia da UBS Lagomar

