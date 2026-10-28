Tico Jardim assume a liderança do governo Welberth Rezende no Legislativo municipal - Foto: Reprodução da Internet

Tico Jardim assume a liderança do governo Welberth Rezende no Legislativo municipalFoto: Reprodução da Internet

Publicado 28/10/2026 13:01

A articulação política do governo municipal na Câmara de Macaé tem um novo responsável. O vereador Tico Jardim (Cidadania) assumiu oficialmente, nesta terça-feira (27), a liderança do governo do prefeito Welberth Rezende (Cidadania) no Legislativo. Ele substitui Cesinha, também do Cidadania, que ocupava a função anteriormente. O vereador Luciano Diniz, da mesma legenda, permanece como vice-líder.

A mudança foi comunicada aos parlamentares por meio de uma carta encaminhada pelo prefeito à Câmara Municipal. A indicação foi formalizada durante a sessão legislativa desta terça-feira, da qual Cesinha não participou.

Com a nova função, Tico Jardim passa a ser o principal interlocutor do Executivo nas discussões em plenário. Entre suas atribuições estão acompanhar a tramitação de projetos de interesse da administração municipal, apresentar aos demais vereadores o posicionamento do governo e atuar na articulação política entre a Prefeitura e o Legislativo.

Ao comentar a indicação, o parlamentar agradeceu a confiança de Welberth Rezende e reconheceu a participação das pessoas envolvidas nas articulações que viabilizaram sua escolha. Tico afirmou que assumir a liderança é uma honra.

A função tem importância estratégica na relação entre os dois poderes municipais. Embora não substitua as atribuições individuais dos vereadores nem a autonomia da Câmara, o líder governista atua como referência para esclarecer posições do Executivo, acompanhar propostas e dialogar com os parlamentares durante a análise de matérias de interesse do governo.

Mudança ocorre em novo cenário político

A escolha de Tico Jardim acontece em meio a mudanças na relação política entre o prefeito Welberth Rezende e o antigo líder do governo, Cesinha. Informações sobre o cenário político local apontam para um rompimento entre os dois, contexto que antecedeu a substituição na liderança.

A alteração representa uma mudança na equipe responsável pela interlocução política do Executivo dentro da Câmara. O líder do governo costuma ter papel relevante na construção de entendimentos com os demais parlamentares, sobretudo durante a discussão de projetos, a apresentação de demandas da administração e a negociação de pautas que dependem de análise legislativa.

Na prática, cabe ao ocupante da função acompanhar os assuntos prioritários para o governo e manter o diálogo com os vereadores sobre propostas encaminhadas à Casa. Esse trabalho pode envolver esclarecimentos sobre projetos, defesa do posicionamento do Executivo e articulação para que as matérias avancem conforme os procedimentos legislativos.

A liderança, porém, não determina sozinha o resultado das votações. Cada vereador mantém o direito de avaliar as propostas e manifestar seu posicionamento, de acordo com suas atribuições parlamentares.

Luciano Diniz continua na vice-liderança

Com a nomeação, Luciano Diniz permanece como vice-líder do governo municipal. A manutenção do parlamentar na função preserva a estrutura de representação do Executivo na Câmara, agora sob a liderança de Tico Jardim.

A atuação conjunta da liderança e da vice-liderança é importante para acompanhar as pautas em discussão, manter a comunicação com os diferentes gabinetes e encaminhar aos representantes do governo as questões levantadas durante os debates legislativos.

A mudança também coloca Tico Jardim diante da responsabilidade de conduzir o diálogo político em um momento de alteração na relação entre o prefeito e o vereador que ocupava o posto. O desempenho dessa função será acompanhado no andamento das propostas do Executivo e na interlocução com os demais integrantes do Legislativo.

A indicação foi comunicada oficialmente por Welberth Rezende, e a nova composição passa a ter Tico Jardim como líder e Luciano Diniz como vice-líder. A mudança mantém a representação do governo municipal na Câmara e redefine quem ficará à frente das articulações entre a administração e os vereadores.