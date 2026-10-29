Procuradora de Macaé foi afastada da prefeitura por 30 dias - Foto: Douglas Smmithy

Procuradora de Macaé foi afastada da prefeitura por 30 diasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 29/10/2026 13:30

A Procuradoria-Geral do Município de Macaé determinou o afastamento provisório da procuradora Renata Pimentel Ribeiro após a repercussão de publicações nas redes sociais com ataques ao Partido dos Trabalhadores (PT), a seus apoiadores e a grupos sociais. As declarações incluíram manifestações de cunho xenofóbico contra nordestinos e mineiros, além de comentários preconceituosos contra pessoas LGBTQIA+.

A medida foi oficializada na quarta-feira (28), por meio da Resolução nº 03/2026, publicada no Diário Oficial do município. Além de ficar afastada das funções por 30 dias, a servidora responderá a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que vai apurar possíveis infrações funcionais relacionadas ao caso.

De acordo com o documento, o afastamento tem como fundamento o artigo 80 da Lei Complementar Municipal nº 092/2007. A resolução estabelece vigência a partir de 26 de outubro de 2026.

A abertura do procedimento disciplinar está vinculada ao processo administrativo nº 20926/2026. A apuração ficará sob acompanhamento do Conselho da Procuradoria, conforme prevê o artigo 71 da mesma legislação municipal.

A administração municipal informou que a procuradora terá assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa durante o processo. A instauração do PAD tem como finalidade investigar as possíveis irregularidades, e a conclusão dependerá da análise dos fatos e dos procedimentos previstos na legislação.

Publicações provocaram reação nas redes

O caso ganhou repercussão após a divulgação dos resultados das eleições e a confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma publicação nas redes sociais, Renata Pimentel Ribeiro, que se apresenta como autoridade pública municipal, fez críticas ao PT e afirmou que não trabalharia com petistas nem desenvolveria políticas públicas destinadas a pessoas que classificou de forma ofensiva.

As declarações também incluíram recomendações para que empresários e microempresários não contratassem artistas, nordestinos e mineiros. Em uma das mensagens, a procuradora direcionou críticas a pessoas vindas de Minas Gerais e sugeriu que deixassem Macaé.

“Já basta o Espírito Santo que vocês invadem feito tralha”, escreveu na publicação, em referência à presença de pessoas desses grupos em outros estados.

Em outro trecho, a procuradora comparou sua condição financeira à de pessoas que apoiam o PT. Ela afirmou que seus filhos teriam acesso ao que há de melhor porque ela “ganha bem”, enquanto petistas dependeriam do Bolsa Família. As postagens também continham expressões consideradas homofóbicas e manifestações de preconceito contra a população LGBTQIA+.

O conteúdo se espalhou rapidamente pelas redes sociais e provocou reações de usuários diante das declarações dirigidas a grupos sociais e a pessoas com posicionamentos políticos diferentes. A repercussão colocou em evidência o comportamento de uma servidora pública em manifestações feitas no ambiente digital e as possíveis consequências administrativas de suas declarações.

Procuradora publicou pedido de desculpas

Após a repercussão negativa, Renata Pimentel Ribeiro publicou uma retratação. Na nova manifestação, afirmou que agiu sob o impacto emocional do resultado eleitoral e reconheceu que deixou a emoção falar mais alto.

“Peço desculpas, de coração, ao povo nordestino, aos mineiros, artistas, aos trabalhadores, às pessoas em situação de vulnerabilidade social e a todos aqueles que se sentiram atingidos por minhas palavras”, declarou.

O pedido de desculpas ocorreu depois que as publicações anteriores circularam amplamente e receberam críticas. A retratação, no entanto, não impediu a abertura do procedimento administrativo para examinar a conduta da procuradora no exercício de suas funções.

Com o afastamento temporário e a instauração do PAD, o caso passa agora à etapa de apuração formal. O processo deverá avaliar as possíveis infrações funcionais apontadas no expediente administrativo, respeitando os direitos de defesa da servidora e as regras previstas na legislação municipal.

A resolução publicada no Diário Oficial formaliza as medidas adotadas pela Procuradoria-Geral do Município. Até a conclusão do procedimento, as possíveis responsabilidades administrativas deverão ser tratadas conforme os resultados da investigação, sem antecipar uma decisão definitiva sobre o caso.

Após a publicação de uma nota da procuradora sobre a postagem nas redes sociais, a equipe de reportagem do Jornal O DIA tentou novamente contato com ela ou com sua defesa para obter um posicionamento sobre o afastamento. Até o fechamento desta edição, não houve retorno. A matéria segue em atualização.

