Encontro terá como ponto de partida o Beco das Artes, na Lagoa de Imboassica - Foto: Ilustração - Internet

Encontro terá como ponto de partida o Beco das Artes, na Lagoa de ImboassicaFoto: Ilustração - Internet

Publicado 30/10/2026 14:16

Uma bicicleta, uma camisa azul e um gesto de solidariedade. É com essa combinação que Macaé vai transformar as ruas em um espaço de conscientização sobre o autismo no próximo domingo, 1º de novembro. A quinta edição do Pedal Azul – Causa Autista vai reunir moradores, ciclistas e famílias em uma mobilização que pretende ir além da atividade esportiva: chamar atenção para o respeito às diferenças e arrecadar alimentos para pessoas atendidas pela Associação Motivados pelo Autismo de Macaé (MOPAM).

O encontro terá como ponto de partida o Beco das Artes, na Lagoa de Imboassica. A concentração está marcada para as 7h, com saída prevista para as 8h. O passeio terá aproximadamente 10 quilômetros e passará por diferentes trechos da região, incluindo a orla do Pecado e vias importantes do município.

Quem não conseguiu garantir a camisa oficial durante o período de inscrição ainda poderá participar. As vagas com direito ao uniforme já foram encerradas, mas a organização mantém o convite aberto a toda a população. A orientação é comparecer ao local usando alguma peça de roupa ou acessório azul e levar pelo menos dois quilos de alimentos não perecíveis para doação.

A iniciativa é organizada por Eduardo Stembach e Vicente Passos, professor da Secretaria Municipal de Esportes e um dos idealizadores do projeto. O evento conta com apoio da Prefeitura de Macaé, por meio das secretarias municipais de Esportes e Mobilidade Urbana, além de outros parceiros.

A proposta é aproveitar a força de uma atividade coletiva para ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mais do que reunir pessoas em torno de bicicletas, o movimento busca estimular atitudes de acolhimento e respeito, além de aproximar a sociedade das famílias que convivem diariamente com a neurodivergência.

Vicente Passos destaca que chegar à quinta edição representa a continuidade de uma mobilização construída com a participação da comunidade. Para ele, a presença dos moradores é importante mesmo para quem não conseguiu fazer a inscrição antecipada.

“Estamos chegando ao 5º Pedal Azul, e é uma alegria muito grande poder realizar mais uma edição desse movimento tão importante. As inscrições com direito à camisa já acabaram, mas o convite continua aberto para toda a população. Vista azul, venha participar conosco e faça a sua doação de alimentos não perecíveis. Mais que um pedal, é um ato de amor”, afirma.

Doações vão beneficiar famílias acompanhadas pela MOPAM

A arrecadação de alimentos será um dos principais objetivos da mobilização. Os donativos serão encaminhados à Associação Motivados pelo Autismo de Macaé, que acolhe e oferece apoio a famílias de pessoas autistas no município. A expectativa é que a participação dos moradores ajude a reforçar a assistência prestada pela instituição.

A coordenadora-geral de Políticas para Pessoas com Deficiência de Macaé, Caroline Mizurine, destaca que ações como essa contribuem para dar visibilidade à causa e fortalecer a rede de apoio às pessoas com deficiência.

“Apoiar ações como essa reafirma o compromisso do município em dar visibilidade à causa autista e em caminhar de mãos dadas com instituições fundamentais como a Associação MOPAM. No dia 1º de novembro, o Pedal Azul será movido pela empatia, transformando a solidariedade em alimentos e apoio real para as famílias que mais precisam”, afirma.

A presidente da MOPAM, Aline Alves, também chama atenção para o impacto que a arrecadação poderá ter na rotina das famílias atendidas. Segundo ela, a associação acompanha centenas de pessoas que enfrentam desafios diários relacionados à neurodivergência.

“Hoje, nossa associação acolhe e apoia centenas de famílias que vivenciam os desafios diários da neurodivergência. Cada quilo de alimento arrecadado no dia 1º de novembro fará uma diferença real e imediata na mesa dessas pessoas. Mais do que um passeio ciclístico, este evento é uma demonstração de que nossas famílias não estão sozinhas nessa jornada e que a inclusão se faz com ações concretas de solidariedade”, ressalta.

A mobilização pretende mostrar que a inclusão também depende de iniciativas cotidianas, da participação da comunidade e do apoio às instituições que atuam diretamente com as famílias. Nesse sentido, a doação de alimentos será uma forma concreta de transformar a adesão ao evento em ajuda para quem precisa.

Ciclistas vão percorrer 10 quilômetros pela região

O percurso terá início no Beco das Artes, na Lagoa de Imboassica. De lá, os participantes seguirão pela Lagoa, orla do Pecado, Avenida Amaral Peixoto e Avenida Nossa Senhora da Glória, com retorno pela orla. O trajeto continuará pela Avenida Atlântica, Rua Valparaíso, Avenida Amaral Peixoto e Rua Amphilóphio Trindade, na região da Lagoa, até voltar ao ponto de partida.

Ao todo, serão 10 quilômetros de pedalada. A organização orienta os participantes a chegarem com antecedência para a concentração e reforça que não é necessário ter realizado a inscrição para integrar o passeio. A camisa oficial não estará disponível para quem não se inscreveu dentro do prazo, mas a participação continua liberada.

A expectativa é reunir pessoas de diferentes idades em torno de uma causa que envolve informação, respeito e acolhimento. Com bicicletas nas ruas e alimentos destinados às famílias atendidas pela MOPAM, o Pedal Azul chega à quinta edição apostando na mobilização coletiva para fortalecer a conscientização sobre o autismo em Macaé.