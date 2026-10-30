Estudantes conheceram profissões da aviação e sobrevoaram Macaé - Foto: Divulgação

Estudantes conheceram profissões da aviação e sobrevoaram MacaéFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2026 14:44

O céu deixou de ser apenas cenário e virou sala de aula para 28 estudantes da rede municipal de ensino de Macaé. Com idades entre 12 e 16 anos, crianças e adolescentes do bairro das Malvinas terão a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de um aeroporto , conversar com profissionais da aviação e experimentar, pela primeira vez para muitos deles, a sensação de voar de helicóptero sobre a cidade. A atividade integra uma iniciativa de aproximação dos jovens com o mercado de trabalho e busca apresentar possibilidades profissionais que nem sempre fazem parte do cotidiano desses alunos.

A experiência será realizada no Aeroporto de Macaé, dentro do projeto “Despertar para as Profissões – Aviação Offshore”, que faz parte do programa Asas para Todos, promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A proposta é mostrar aos estudantes como funciona o setor responsável pelo transporte aéreo de trabalhadores que seguem diariamente para as plataformas de petróleo da Bacia de Campos.

Durante a visita, os participantes terão contato com diferentes áreas da atividade aeroportuária. Pilotos, mecânicos, comissários e técnicos estarão entre os profissionais com quem os jovens poderão conversar. O roteiro também inclui uma demonstração de combate a incêndio, conduzida pelas equipes do terminal, para apresentar procedimentos de segurança e parte da rotina de quem trabalha no aeroporto.

A ação contará com o acompanhamento da Prefeitura de Macaé, por meio da chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mariana Previtali. Para ela, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar os horizontes dos estudantes e aproximá-los de profissões que podem despertar novos interesses.

“É uma oportunidade de inclusão e de fazer essas crianças e adolescentes se perceberem nesse ambiente. E também de pensar em uma futura profissão. Eles tiveram contatos aqui com pilotos, mecânicos, comissários, técnicos. São meninos e meninas, vendo o que é possível se desenvolver também nessa área”, avaliou.

Primeiro voo transforma visita em experiência inesquecível

O momento mais aguardado da programação será o passeio panorâmico de helicóptero, com duração aproximada de dez minutos. Do alto, os estudantes poderão observar diferentes paisagens de Macaé e reconhecer locais conhecidos sob uma perspectiva completamente diferente.

A estudante Isis Cirilio, de 13 anos, vai experimentar a sensação de voar pela primeira vez. A expectativa mistura curiosidade e um pouco de receio, sentimentos comuns diante de uma experiência inédita. Depois da decolagem, porém, a ansiedade dará lugar à tranquilidade.

“Foi muito legal! Foi minha primeira vez. No começo eu senti um pouquinho de medo, mas depois que subiu eu fiquei tranquila”, relatou.

Para Miguel dos Santos, também de 13 anos, o passeio terá um significado especial pela possibilidade de localizar a própria casa e a escola onde estuda. A experiência, segundo ele, será daquelas que merecem ser compartilhadas com amigos e familiares.

“Foi bom. Eu gostei! Vi minha casa lá de cima, vi a escola. Se eu fosse voar de novo, eu voaria, porque é muito bom. E eu vou contar para todo mundo”, comemorou.

A colega Fernanda Kelly de Jesus Oliveira, de 13 anos, também destacou o valor da oportunidade. Em poucas palavras, resumiu o impacto que a atividade terá em sua memória: “É uma experiência única que vai ficar guardada no meu coração por muito tempo”.

Projeto percorre aeroportos do Rio e do Espírito Santo

A passagem pelo Aeroporto de Macaé corresponde à terceira etapa do projeto itinerante da ANAC. A programação começou na segunda-feira (26), no Aeroporto de Jacarepaguá, na capital fluminense. Na terça-feira (27), a iniciativa chegou a Cabo Frio e, em seguida, seguiu para o Norte Fluminense.

O roteiro também prevê uma atividade no Aeroporto de Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, nesta quinta-feira (29). O encerramento está programado para o dia 30, em Vitória, no Espírito Santo.

Ao apresentar o universo da aviação offshore, o projeto pretende aproximar crianças e adolescentes de um setor importante para a economia regional, especialmente pela ligação com a indústria do petróleo e as operações na Bacia de Campos. O contato direto com profissionais permite que os estudantes conheçam funções, equipamentos e atividades que fazem parte da rotina aeroportuária.

Para os 28 jovens das Malvinas, a visita também representa a chance de enxergar novos caminhos para o futuro. Entre conversas com trabalhadores do setor, demonstrações de segurança e a expectativa de observar a cidade do alto, a experiência aproxima o ambiente escolar de profissões que podem despertar sonhos e projetos de vida.

Mais do que conhecer as instalações de um aeroporto, os estudantes terão a oportunidade de descobrir que existem diferentes possibilidades de formação e trabalho por trás de cada voo. E, para alguns deles, o primeiro contato com esse universo poderá começar justamente com uma lembrança inesquecível: ver Macaé pelas janelas de um helicóptero.