Último dia do mutirão será neste sábado (31), com atendimento a partir das 8hArquivo SECOM
Candidatos ao Enem têm até este sábado para emitir identidade em Macaé
Ação tem início às 8h e será destinado exclusivamente aos candidatos inscritos no exame, na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
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Procuradora quebra o silêncio, pede desculpas e fala em ameaça de morte
Em entrevista ao O DIA, Renata reconhece o erro pelas declarações feitas em redes sociais contra eleitores de Lula e confirma afastamento por 30 dias
Royalties crescem e ampliam poder de investimento em Macaé
O repasse de R$ 162,3 milhões amplia a capacidade de investimento do município e pode beneficiar diretamente a população em áreas essenciais
Macaé Oilers disputa vaga na final da Superliga D2
Equipe enfrenta o Tritões neste sábado, em Viana, pelas semifinais da Conferência Norte
Jovens de Macaé descobrem o mundo da aviação offshore
Visita ao aeroporto reuniu 28 estudantes e terminou com voo panorâmico de helicóptero sobre a cidade
Pedal Azul vai tomar as ruas de Macaé pela inclusão
Passeio de 10 quilômetros vai arrecadar alimentos para famílias atendidas pela Associação Motivados pelo Autismo
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