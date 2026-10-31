Último dia do mutirão será neste sábado (31), com atendimento a partir das 8h - Arquivo SECOM

Último dia do mutirão será neste sábado (31), com atendimento a partir das 8hArquivo SECOM

Publicado 31/10/2026 10:11

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que ainda precisam emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) terão uma última oportunidade de atendimento exclusivo neste sábado (31), na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em Macaé , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação, que integra o mutirão de documentação promovido ao longo de outubro, tem início às 8h e busca facilitar a regularização dos documentos antes das provas, marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.

Durante o mutirão, o atendimento será destinado exclusivamente aos candidatos inscritos no Enem, sem atendimento ao público geral. A distribuição de senhas acontecerá às 15h, para organização do público presente.

Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, o candidato deverá apresentar a Certidão de Nascimento ou de Casamento original e legível, CPF e comprovante de inscrição no Enem.

O atendimento será realizado na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, localizada no Edifício Comercial Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista.