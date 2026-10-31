Macaé recebe Recital Preto em homenagem a Clara Nunes - Reprodução/Instagram

Macaé recebe Recital Preto em homenagem a Clara NunesReprodução/Instagram

Publicado 31/10/2026 10:25





O recital acontecerá no Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), localizado na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 257, Centro. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla, que serão liberados nesta sexta-feira (30), a partir das 9h. A iniciativa é da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEMPIR), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o Sindipetro-NF, a Moreno Produções Culturais e o Coletivo Artístico Clara.



A apresentação propõe uma homenagem à cantora Clara Nunes, reconhecida por sua importante contribuição à música popular brasileira e por sua ligação com as tradições afro-brasileiras. O espetáculo reúne música, dança e diferentes expressões culturais em uma experiência artística que celebra a ancestralidade, a diversidade e a força da arte como instrumento de valorização da memória, da identidade e da representatividade negra.



Novembro Negro 2026 O Novembro Negro 2026 da Prefeitura de Macaé contará com uma programação diversificada de atividades culturais, educativas, formativas e de participação social ao longo do mês. Entre os destaques está o Recital Preto com Tributo a Clara Nunes, realizado na quinta-feira (5), às 19h, e apresentado pelo Coletivo Artístico Clara, que integra a agenda oficial como uma das ações de valorização da cultura afro-brasileira, da identidade negra e do protagonismo da população negra.O recital acontecerá no Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), localizado na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 257, Centro. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla, que serão liberados nesta sexta-feira (30), a partir das 9h. A iniciativa é da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEMPIR), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o Sindipetro-NF, a Moreno Produções Culturais e o Coletivo Artístico Clara.A apresentação propõe uma homenagem à cantora Clara Nunes, reconhecida por sua importante contribuição à música popular brasileira e por sua ligação com as tradições afro-brasileiras. O espetáculo reúne música, dança e diferentes expressões culturais em uma experiência artística que celebra a ancestralidade, a diversidade e a força da arte como instrumento de valorização da memória, da identidade e da representatividade negra.

Macaé terá, durante todo o mês de novembro, uma programação especial dedicada à Consciência Negra e à promoção da igualdade racial. Coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEMPIR), o calendário reunirá ações de mobilização, atividades culturais, educativas, formativas e de participação social, com o objetivo de ampliar o debate sobre relações raciais, direitos, oportunidades e cidadania.



A edição deste ano ganha um significado ainda mais importante com a instituição oficial do Novembro Negro no calendário municipal, por meio da Lei Municipal nº 5.546/2026, sancionada pelo prefeito Welberth Rezende e de autoria da vereadora Liomar Queiroz.



A legislação fortalece a realização de iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial, à valorização da história e das culturas afro-brasileiras, ao reconhecimento do protagonismo da população negra e ao enfrentamento do racismo e das diferentes formas de discriminação.



A proposta é contribuir para que a temática da igualdade racial esteja presente de forma permanente nas políticas públicas e nos diferentes espaços da cidade. O Novembro Negro busca, ainda, reconhecer e valorizar a ancestralidade e as contribuições da população negra para a formação social, cultural e econômica de Macaé e do país, estimulando a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e antirracista.