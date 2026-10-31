123ª DP (Macaé) prende homem investigado por agredir cachorro em MacaéRui Porto Filho

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Karen Rodrigues
Um homem acusado de agredir um cachorro com socos em uma via pública foi preso pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na quarta-feira (28), em Macaé, no Norte Fluminense. O caso aconteceu no bairro Imburo. O suspeito foi localizado por agentes da 123ª DP (Macaé) no Centro da cidade e já era procurado pela Justiça por uma condenação pelo crime de roubo.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após denúncias sobre as agressões ao animal circularem nas redes sociais. Ao tomarem conhecimento do caso, os policiais foram até o endereço indicado, mas não encontraram o homem.
Durante as investigações, os agentes conseguiram identificar o suspeito e constataram que havia uma condenação judicial por roubo contra ele. A partir das informações levantadas, as equipes passaram a verificar possíveis endereços e locais frequentados pelo homem até conseguirem localizá-lo.
Prisão e investigação por maus-tratos
No momento da abordagem, os policiais cumpriram o mandado de prisão expedido em decorrência da condenação pelo crime de roubo. Além disso, o homem será indiciado por maus-tratos a animais pela agressão ao cachorro.
A identidade do suspeito não foi divulgada pela Polícia Civil. O caso foi registrado e investigado pela 123ª DP (Macaé).