123ª DP (Macaé) prende homem investigado por agredir cachorro em MacaéRui Porto Filho
Homem é preso em Macaé após denúncia de agressão contra cachorro
Suspeito foi localizado no Centro pela 123ª DP (Macaé) e tinha mandado de prisão por roubo. Ele também responderá por maus-tratos a animais
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Novembro Negro: Macaé rebece recital em homenagem a Clara Nunes
Espetáculo, apresentado pelo Coletivo Artístico Clara, será realizado na quinta-feira (5), às 19h, no Sindipetro-NF, com entrada gratuita
Candidatos ao Enem têm até este sábado para emitir identidade em Macaé
Ação tem início às 8h e será destinado exclusivamente aos candidatos inscritos no exame, na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Procuradora quebra o silêncio, pede desculpas e fala em ameaça de morte
Em entrevista ao O DIA, Renata reconhece o erro pelas declarações feitas em redes sociais contra eleitores de Lula e confirma afastamento por 30 dias
Royalties crescem e ampliam poder de investimento em Macaé
O repasse de R$ 162,3 milhões amplia a capacidade de investimento do município e pode beneficiar diretamente a população em áreas essenciais
Macaé Oilers disputa vaga na final da Superliga D2
Equipe enfrenta o Tritões neste sábado, em Viana, pelas semifinais da Conferência Norte
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