Macaé tem agenda esportiva com diversas atrações no fim de semanaRonan Alexandre
Neste domingo, a programação começa cedo. Das 6h às 12h, a Praia de Imbetiba, nas proximidades do Hotel Imbetiba, será o ponto de encontro dos participantes da 6ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul. A iniciativa associa a prática de atividades físicas à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde.
Em seguida, das 7h às 11h, o Parquinho da Lagoa recebe o 5º Pedal Azul 2026, com a presença de ciclistas em uma atividade que incentiva o uso da bicicleta e a adoção de hábitos saudáveis. O futebol amador também movimenta o domingo. O Campo da Bicuda recebe três partidas pelo Campeonato Serrano Amador, com jogos previstos para as 11h, 13h e 15h.
A agenda esportiva prossegue na terça-feira (3), com o início do Campeonato Municipal de Futebol, no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo. A primeira rodada está prevista para às 19h30, com dois jogos.
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