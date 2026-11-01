Macaé tem agenda esportiva com diversas atrações no fim de semana - Ronan Alexandre

Macaé tem agenda esportiva com diversas atrações no fim de semanaRonan Alexandre

Publicado 01/11/2026 10:09

A agenda esportiva de Macaé deste fim de semana prolongado começou com diversas atrações neste sábado (31). O posto 2 da Praia dos Cavaleiros recebeu, das 7h às 13h, o projeto “Elas em Movimento”, iniciativa que reúne esporte e incentivo à participação feminina em atividades físicas. Na sequência, das 11h às 17h, a Arena Sol Y Mar foi palco do Campeonato de Powerlifting. A modalidade, voltada à força, desafia os atletas em três movimentos: agachamento, supino e levantamento terra. A competição continua neste domingo (1º), das 7h às 17h.

O futebol também integrou as atividades deste sábado. Pelo Campeonato Serrano Veterano, o distrito de Trapiche recebeu duas partidas, com início às 13h15 e às 15h.



Neste domingo, a programação começa cedo. Das 6h às 12h, a Praia de Imbetiba, nas proximidades do Hotel Imbetiba, será o ponto de encontro dos participantes da 6ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul. A iniciativa associa a prática de atividades físicas à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde.



Em seguida, das 7h às 11h, o Parquinho da Lagoa recebe o 5º Pedal Azul 2026, com a presença de ciclistas em uma atividade que incentiva o uso da bicicleta e a adoção de hábitos saudáveis. O futebol amador também movimenta o domingo. O Campo da Bicuda recebe três partidas pelo Campeonato Serrano Amador, com jogos previstos para as 11h, 13h e 15h.



A agenda esportiva prossegue na terça-feira (3), com o início do Campeonato Municipal de Futebol, no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo. A primeira rodada está prevista para às 19h30, com dois jogos.