Cidade Universitária recebe o evento "Novembro Negro da FeMASS - Foto: Douglas Smmithy

Cidade Universitária recebe o evento "Novembro Negro da FeMASSFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/11/2026 10:31

A cultura afro-brasileira, a memória da população negra e a luta contra o racismo estarão no centro de uma série de atividades em Macaé ao longo de novembro. Com uma programação que começa nesta terça-feira (3) e segue até o dia 21, o Novembro Negro 2026 vai reunir formação cultural, apresentações artísticas, palestras, premiação, caminhada e empreendedorismo. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEMPIR) e busca valorizar o protagonismo negro, além de ampliar o debate sobre igualdade racial e respeito à diversidade.

A agenda foi distribuída por diferentes espaços do município e inclui atividades abertas à participação da comunidade. Entre os destaques estão o Curso de Tranças para Iniciantes, o recital em homenagem à cantora Clara Nunes, o Prêmio Carukango 2026 e a Caminhada da Igualdade, marcada para o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. A Feira Afro Macaé também integra a programação, com exposição de produtos, manifestações culturais e participação de empreendedores.

A abertura ocorre com o Curso de Tranças para Iniciantes, a partir desta terça-feira (3), na sede da Secretaria de Igualdade Racial, localizada na Rua Augusto de Carvalho, 137, em Imbetiba. As atividades serão realizadas em dois turnos, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A proposta é valorizar práticas culturais e estéticas afro-brasileiras, além de oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver novas habilidades. A entrega dos certificados está prevista para sexta-feira (6), às 18h, no mesmo endereço.

Na quinta-feira (5), às 19h, o Teatro do Sindipetro-NF recebe o Coletivo Artístico Clara, com o espetáculo Recital Preto, em homenagem a Clara Nunes. A apresentação celebra a trajetória da cantora, que marcou a música popular brasileira e teve papel importante na divulgação de ritmos, tradições e manifestações da cultura afro-brasileira.

Prêmio, palestras e caminhada marcam a programação

Um dos momentos da agenda será o Prêmio Carukango 2026, no dia 11 de novembro, das 18h às 21h, no Solar dos Mellos. No dia seguinte, 12, uma palestra com convidada externa será realizada no Bloco A da Cidade Universitária, também das 18h às 21h.

Ainda no dia 12, às 8h45, haverá uma atividade de conscientização dentro da programação da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). A ação é uma iniciativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA). O local ainda será definido.

A Câmara Municipal também participa das atividades. No dia 18 de novembro, às 14h, será realizada a palestra “Promover a reflexão e a conscientização sobre o racismo estrutural e as suas manifestações no cotidiano, além de valorizar a história, identidade e expressões culturais e artísticas negras”.

No feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a mobilização começa cedo. A partir das 7h, a Caminhada da Igualdade terá concentração no Busto de Carukango, no Museu Legislativo, localizado na Avenida Rui Barbosa, 197, no Centro. O grupo seguirá em direção a Imbetiba, com chegada prevista no ponto conhecido como Baobá, na Praia de Imbetiba.

A caminhada pretende reunir moradores em torno de temas como igualdade racial, respeito à diversidade e enfrentamento ao racismo. A data também será marcada pelo início da Feira Afro Macaé, que ocupará a Praia de Imbetiba nos dias 20 e 21, das 11h às 21h40.

Integrada à programação Macaé Empreendedora, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, a feira reunirá expositores, artistas e empreendedores. A proposta é dar visibilidade à produção cultural e às iniciativas de negócios ligadas à identidade afro-brasileira.

O secretário municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Anderson Kayron Feliciano, destaca que a iniciativa busca aproximar a produção artística, o empreendedorismo e a identidade afro-brasileira, ampliando a visibilidade das manifestações culturais e as oportunidades de comercialização.

FeMASS terá programação sobre memória e resistência

Além das atividades organizadas pela SEMPIR, a Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) também terá uma agenda especial. Entre os dias 9 e 11 de novembro, a Cidade Universitária recebe o evento “Novembro Negro da FeMASS: memória e (re)existência afro-indígena na América Ladina”.

A programação é realizada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI – Sonia Maria Santos), em parceria com a SEMPIR, o Programa Municipal de Saúde da População Negra, o Festival Internacional de Cinema de Macaé (MAFF) e a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ/Macaé).

A proposta é reunir comunidade acadêmica, sociedade civil e representantes de órgãos públicos para discutir a contribuição negra e indígena na formação da sociedade. Os encontros também vão abordar educação, saúde, memória, cultura e resistência.

No dia 9, às 18h, será realizada a palestra “Sankofa: revisitando a trajetória de Sonia Maria dos Santos”. Às 20h, a programação continua com a apresentação “NEABI: nós somos, porque Sonia Maria foi, ubuntu!”.

Na terça-feira (10), às 18h, uma roda de conversa vai discutir o tema “Educação para as relações raciais: desafios e perspectivas para efetivação da política pública nas escolas”. No mesmo horário, o hall do Bloco A receberá a atividade “Saúde da população negra: serviços de promoção à saúde”. Às 20h, será realizado o cinedebate “Nós, povos indígenas (re)existimos!”.

O encerramento, no dia 11, terá a roda de conversa “Celebrações circulares: a importância da Festa na Diáspora Africana”, às 18h. A partir das 20h, o jardim da FeMASS recebe uma apresentação de samba com Pra Maria.

Além da programação cultural e acadêmica, a SEMPIR disponibiliza o telefone (22) 99104-7284 para solicitações relacionadas ao Curso de Letramento e denúncias ao Disk Racismo.