Veículos ligados a empresas do setor foram apreendidos durante a fiscalização - Foto: Reprodução da Internet

Veículos ligados a empresas do setor foram apreendidos durante a fiscalizaçãoFoto: Reprodução da Internet

Publicado 04/11/2026 11:44

A comercialização de gás no Parque Aeroporto voltou ao centro de uma operação de fiscalização em Macaé. Equipes da Coordenadoria de Pronta Ação, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do CProeis, realizaram uma ação para combater possíveis práticas de monopólio e garantir que comerciantes possam trabalhar livremente no bairro. Durante a operação, veículos ligados às empresas fiscalizadas foram apreendidos.

A iniciativa ocorre em meio a uma sequência de denúncias e ocorrências registradas nos últimos meses na região. O histórico inclui relatos de ameaças contra estabelecimentos do setor e a suspensão das atividades de uma empresa que informou ter sido intimidada. A situação levantou suspeitas sobre possíveis tentativas de controle da atividade comercial por grupos criminosos.

O coordenador de Pronta Ação, Leones Almeida, afirmou que a fiscalização busca restabelecer condições de concorrência no mercado local. “Estamos realizando uma ação contra o monopólio do gás aqui no bairro Aeroporto. Estão sendo apreendidos veículos ligados a essas empresas. Estaremos fiscalizando de forma firme até que a livre concorrência volte ao bairro e todos possam trabalhar de forma tranquila e ordeira”, declarou.

Denúncias colocaram comércio do bairro sob atenção

A situação no Parque Aeroporto já havia entrado no radar das forças de segurança em setembro. Uma operação de inteligência do 32º Batalhão de Polícia Militar apurou denúncias de possíveis restrições impostas por integrantes do crime organizado a empresas de internet e comerciantes da região.

Na ocasião, policiais receberam relatos de que determinados provedores poderiam estar impedidos de prestar serviços no bairro. Também surgiram informações sobre comerciantes que estariam sendo orientados a vender água mineral de uma marca específica e a respeitar valores estabelecidos. Quatro pessoas foram conduzidas à 123ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. As suspeitas, conforme informado à época, ainda dependiam de investigação e comprovação.

O comércio de gás também passou a ser acompanhado pelas autoridades após duas ocorrências envolvendo estabelecimentos do segmento em setembro. Uma das empresas relatou ter recebido ameaças e, posteriormente, anunciou a suspensão das atividades no bairro. Os episódios motivaram o anúncio de novas fiscalizações, com previsão de participação de órgãos municipais, forças de segurança e agências reguladoras.

Naquele momento, a Secretaria Executiva de Segurança informou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) seria acionada para acompanhar questões relacionadas ao setor. A proposta era verificar o cumprimento das exigências legais e ampliar o acompanhamento sobre o funcionamento dos estabelecimentos.

Fiscalizações buscam garantir livre concorrência

No dia 2 de outubro, uma força-tarefa reuniu equipes municipais e policiais para vistoriar depósitos de gás no Parque Aeroporto. Os agentes verificaram documentos necessários ao funcionamento das empresas, incluindo alvarás e exigências relacionadas ao Corpo de Bombeiros, ao Meio Ambiente e à ANP.

De acordo com a Coordenadoria de Pronta Ação, os estabelecimentos fiscalizados apresentaram a documentação exigida. Nenhum depósito foi fechado ou lacrado naquela operação. A informação é importante para diferenciar as ocorrências anteriores, a suspensão de atividades relatada por uma empresa e as medidas administrativas efetivamente adotadas pelo município.

Já na ação mais recente, realizada em 30 de outubro, o foco voltou-se ao combate a possíveis práticas que prejudiquem a concorrência no comércio de gás. A apreensão de veículos ligados às empresas fiscalizadas integrou a operação, que busca permitir a atuação de diferentes comerciantes na localidade.

A livre concorrência também tem impacto direto sobre os moradores, que precisam ter condições de escolher onde comprar o produto, sem sofrer interferências ou restrições impostas por terceiros. A possibilidade de diferentes empresas atuarem regularmente contribui para um mercado com mais opções para os consumidores.

A Prefeitura informou que pretende manter a fiscalização no bairro. O objetivo é acompanhar as atividades comerciais, verificar o cumprimento das normas e impedir práticas que possam comprometer a liberdade de atuação dos comerciantes. As denúncias relacionadas a ameaças e possíveis interferências criminosas seguem sob acompanhamento das autoridades competentes.