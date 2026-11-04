32º BPM contabiliza dez armamentos recolhidos em 2026, após operação no Lagomar que também apreendeu pistola, simulacros e entorpecentes - Foto: Divulgação da PM

32º BPM contabiliza dez armamentos recolhidos em 2026, após operação no Lagomar que também apreendeu pistola, simulacros e entorpecentesFoto: Divulgação da PM

Publicado 04/11/2026 11:51

O avanço das apreensões de armamentos pesados entrou no balanço da segurança pública em Macaé. Uma operação do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), realizada no Lagomar, terminou com a apreensão de um fuzil R9 calibre 9 mm, uma pistola, dois simulacros, munições e entorpecentes. Com o resultado, a unidade chegou a dez fuzis apreendidos desde o início de 2026, um aumento de 400% em comparação com todo o ano de 2025. Os dados foram divulgados nos últimos dias.

A ocorrência também ampliou para 51 o total de armas de fogo retiradas de circulação pelo batalhão neste ano. Os números fazem parte do balanço divulgado pela própria unidade, responsável pelo policiamento de Macaé e Rio das Ostras, e ajudam a dimensionar o volume de armamentos recolhidos nas ações realizadas na região.

O resultado no Lagomar chama atenção principalmente pelo tipo de equipamento apreendido. O fuzil, armamento de maior poder de fogo, representa uma das categorias acompanhadas no levantamento anual da corporação. A comparação apresentada pelo batalhão mostra que, em pouco mais de dez meses de 2026, o número de fuzis recolhidos já supera em cinco vezes o total registrado durante todo o ano anterior.

A apreensão, no entanto, não é o único dado apresentado pela unidade. O balanço também reúne indicadores de criminalidade acompanhados pelo Sistema Integrado de Metas (SIM), que permitem observar o desempenho da segurança pública para além das operações e da quantidade de armas recolhidas.

Lagomar entra no balanço de apreensões do batalhão

A operação de sábado reuniu diferentes materiais em uma mesma ocorrência. Além do fuzil R9 calibre 9 mm, os policiais apreenderam uma pistola, dois simulacros, munições e entorpecentes. O material encontrado contribuiu para que o 32º BPM alcançasse a marca de 51 armas de fogo apreendidas em 2026.

O número de fuzis também ganhou destaque no levantamento. Até a ação no Lagomar, a unidade contabilizava nove armamentos desse tipo recolhidos no ano. Com a nova apreensão, chegou a dez. Segundo os dados divulgados pelo batalhão, o crescimento foi de 400% em relação ao resultado de 2025, considerando o ano anterior em sua totalidade.

A divulgação não detalha as circunstâncias que levaram à apreensão, nem informa se houve prisões durante a ocorrência. Por isso, o balanço se concentra nos materiais recolhidos e nos resultados operacionais contabilizados pela corporação.

A retirada de armas de circulação é uma das frentes do trabalho policial, especialmente em operações voltadas à repressão de atividades criminosas. Ainda assim, a quantidade de armamentos apreendidos deve ser analisada em conjunto com outros indicadores, já que, isoladamente, não representa uma medição completa dos níveis de violência ou da segurança nos municípios.

Indicadores de violência também entram na avaliação

Os dados do Sistema Integrado de Metas, atualizados até 28 de outubro, apontam que três indicadores acompanhados na área do 32º BPM estavam abaixo das respectivas metas. A letalidade violenta registrava resultado 10,3% inferior ao parâmetro estabelecido. No roubo de veículos, a diferença era de 45,9%. Já o roubo de rua aparecia 20% abaixo da meta.

Os percentuais mostram o desempenho dos indicadores em relação aos objetivos definidos no sistema de acompanhamento. Eles não significam que esses crimes deixaram de ocorrer, mas indicam que os resultados registrados estavam abaixo dos limites utilizados como referência.

A letalidade violenta reúne ocorrências de maior gravidade contra a vida, enquanto os roubos de veículos e de rua integram outro conjunto de crimes monitorados pelas autoridades. A análise desses dados permite acompanhar diferentes dimensões da segurança pública, sem restringir a avaliação ao número de apreensões realizadas pelas equipes.

Responsável pelo policiamento de Macaé e Rio das Ostras, o 32º BPM relaciona os resultados ao reforço das operações, às ações de inteligência e ao planejamento do policiamento na área atendida pela unidade.

O balanço divulgado combina, portanto, dois aspectos do trabalho policial: de um lado, o volume de armas retiradas de circulação, que chegou a 51 em 2026; de outro, o comportamento dos indicadores de criminalidade em relação às metas estabelecidas. A operação no Lagomar acrescentou mais um fuzil a essa contagem e colocou a ocorrência entre os resultados destacados pelo batalhão neste ano.

Com informações do 32º BPM.