Investimentos em fertilizantes ampliam oportunidades para Macaé - Foto: Ilustração - Internet

Investimentos em fertilizantes ampliam oportunidades para MacaéFoto: Ilustração - Internet

Publicado 04/11/2026 12:38





O cenário é apresentado no estudo “Petroquímica e Fertilizantes no Rio de Janeiro 2026”, lançado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) nesta quarta-feira (4). O levantamento identifica oportunidades para ampliar a presença da indústria de transformação no território fluminense e destaca o potencial do Norte do estado para receber empreendimentos de grande porte ligados à cadeia do petróleo e gás.



A movimentação ocorre em um momento em que o Rio de Janeiro reúne uma carteira de investimentos superior a R$ 25 bilhões até 2030, considerando projetos nos segmentos de petróleo, gás, energia e mercado naval. Nesse contexto, a disponibilidade de gás natural e a proximidade dos gasodutos que transportam a produção do pré-sal aparecem como fatores estratégicos para atrair novas unidades industriais.



Para Macaé, cidade que já ocupa posição importante na cadeia de petróleo e gás, a possibilidade de receber uma indústria de fertilizantes representa uma oportunidade de ampliar a atividade econômica para além das operações diretamente ligadas à exploração de petróleo. O município está entre as áreas apontadas pelo estudo para receber projetos que aproveitem a oferta do combustível como matéria-prima.



A produção de fertilizantes também tem relevância para o mercado nacional. A amônia e a ureia são utilizadas na fabricação de insumos agrícolas, essenciais para o desenvolvimento das lavouras e para a produção de alimentos. A instalação de novas unidades no estado pode contribuir para reduzir a dependência brasileira de produtos importados, embora a concretização desse cenário dependa da execução dos projetos e das condições necessárias para viabilizar os investimentos.



Gás do pré-sal pode impulsionar nova indústria em Macaé Foto: Ilustração da Internet A expansão da oferta de gás natural no Estado do Rio de Janeiro pode colocar Macaé no centro de uma nova fase de industrialização do país. Com acesso à infraestrutura que recebe o combustível extraído do pré-sal, o município aparece entre os principais destinos previstos para grandes projetos de fertilizantes, ao lado de São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu. A perspectiva é de instalação de fábricas voltadas à produção de amônia e ureia, insumos fundamentais para a agricultura brasileira.O cenário é apresentado no estudo “Petroquímica e Fertilizantes no Rio de Janeiro 2026”, lançado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) nesta quarta-feira (4). O levantamento identifica oportunidades para ampliar a presença da indústria de transformação no território fluminense e destaca o potencial do Norte do estado para receber empreendimentos de grande porte ligados à cadeia do petróleo e gás.A movimentação ocorre em um momento em que o Rio de Janeiro reúne uma carteira de investimentos superior a R$ 25 bilhões até 2030, considerando projetos nos segmentos de petróleo, gás, energia e mercado naval. Nesse contexto, a disponibilidade de gás natural e a proximidade dos gasodutos que transportam a produção do pré-sal aparecem como fatores estratégicos para atrair novas unidades industriais.Para Macaé, cidade que já ocupa posição importante na cadeia de petróleo e gás, a possibilidade de receber uma indústria de fertilizantes representa uma oportunidade de ampliar a atividade econômica para além das operações diretamente ligadas à exploração de petróleo. O município está entre as áreas apontadas pelo estudo para receber projetos que aproveitem a oferta do combustível como matéria-prima.A produção de fertilizantes também tem relevância para o mercado nacional. A amônia e a ureia são utilizadas na fabricação de insumos agrícolas, essenciais para o desenvolvimento das lavouras e para a produção de alimentos. A instalação de novas unidades no estado pode contribuir para reduzir a dependência brasileira de produtos importados, embora a concretização desse cenário dependa da execução dos projetos e das condições necessárias para viabilizar os investimentos.

Gás do pré-sal impulsiona projetos industriais

A expansão da oferta de gás natural está diretamente relacionada à entrada em operação de novas estruturas de processamento. Entre elas, o estudo destaca a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Complexo Boaventura, em Itaboraí, e o Projeto Rota 3. Essas instalações ampliam a capacidade de processamento do combustível e ajudam a criar condições para o abastecimento de novas atividades industriais.



A expectativa apresentada pela Firjan é de que o volume disponível continue crescendo nos próximos anos. Além dos projetos de fertilizantes previstos para Macaé e para o Porto do Açu, a maior oferta poderá favorecer o Polo Petroquímico de Duque de Caxias e atrair empresas interessadas na fabricação de plásticos e materiais especiais.



A perspectiva, portanto, não se limita à instalação de fábricas de amônia e ureia. O aumento da disponibilidade de gás pode fortalecer diferentes etapas da cadeia petroquímica, ampliar a transformação industrial dentro do próprio estado e abrir espaço para novos empreendimentos que utilizem o combustível como matéria-prima ou fonte de energia.



Segundo Karine Fragoso, gerente-geral de Petróleo, Gás, Energias e Naval da Firjan, a proposta dos novos complexos industriais no Norte Fluminense é aproveitar a estrutura criada em torno do pré-sal para produzir insumos que atualmente precisam ser adquiridos no exterior.



A executiva também chama atenção para as dificuldades enfrentadas pelo setor em 2026, especialmente diante da escassez de enxofre e da forte alta dos preços no mercado internacional. O episódio, segundo a avaliação apresentada pela entidade, reforçou a importância de ampliar a capacidade produtiva nacional e diminuir a exposição do país às oscilações do mercado externo.



Execução dos projetos será decisiva para o estado

Apesar das oportunidades identificadas, a transformação do potencial energético em novas fábricas depende de condições que vão além da existência de reservas de gás. A competitividade do combustível, a segurança jurídica e a previsibilidade das regras são apontadas pela Firjan como fatores essenciais para atrair investidores e permitir que os empreendimentos avancem.



“O grande desafio da próxima década já não é a descoberta de recursos, mas a execução coordenada de políticas que garantam preços competitivos de gás natural, segurança jurídica e previsibilidade regulatória. Ao transformar a sua riqueza geológica em valor industrial, o Rio de Janeiro lidera a retomada da soberania produtiva do Brasil, gerando emprego e renda”, afirmou Karine Fragoso.



A declaração destaca um dos principais desafios para o aproveitamento econômico do gás produzido no estado: garantir que a matéria-prima chegue à indústria em condições competitivas. Sem essa estrutura, a disponibilidade do combustível, por si só, não assegura a instalação de novos complexos industriais.



No Norte Fluminense, Macaé e São João da Barra aparecem como pontos estratégicos dessa possível expansão. A proximidade com os gasodutos e a conexão com a cadeia de petróleo e gás ajudam a explicar o interesse por projetos de grande porte na região. No caso do Porto do Açu, a estrutura portuária também integra o cenário de desenvolvimento industrial apresentado no estudo.



A análise da Firjan coloca o estado diante de uma oportunidade de ampliar o aproveitamento de sua produção energética, agregando valor ao gás natural antes que ele chegue ao consumidor final. Para Macaé, o avanço dos projetos poderá representar uma nova frente de atividade econômica, com a possibilidade de diversificação industrial em uma região historicamente ligada ao setor petrolífero.



A concretização dos investimentos, contudo, dependerá das decisões empresariais, das condições de mercado e das políticas necessárias para tornar os projetos viáveis. O estudo apresenta o potencial e os caminhos para essa expansão, enquanto a execução será determinante para transformar as oportunidades em novas unidades produtivas, empregos e renda no território fluminense.