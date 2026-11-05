Suspeito foi encaminhado à 123ª DP, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Suspeito foi encaminhado à 123ª DP, onde a ocorrência foi registradaFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Publicado 05/11/2026 13:44

Uma abordagem na Rua Otávio Laurindo de Azevedo terminou com a prisão em flagrante de um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Praia Campista, em Macaé. Durante a ação, policiais civis apreenderam porções de cocaína, crack e maconha, todas embaladas para venda, segundo informações da Polícia Civil.

A ocorrência foi conduzida por agentes da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, sob a coordenação do delegado Pedro Emílio Braga. De acordo com a corporação, a equipe realizava diligências na região quando identificou uma movimentação considerada compatível com a comercialização de entorpecentes.

Diante da suspeita, os policiais decidiram abordar o homem identificado pelas iniciais G.S.K. Durante a intervenção, encontraram as porções das três substâncias. O material foi recolhido pelos agentes e apresentado na delegacia, junto com o suspeito.

Após a condução à unidade policial, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante a atividade de investigação e fiscalização realizada pela equipe da delegacia no bairro.

Entenda como ocorreu a ação policial

A movimentação observada pelos agentes na Rua Otávio Laurindo de Azevedo motivou a abordagem. Conforme o relato da Polícia Civil, as características da atividade no local levantaram suspeita de venda de drogas, o que levou os policiais a intervir.

Na sequência, a equipe apreendeu as porções de cocaína, crack e maconha. Segundo as informações divulgadas, os entorpecentes estavam separados e embalados para comercialização. A quantidade e o peso das substâncias, no entanto, não foram informados.

O suspeito foi encaminhado à 123ª DP, onde a ocorrência foi registrada e a autuação em flagrante realizada. O caso permanece sob responsabilidade da unidade policial.

A Polícia Civil também divulgou um canal para o recebimento de informações da população sobre atividades criminosas. Denúncias podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da 123ª DP, pelo número (22) 98831-8043. Segundo a corporação, o sigilo do denunciante é garantido.

Defesa será procurada pela equipe de reportagem

A prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes foram informadas pela Polícia Civil. A identificação do suspeito foi preservada pelas iniciais G.S.K., conforme os dados divulgados sobre a ocorrência.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa do suspeito para obter um posicionamento sobre o caso. A matéria segue em atualização e poderá ser complementada caso novas informações sejam apresentadas.

A apuração respeita a presunção de inocência. A prisão em flagrante e a autuação policial não representam, por si só, uma condenação, cabendo à Justiça analisar as circunstâncias do caso.