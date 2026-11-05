Operação da PF apreendeu fuzis, pistola, revólver e espingarda - Foto: Divulgação da PF

Operação da PF apreendeu fuzis, pistola, revólver e espingardaFoto: Divulgação da PF

Publicado 05/11/2026 14:42





Macaé esteve entre as cidades onde foram cumpridas medidas judiciais. A ofensiva também alcançou Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Araruama e Volta Redonda. Ao todo, a Justiça Federal expediu dez mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. A ação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



Entre os alvos estão dois policiais militares, um integrante da Marinha do Brasil e outros investigados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, o militar da Marinha foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A Polícia Federal não detalhou, nas informações divulgadas, a identidade dos envolvidos nem a participação individual de cada um no esquema sob apuração.



O foco da investigação é a suspeita de que processos administrativos relacionados à aquisição de armamentos e munições por Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores, conhecidos como CACs, tenham sido liberados de maneira irregular mediante pagamento de vantagens indevidas.



Operação da PF apreendeu fuzis, pistola, revólver e espingarda Foto: Divulgação da PF Uma investigação sobre possíveis irregularidades na liberação de autorizações para compra de armas de fogo e munições levou a Polícia Federal a realizar uma operação em cinco municípios do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (4). Na segunda fase da Operação Polaridade, os agentes apreenderam nove armas, entre elas sete fuzis, além de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que passarão por análise pericial.Macaé esteve entre as cidades onde foram cumpridas medidas judiciais. A ofensiva também alcançou Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Araruama e Volta Redonda. Ao todo, a Justiça Federal expediu dez mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária. A ação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.Entre os alvos estão dois policiais militares, um integrante da Marinha do Brasil e outros investigados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, o militar da Marinha foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A Polícia Federal não detalhou, nas informações divulgadas, a identidade dos envolvidos nem a participação individual de cada um no esquema sob apuração.O foco da investigação é a suspeita de que processos administrativos relacionados à aquisição de armamentos e munições por Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores, conhecidos como CACs, tenham sido liberados de maneira irregular mediante pagamento de vantagens indevidas.

Investigação apura pagamentos para liberar autorizações

Segundo a Polícia Federal, as apurações indicam que pessoas interessadas em obter autorização para comprar armas e munições realizavam pagamentos diretamente a um funcionário terceirizado. A suspeita é de que os valores fossem destinados a facilitar a aprovação de processos administrativos fora dos procedimentos legais.



As possíveis irregularidades envolvem o sistema Sinarm-CAC, utilizado nos procedimentos relacionados ao controle e à autorização de aquisição de armamentos por integrantes dessa categoria. A investigação busca esclarecer como os pedidos eram tratados, de que forma os pagamentos teriam sido realizados e quem poderia ter participado da prática.



A operação desta quarta-feira representa uma nova etapa das apurações. Na primeira fase, a Polícia Federal já havia iniciado diligências para investigar possíveis fraudes nos procedimentos de aquisição de armas e munições. Agora, as medidas de busca e apreensão pretendem reunir novos elementos para aprofundar a análise do funcionamento do esquema.



Os materiais recolhidos serão examinados pelos investigadores. Documentos e equipamentos eletrônicos poderão ajudar a reconstituir a tramitação dos processos, identificar eventuais comunicações entre os envolvidos e esclarecer a origem dos pagamentos suspeitos. A análise pericial também deverá contribuir para delimitar a participação de cada investigado.



Investigados podem responder por diferentes crimes

Conforme a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder, de acordo com as condutas que forem comprovadas, por corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações, associação criminosa, falsidade ideológica e comércio ilegal de arma de fogo. Outros delitos também poderão ser identificados durante o andamento das investigações.



A apreensão de sete fuzis, uma pistola, um revólver e uma espingarda está entre os principais resultados materiais da operação. Além do armamento, os agentes recolheram aparelhos eletrônicos, documentos e outros itens considerados relevantes para o esclarecimento dos fatos.



A prisão em flagrante do militar da Marinha ocorreu por posse irregular de arma de fogo, conforme informou a Polícia Federal. Essa ocorrência é distinta das suspeitas de fraude nos processos de autorização, cuja eventual responsabilidade de cada investigado ainda depende do avanço das apurações.



A segunda fase da Operação Polaridade busca identificar todos os possíveis participantes e esclarecer as circunstâncias das irregularidades investigadas. A Polícia Federal informou que as diligências continuam. Até que haja conclusão das apurações e eventual decisão judicial, os investigados devem ser considerados inocentes.