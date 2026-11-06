Liliane Barboza apresentou seu terceiro livro no Solar dos Mellos - Foto: Fabiana Anunciação

Liliane Barboza apresentou seu terceiro livro no Solar dos MellosFoto: Fabiana Anunciação

Publicado 06/11/2026 09:19





A programação contou com declamação de poemas que integram a publicação, comercialização de exemplares e sessão de autógrafos. Mais do que apresentar uma nova obra ao público, o lançamento representou um momento especial na trajetória da autora, que encontrou na poesia uma maneira de compartilhar sentimentos, experiências e percepções sobre a existência.



Com uma escrita voltada às emoções humanas, “Essência da Alma” percorre temas como amor, paixão, situações do cotidiano e, sobretudo, autoconhecimento. A proposta é convidar o leitor a olhar para dentro de si, reconhecer os próprios sentimentos e compreender que a vida também é feita de desafios, mudanças e aprendizados.



A autora explica que o livro nasceu de um trabalho desenvolvido ao longo de bastante tempo. Inicialmente, a ideia era reunir separadamente os poemas sobre amor e paixão e aqueles dedicados ao autoconhecimento. Durante o processo de organização, porém, Liliane percebeu que os dois caminhos poderiam se complementar em uma única publicação.



“Esse trabalho vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Inicialmente pensei em separar as poesias que tratam sobre o amor e paixão, das que eu escrevi sobre o autoconhecimento. Fiz uma junção desses textos e o resultado foi essa terceira obra: 'Essência da Alma', que, na minha opinião, é o que realmente importa: o amor que a gente conquista durante a nossa breve jornada e a busca do autoconhecimento, que faz com que possamos conhecer a nossa luz, mas também as sombras. Saber lidar também com os desafios da vida, sempre buscando o lado positivo, de que realmente tudo passa”, destacou. Entre versos, lembranças e reflexões sobre a vida, a escritora e jornalista Liliane Barboza transformou um antigo desejo em realidade na noite desta quarta-feira (4), em Macaé. O Solar dos Mellos, espaço que preserva parte importante da memória e da história do município, recebeu o lançamento de seu terceiro livro, “Essência da Alma” , publicado pela editora Aldeia. A noite reuniu leitores, convidados e apreciadores da literatura em um encontro marcado pela poesia e pela valorização da produção cultural local.A programação contou com declamação de poemas que integram a publicação, comercialização de exemplares e sessão de autógrafos. Mais do que apresentar uma nova obra ao público, o lançamento representou um momento especial na trajetória da autora, que encontrou na poesia uma maneira de compartilhar sentimentos, experiências e percepções sobre a existência.Com uma escrita voltada às emoções humanas, “Essência da Alma” percorre temas como amor, paixão, situações do cotidiano e, sobretudo, autoconhecimento. A proposta é convidar o leitor a olhar para dentro de si, reconhecer os próprios sentimentos e compreender que a vida também é feita de desafios, mudanças e aprendizados.A autora explica que o livro nasceu de um trabalho desenvolvido ao longo de bastante tempo. Inicialmente, a ideia era reunir separadamente os poemas sobre amor e paixão e aqueles dedicados ao autoconhecimento. Durante o processo de organização, porém, Liliane percebeu que os dois caminhos poderiam se complementar em uma única publicação.“Esse trabalho vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Inicialmente pensei em separar as poesias que tratam sobre o amor e paixão, das que eu escrevi sobre o autoconhecimento. Fiz uma junção desses textos e o resultado foi essa terceira obra: 'Essência da Alma', que, na minha opinião, é o que realmente importa: o amor que a gente conquista durante a nossa breve jornada e a busca do autoconhecimento, que faz com que possamos conhecer a nossa luz, mas também as sombras. Saber lidar também com os desafios da vida, sempre buscando o lado positivo, de que realmente tudo passa”, destacou.

Liliane Barboza apresentou seu terceiro livro no Solar dos Mellos Foto: Fabiana Anunciação

Solar dos Mellos realiza sonho antigo da escritora

A escolha do Solar dos Mellos para receber a noite de autógrafos não foi por acaso. O espaço, referência na preservação do patrimônio histórico e cultural macaense, tinha um significado especial para Liliane, que há tempos desejava apresentar uma de suas obras no local.



A realização desse sonho tornou o lançamento ainda mais simbólico. Afinal, a apresentação de um trabalho literário em um ambiente dedicado à memória e à cultura aproximou a trajetória pessoal da escritora da história do município que escolheu para construir sua vida profissional.



“Sempre tive vontade de lançar um livro no Solar dos Mellos e, agora, esse sonho se torna realidade. Agradeço à Secretaria de Cultura de Macaé e a toda a equipe do museu pelo carinho e incentivo à literatura e aos autores independentes do nosso município”, ressaltou.



Carioca, Liliane Barboza chegou a Macaé na década de 1980 e construiu no município boa parte de sua história. Sua trajetória profissional começou no jornalismo antes mesmo da conclusão da formação acadêmica, em 1992, pela Faculdade de Filosofia de Campos (Fafic), atualmente vinculada ao Centro Universitário Fluminense (Uniflu), em Campos dos Goytacazes.



Em 1993, trabalhou como repórter no jornal O Debate. No ano seguinte, seguiu para Cuiabá, onde ampliou sua experiência profissional em diferentes veículos de comunicação. Na capital mato-grossense, passou pela TV Gazeta, pelos jornais Folha do Estado e A Gazeta, além de atuar na assessoria de comunicação do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.



Em 1997, retornou ao Rio de Janeiro, sua cidade natal. Nesse período, trabalhou como repórter freelancer na extinta revista Amiga e participou de programas em rádios alternativas. Quatro anos depois, em 2001, voltou a Macaé, onde integrou as equipes da FM 101 e do Diário da Costa do Sol. Desde 2011, ocupa o cargo de jornalista na Prefeitura de Macaé.

Liliane Barboza apresentou seu terceiro livro no Solar dos Mellos Foto: Fabiana Anunciação

Da primeira publicação à nova fase literária

A relação de Liliane com a literatura começou ainda na adolescência, incentivada pelos pais. Mas foi em 2013 que os primeiros poemas começaram a ganhar forma e abrir caminho para a publicação de seu primeiro livro.



Em 2018, a escritora lançou “Mulher: Sentimentos & Sentidos”, pela editora Autografia, durante a Feira Literária de Paraty. A obra marcou sua estreia no mercado editorial e consolidou o desejo de transformar a escrita em uma forma de diálogo com os leitores.



Três anos depois, em 2021, apresentou “Orações da Alma”, também publicado pela Autografia. O lançamento ocorreu durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, um dos principais encontros literários do país.



A produção poética também ganhou reconhecimento em junho de 2025, quando o poema “Amores Perdidos” foi selecionado para integrar a coletânea “Poesia Livre 2025: Seleção Poesia Brasileira”, publicada pela editora Vivara.



Agora, com “Essência da Alma”, Liliane chega ao terceiro livro e amplia um percurso literário construído a partir da observação dos sentimentos e das experiências humanas. A nova publicação reúne diferentes fases de sua escrita e reforça a poesia como instrumento de expressão, reflexão e aproximação entre pessoas.



Em Macaé, cidade onde desenvolveu grande parte de sua carreira, o lançamento também representa mais um capítulo da produção independente que movimenta a cena cultural local. Entre histórias, versos e emoções, a escritora compartilha com o público uma obra que propõe uma reflexão simples, mas profunda: conhecer a própria essência também faz parte da jornada de viver.