Lagoa de Imboassica reúne atividades esportivas, lazer e atrações turísticas - Foto: Douglas Smmithy

Lagoa de Imboassica reúne atividades esportivas, lazer e atrações turísticasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 06/11/2026 09:34





A estrutura disponível no entorno permite aproveitar o espaço de diferentes maneiras. A ciclovia ampliada atende quem gosta de pedalar, enquanto os gramados oferecem áreas para piqueniques, brincadeiras e momentos de descanso em família. Para as crianças, o parquinho infantil é mais uma alternativa de diversão. Já os quiosques com gastronomia local complementam o passeio e ajudam a movimentar a região ao longo do dia.



O ambiente também se tornou uma opção para quem prefere manter a rotina de exercícios longe de academias e espaços fechados. Desde o período pós-pandemia, profissionais de educação física passaram a utilizar as margens da lagoa para oferecer atividades ao ar livre, incluindo aulas de musculação e pilates.



A combinação entre infraestrutura e paisagem natural transformou a região em um ponto de encontro para quem busca saúde, bem-estar e convivência. Corrida e ciclismo estão entre as práticas mais comuns na orla, que também recebe pessoas interessadas em aproveitar as águas da lagoa.

Entre a prática de esportes, o contato com a natureza e o movimento dos quiosques, a Lagoa de Imboassica ganhou ainda mais espaço na rotina de moradores e visitantes de Macaé . Com uma orla revitalizada, o cartão-postal da Zona Sul reúne opções de lazer para diferentes idades, atrai praticantes de atividades físicas e movimenta a gastronomia ao ar livre. O cenário, marcado pelo espelho d’água e pelo pôr do sol, também se prepara para receber uma das principais atrações da programação natalina do município.A estrutura disponível no entorno permite aproveitar o espaço de diferentes maneiras. A ciclovia ampliada atende quem gosta de pedalar, enquanto os gramados oferecem áreas para piqueniques, brincadeiras e momentos de descanso em família. Para as crianças, o parquinho infantil é mais uma alternativa de diversão. Já os quiosques com gastronomia local complementam o passeio e ajudam a movimentar a região ao longo do dia.O ambiente também se tornou uma opção para quem prefere manter a rotina de exercícios longe de academias e espaços fechados. Desde o período pós-pandemia, profissionais de educação física passaram a utilizar as margens da lagoa para oferecer atividades ao ar livre, incluindo aulas de musculação e pilates.A combinação entre infraestrutura e paisagem natural transformou a região em um ponto de encontro para quem busca saúde, bem-estar e convivência. Corrida e ciclismo estão entre as práticas mais comuns na orla, que também recebe pessoas interessadas em aproveitar as águas da lagoa.

Esportes aquáticos ampliam as opções de lazer

As águas calmas de Imboassica oferecem espaço para diferentes modalidades esportivas e recreativas. Canoa havaiana, stand up paddle, caiaque, vela, natação e pedalinho estão entre as atividades disponíveis para moradores e turistas.



Quem deseja experimentar alguma dessas práticas encontra serviços de aluguel de equipamentos diretamente no calçadão. A facilidade amplia as possibilidades de acesso às atividades, inclusive para quem não possui os próprios equipamentos ou pretende conhecer uma modalidade pela primeira vez.



A proposta de aproveitar a lagoa vai além dos esportes. A localização também favorece a integração com outros pontos de interesse da Zona Sul macaense. A poucos metros da margem está o Beco das Artes, espaço cultural conhecido pelos ateliês e murais coloridos, que acrescentam criatividade e identidade ao passeio.



Outra atração próxima é a Praia do Pecado, tradicional ponto de encontro de surfistas e praticantes de bodyboard. A proximidade entre os locais permite combinar diferentes experiências em um mesmo roteiro, reunindo cultura, gastronomia, atividades esportivas e contato com o mar.



Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a estrutura implantada na orla busca fortalecer o turismo de lazer e atender tanto às necessidades dos moradores quanto ao interesse dos visitantes. A gastronomia e o pôr do sol estão entre os atrativos que ajudam a movimentar a região e consolidar a lagoa como referência para passeios ao ar livre.



A diversidade de atividades também contribui para que o espaço seja frequentado em diferentes horários. Enquanto algumas pessoas aproveitam as primeiras horas do dia para praticar exercícios, outras escolhem o fim da tarde para caminhar, pedalar, encontrar amigos ou simplesmente contemplar a paisagem.

Espetáculo das Águas Dançantes será atração do Natal

Além das atividades que já fazem parte da rotina da região, a Lagoa de Imboassica terá um papel de destaque na programação de fim de ano de Macaé. O local será o palco do Espetáculo das Águas Dançantes, atração gratuita que integra o calendário oficial do Natal Magia.



As apresentações estão previstas para ocorrer entre 27 de novembro e 3 de janeiro de 2027. Ao todo, serão 27 sessões, com uma combinação de jatos d’água sincronizados, projeções de luz e trilha sonora. A programação também contará com sessões inclusivas, que terão áudio adaptado para ampliar as possibilidades de participação do público.



A expectativa é que a atração acrescente uma nova experiência ao circuito de lazer da lagoa, aproveitando o cenário natural como parte da ambientação do espetáculo. A proposta une recursos visuais e música em apresentações voltadas a moradores e visitantes durante o período natalino.



Para organizar o fluxo de pessoas e veículos nos dias de exibição, a Prefeitura de Macaé prevê a implantação de um sistema de barreira digital na entrada do bairro Pecado. A medida permitirá a circulação de veículos apenas de moradores e daqueles previamente cadastrados durante os horários dos shows.



A iniciativa busca controlar o acesso veicular à região nos períodos de maior movimentação, com atenção à organização e ao conforto do público que acompanhará as apresentações.



Com opções que vão dos esportes aquáticos à gastronomia, passando por atividades culturais e espaços para convivência, a Lagoa de Imboassica amplia seu papel na oferta turística de Macaé. Durante o Natal Magia, o cartão-postal ganhará um novo atrativo, reforçando sua presença entre os espaços de lazer mais procurados da cidade.





