Cursos gratuitos oferecem qualificação para o setor de óleo e gás - Foto: Hélio Melo

Cursos gratuitos oferecem qualificação para o setor de óleo e gásFoto: Hélio Melo

Publicado 06/11/2026 19:14

Macaé concentra oportunidades para quem deseja investir na qualificação profissional e conquistar espaço no mercado de óleo e gás . Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras, que disponibiliza 1.120 vagas em diferentes estados do país. Desse total, 160 são destinadas às unidades Firjan SENAI de Macaé e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional, especialmente entre pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que vivem em regiões onde a Petrobras mantém atividades. Além das aulas gratuitas, os participantes selecionados terão direito a auxílio-alimentação e bolsa mensal de R$ 660. Para mulheres com filhos de até 11 anos completos, o benefício sobe para R$ 858.

As inscrições seguem até a próxima quarta-feira (11). Os interessados podem se candidatar pelo site www.autonomiaerenda.com.br ou comparecer à secretaria da unidade do SENAI participante. Para concorrer, é necessário observar os critérios de escolaridade e residência estabelecidos para cada formação, além de comprovar renda familiar per capita de até meio salário-mínimo.

Cursos atendem diferentes demandas do setor

Na unidade Firjan SENAI de Macaé, a programação reúne três opções de formação profissional, com oportunidades distribuídas entre os turnos da manhã, tarde e noite. São 40 vagas para Caldeireiro, com aulas à tarde e à noite; 20 para Mecânico de Máquinas Industriais, no período noturno; e 40 para Operador de Hidrojato, com turmas pela manhã e à tarde.

Também estão disponíveis 40 vagas para Sinaleiro Amarrador, com aulas nos turnos da manhã e da tarde. As qualificações contemplam atividades importantes para a cadeia produtiva de óleo e gás e oferecem aos participantes a possibilidade de desenvolver conhecimentos técnicos voltados às necessidades do setor.

A oferta no estado do Rio de Janeiro também contempla outras unidades da Firjan SENAI. Em Campos dos Goytacazes, são 20 vagas para Operador de Máquinas e Usinagem CNC, no turno da manhã. Já em Duque de Caxias, estão previstas oportunidades para Caldeireiro, com 20 vagas à noite; Montador de Andaimes, Formas e Escoramento, com 40 vagas pela manhã e à tarde; e Instalador de Isolantes Térmicos, também com 40 vagas nos turnos da manhã e da tarde.

A relação de cursos divulgada soma 260 vagas nas três unidades fluminenses. A informação inicial da Firjan, por sua vez, aponta 300 oportunidades destinadas ao estado do Rio de Janeiro. A distribuição completa das vagas deve ser consultada nos canais oficiais do programa.

Quem pode participar e como se inscrever

O Programa Autonomia e Renda Petrobras tem como público prioritário pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que residem nas áreas de abrangência das formações. A iniciativa também estabelece prioridade para mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência (PCDs).

Para participar, o candidato precisa atender à escolaridade mínima exigida pelo curso escolhido, morar na região contemplada pela formação e apresentar renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo. O cumprimento desses requisitos é fundamental para a participação no processo seletivo.

A proposta nasceu por iniciativa da Petrobras, em parceria com a Firjan SENAI SESI e os departamentos regionais do SENAI e do SESI dos estados participantes. O objetivo é oferecer formação profissional gratuita e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho para pessoas que enfrentam dificuldades de acesso à qualificação.

Além do aprendizado técnico, o apoio financeiro durante o período de formação busca contribuir para que os alunos tenham melhores condições de acompanhar as atividades. O auxílio mensal é de R$ 660, com valor ampliado para R$ 858 no caso de mulheres com filhos de até 11 anos completos. O programa também prevê auxílio-alimentação.

Com prazo de inscrição até 11 de novembro, a oportunidade representa uma alternativa para quem deseja se preparar para atuar em um segmento relevante da economia. Os detalhes sobre os cursos, os critérios de participação e o processo seletivo estão disponíveis em www.autonomiaerenda.com.br.