Alan Mansur foi reconduzido à presidência da Câmara de Macaé - Foto: Divulgação/Tiago Ferreira

Alan Mansur foi reconduzido à presidência da Câmara de MacaéFoto: Divulgação/Tiago Ferreira

Publicado 06/11/2026 19:28

Câmara Municipal de Macaé já definiu quem estará à frente do Legislativo nos próximos dois anos. Em sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira (6), os vereadores elegeram a nova Mesa Diretora para o biênio 2027-2028. Com chapa única e votação unânime entre os parlamentares presentes, Alan Mansur (PSB) foi reeleito presidente da Casa.

A composição que assumirá em 1º de janeiro terá Marvel Maillet (PV) como vice-presidente; Rond Macaé (PSDB) na segunda vice-presidência; Denis Madureira (Republicanos) como primeiro secretário; e a Dra. Mayara Rezende (Republicanos) no cargo de segunda secretária.

Protocolada no dia 3 de novembro, a chapa recebeu o apoio dos vereadores presentes na sessão. Ricardo Salgado (MDB) e Leandra Lopes (PT) não participaram da votação por causa de compromissos externos.

Durante a sessão, a condução de Alan Mansur à frente da Câmara foi destacada por diferentes parlamentares. A capacidade de diálogo e, principalmente, a disposição para ouvir os colegas apareceram entre os pontos mais lembrados nos pronunciamentos. Os vereadores também ressaltaram a importância da relação entre o Legislativo e o Executivo para a construção de projetos e ações voltados à população.

Vereadores destacam diálogo e capacidade de gestão

Entre os parlamentares que se manifestaram após o resultado esteve Cesinha (PSB), que agradeceu pela oportunidade de integrar a Mesa Diretora no período de 2024 a 2026. Em sua fala, ele defendeu a atuação conjunta entre os poderes municipais e elogiou a postura do presidente reeleito.

“Gostaria de agradecer a oportunidade de ter feito parte da Mesa Diretora de 2024 a 2026. O Legislativo precisa andar junto do Executivo na elaboração de projetos. Parabenizar você, presidente, pela condução e habilidade de ouvir. Isso é uma grande virtude, assim como o prefeito Welberth também tem. Desejo sucesso no próximo biênio e reforço ter muito orgulho do trabalho que desenvolvemos nos últimos dois anos”, afirmou.

Edson Chiquini também parabenizou Alan Mansur pela recondução ao cargo e chamou atenção para a responsabilidade de administrar o orçamento da Câmara. O vereador ainda mencionou o relacionamento do presidente com o governo municipal, os demais parlamentares e os servidores da Casa.

“Parabenizar você, presidente, pela reeleição e pelo trato com o governo. Hoje temos uma Câmara com orçamento maior que muitos municípios e não é fácil administrar isso. Hoje os funcionários da Casa demonstram uma satisfação em tê-lo como presidente. Isso é a demonstração da sua habilidade de conversar com o governo, os vereadores e os funcionários desta Casa”, declarou.

Líder do governo na Câmara, Tico Jardim (Cidadania) também ressaltou características que, na avaliação dele, contribuíram para o desempenho de Alan Mansur na presidência. O parlamentar destacou a atenção e a firmeza do colega, além de desejar êxito à equipe que assumirá a direção do Legislativo.

“O presidente Alan escuta muito, é firme, atencioso e acho que por isso tem tido muito sucesso e êxito na presidência. Agradeço por ter feito parte da mesa anterior e desejo que a nova possa ter muito êxito e continue trabalhando para a nossa população”, disse.

Presidente agradece apoio de vereadores e servidores

Após a confirmação da reeleição, Alan Mansur também usou a palavra para agradecer a confiança dos parlamentares e o apoio recebido ao longo de sua gestão. O presidente mencionou a família, os amigos e os servidores da Câmara, além de destacar que o trabalho desenvolvido à frente da instituição foi resultado de uma construção coletiva.

“Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de ser reeleito. Agradecer à minha esposa, que sempre torceu muito por mim, meus filhos, família e amigos. Gostaria de agradecer a cada um aqui. O Alan não fez nada sozinho. Nós construímos. Essa Câmara é do nós, não do ‘eu’”, afirmou.

Na sequência, o presidente fez questão de reconhecer a participação dos funcionários da Casa no funcionamento das atividades legislativas. Ele citou profissionais de diferentes setores, da equipe de limpeza à Procuradoria-Geral, e atribuiu aos servidores parte dos resultados alcançados durante sua gestão.

“Agradecer aqui também a cada servidor, desde a limpeza até o procurador-geral. Sem eles não teríamos êxito no que fazemos”, completou.

A nova Mesa Diretora terá a responsabilidade de conduzir os trabalhos administrativos e legislativos da Câmara durante o biênio 2027-2028. A posse da composição eleita está prevista para 1º de janeiro, quando Alan Mansur e os demais integrantes iniciarão oficialmente o novo período à frente do Legislativo macaense.