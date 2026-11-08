Projeto leva entretenimento gratuito a Escola Municipal Sônia Lapa - Foto: Divulgação/Ascom

Projeto leva entretenimento gratuito a Escola Municipal Sônia LapaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 15:27 | Atualizado 08/11/2026 15:27





A proposta é aproximar a experiência do cinema de moradores que nem sempre têm facilidade para frequentar salas comerciais ou outros espaços culturais. Com exibições em diferentes localidades, a iniciativa amplia as alternativas de lazer e cria oportunidades para que famílias compartilhem momentos de diversão sem precisar sair do próprio bairro.



O circuito também busca levar a programação para além das áreas centrais, com atividades em comunidades urbanas e na região serrana. A estratégia permite que espaços já conhecidos pelos moradores, como escolas, praças e equipamentos públicos, recebam eventos culturais e se tornem pontos de encontro para pessoas de diferentes idades.



A sessão no Bosque Azul terá entrada gratuita e contará com distribuição de guloseimas para o público. A combinação de cinema e atividades de convivência faz parte da proposta de tornar a programação cultural mais próxima da rotina das comunidades, sem que o custo seja um obstáculo para a participação. Uma noite de cinema, com direito a pipoca, suco e algodão doce, vai movimentar o bairro Bosque Azul, em Macaé, na próxima quinta-feira (12), às 19h. A Escola Municipal Sônia Lapa será o ponto de encontro de mais uma edição do Cultura In Cine , projeto da Secretaria Municipal de Cultura que promove sessões gratuitas e leva atividades audiovisuais a diferentes comunidades do município.A proposta é aproximar a experiência do cinema de moradores que nem sempre têm facilidade para frequentar salas comerciais ou outros espaços culturais. Com exibições em diferentes localidades, a iniciativa amplia as alternativas de lazer e cria oportunidades para que famílias compartilhem momentos de diversão sem precisar sair do próprio bairro.O circuito também busca levar a programação para além das áreas centrais, com atividades em comunidades urbanas e na região serrana. A estratégia permite que espaços já conhecidos pelos moradores, como escolas, praças e equipamentos públicos, recebam eventos culturais e se tornem pontos de encontro para pessoas de diferentes idades.A sessão no Bosque Azul terá entrada gratuita e contará com distribuição de guloseimas para o público. A combinação de cinema e atividades de convivência faz parte da proposta de tornar a programação cultural mais próxima da rotina das comunidades, sem que o custo seja um obstáculo para a participação.

Cultura como ponto de encontro nos bairros

A secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, destaca que o projeto pretende dar novos usos aos espaços públicos, transformando esses locais em ambientes de convivência e participação. A iniciativa também procura estimular o interesse pelo audiovisual, contribuir para a formação de público e ampliar o contato dos moradores com diferentes produções cinematográficas.



A ideia é que o acesso à cultura não fique concentrado em determinados endereços ou dependa exclusivamente de eventos realizados no Centro. Ao circular por diferentes regiões, o Cultura In Cine cria oportunidades para que mais pessoas tenham contato com atividades culturais perto de casa.



O projeto também valoriza o encontro entre vizinhos e familiares. Uma sessão de cinema em um espaço comunitário pode reunir públicos diversos e oferecer uma opção de lazer compartilhada, especialmente para quem procura atividades gratuitas para aproveitar com a família.



A circulação por bairros e localidades da serra integra, portanto, a proposta de descentralização cultural. Em vez de concentrar a programação em um único espaço, o circuito leva a estrutura de exibição até diferentes pontos de Macaé, ampliando o alcance da iniciativa.

Circuito já passou por 13 localidades

Ao longo deste ano, o Cultura In Cine realizou 13 edições em diferentes pontos do município. A programação chegou a Botafogo, em uma unidade do CRAS, Novo Botafogo, Lagomar, Quadra da Barra, Glicério, Trapiche, Frade, Praça do Visconde, Praça do Córrego do Ouro e Cajueiro.



O roteiro também incluiu três unidades de ensino: a Escola Municipal Paulo Freire e a Escola Municipal Elizabeth Brandão, ambas no Lagomar, além do CIEP Maringá. A diversidade dos locais escolhidos demonstra a proposta itinerante do projeto, que utiliza diferentes espaços para aproximar a programação cultural dos moradores.



Depois da passagem pelo Bosque Azul, o calendário prevê novas sessões em outros pontos da cidade. A próxima parada será na Praça do Miramar, em 26 de novembro. Já em 5 de dezembro, a programação chega ao CriaSana, ampliando o alcance do circuito.



Com novas comunidades no roteiro, o Cultura In Cine mantém a proposta de levar o audiovisual para perto da população e oferecer alternativas gratuitas de entretenimento. Para os moradores do Bosque Azul, a próxima quinta-feira será uma oportunidade de aproveitar a programação sem sair do bairro e ocupar a escola com uma atividade aberta à comunidade.





