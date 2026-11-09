O atendimento descentralizado ocorre no Serviço Especializado em Saúde Auditiva - Foto: Divulgação/Ascom

O atendimento descentralizado ocorre no Serviço Especializado em Saúde AuditivaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 14:18





O Serviço Especializado em Saúde Auditiva (SESA) funciona no Centro Municipal de Reabilitação Dona Sid Carvalho, instalado no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, na região central de Macaé. Criado em 2023, o serviço já contabiliza 1.449 usuários referenciados junto ao Cenom, demonstrando a dimensão da demanda por esse tipo de assistência.



A iniciativa atende pessoas de todas as idades, desde bebês recém-nascidos até idosos. A média mensal fica entre 30 e 40 novos pacientes acolhidos pela equipe, dos quais aproximadamente 25 seguem para atendimento na unidade de Natividade. O objetivo é garantir que a perda auditiva seja identificada, acompanhada e tratada, com acesso aos recursos necessários para melhorar a comunicação e a qualidade de vida.



Um dos principais avanços está na possibilidade de resolver boa parte das necessidades dos usuários sem deslocamentos frequentes para outro município. Antes da implantação do serviço especializado, até mesmo ajustes e pequenos reparos nos aparelhos exigiam viagens até Natividade. Com a capacitação dos profissionais da rede municipal, o suporte técnico passou a ocorrer também em Macaé.

Moradores de Macaé que convivem com algum grau de perda auditiva podem contar com atendimento especializado e acesso gratuito a aparelhos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem precisar recorrer exclusivamente a serviços particulares. A assistência é resultado de uma parceria entre a rede municipal de saúde e o Centro Educacional Nosso Mundo (Cenom), localizado em Natividade, com atendimento organizado pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD). A estrutura permite que os pacientes recebam acompanhamento fonoaudiológico, orientação e manutenção das próteses no próprio município, enquanto os procedimentos específicos de adaptação e fornecimento dos equipamentos são realizados na instituição parceira.O Serviço Especializado em Saúde Auditiva (SESA) funciona no Centro Municipal de Reabilitação Dona Sid Carvalho, instalado no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, na região central de Macaé. Criado em 2023, o serviço já contabiliza 1.449 usuários referenciados junto ao Cenom, demonstrando a dimensão da demanda por esse tipo de assistência.A iniciativa atende pessoas de todas as idades, desde bebês recém-nascidos até idosos. A média mensal fica entre 30 e 40 novos pacientes acolhidos pela equipe, dos quais aproximadamente 25 seguem para atendimento na unidade de Natividade. O objetivo é garantir que a perda auditiva seja identificada, acompanhada e tratada, com acesso aos recursos necessários para melhorar a comunicação e a qualidade de vida.Um dos principais avanços está na possibilidade de resolver boa parte das necessidades dos usuários sem deslocamentos frequentes para outro município. Antes da implantação do serviço especializado, até mesmo ajustes e pequenos reparos nos aparelhos exigiam viagens até Natividade. Com a capacitação dos profissionais da rede municipal, o suporte técnico passou a ocorrer também em Macaé.

Atendimento local reduz deslocamentos e facilita o tratamento

O coordenador do Centro Municipal de Reabilitação Dona Sid Carvalho, o médico ortopedista Carlos Henrique Barbosa, destaca que a assistência auditiva precisa ir além da entrega de um equipamento. O acompanhamento contínuo é importante para garantir a adaptação adequada e evitar que dificuldades no funcionamento das próteses interrompam o tratamento.



Segundo o médico, a perda auditiva sem assistência pode trazer consequências para diferentes fases da vida. Na infância, por exemplo, pode prejudicar o desenvolvimento da fala, a aprendizagem e o rendimento escolar. Entre adultos, as dificuldades de comunicação também podem afetar a rotina profissional e as relações sociais.



Carlos Henrique chama atenção ainda para a relação apontada por pesquisas entre alterações auditivas não tratadas e o risco de declínio cognitivo e demências. Por isso, considera fundamental que a população procure avaliação especializada diante de sinais de dificuldade para ouvir.



A fonoaudióloga Andressa Oliveira explica que o trabalho desenvolvido pelo SESA envolve diferentes etapas. A assistência inclui exames audiológicos, meatoscopia, procedimento utilizado para verificar as condições do canal auditivo e identificar a presença de cerúmen, além da adaptação das próteses.



Os profissionais também orientam os usuários sobre a utilização correta dos equipamentos, os cuidados de higiene, a conservação e a manutenção. Quando necessário, a equipe avalia o funcionamento dos aparelhos e providencia a substituição de peças.



A profissional ressalta que a amplificação sonora proporcionada pelas próteses pode favorecer a compreensão da fala e a participação dos pacientes nas atividades cotidianas. Outro diferencial, segundo ela, é a possibilidade de manter o acompanhamento especializado na própria cidade, o que facilita a continuidade da assistência ao longo dos anos.



O serviço conta com uma equipe formada por uma assistente social, duas fonoaudiólogas e profissionais do setor administrativo. A assistente social Raquel Tavares participa do acolhimento, identifica as necessidades apresentadas pelos usuários e fornece orientações sobre as etapas necessárias para conseguir o equipamento.

Veja como solicitar o aparelho auditivo gratuito

O primeiro passo para quem suspeita de perda auditiva é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência. Também é possível buscar orientação no Centro de Reabilitação. O fluxo começa com uma avaliação médica, realizada por clínico geral ou otorrinolaringologista, que poderá identificar a necessidade de investigação especializada e emitir o encaminhamento correspondente.



Após a avaliação e a confirmação da indicação para uso da prótese, o paciente é inserido na central de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. A partir daí, a rede municipal organiza o agendamento e o transporte até o Cenom, em Natividade.



Na instituição parceira, são realizados procedimentos como a retirada dos moldes personalizados, testes específicos para avaliar a capacidade auditiva e a adaptação dos equipamentos. A entrega também inclui orientações técnicas para que o usuário consiga utilizar e conservar o aparelho corretamente.



Macaé oferece transporte gratuito de ida e volta para os pacientes e seus acompanhantes durante as etapas presenciais necessárias à adaptação. Depois dessa fase, o acompanhamento e os cuidados de rotina continuam disponíveis por meio da equipe especializada no município.



Para iniciar o processo, o interessado deve comparecer à unidade de saúde de referência com RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS, solicitando o agendamento da consulta inicial. O atendimento é destinado aos moradores de Macaé, sem limite de idade, que apresentem algum tipo ou grau de deficiência auditiva.



A importância desse suporte também ganha dimensão diante das projeções internacionais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que quase 2,5 bilhões de pessoas poderão apresentar algum grau de perda auditiva até 2050. Desse total, mais de 700 milhões precisarão de serviços de reabilitação auditiva.



O cenário reforça a necessidade de ampliar o diagnóstico e facilitar o acesso a tratamentos. Em Macaé, a proposta do SESA é justamente aproximar esse cuidado da população, reduzir barreiras no atendimento público e assegurar que os usuários tenham suporte não apenas para receber os aparelhos, mas também para utilizá-los de maneira adequada e contínua.

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