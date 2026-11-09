Guarda Ambiental realizou a captura do jacaré sem colocar moradores em risco - Foto: Divulgação/Ascom

Guarda Ambiental realizou a captura do jacaré sem colocar moradores em riscoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 14:25 | Atualizado 09/11/2026 14:25





A situação terminou sem registro de incidentes e serviu de alerta sobre os cuidados necessários diante da presença de animais silvestres em áreas habitadas. A atitude do morador foi considerada fundamental para evitar riscos: em vez de tentar espantar ou retirar o jacaré por conta própria, ele manteve uma distância segura e aguardou a chegada dos agentes.



Uma equipe da Guarda Ambiental compareceu ao endereço e realizou o manejo do animal. O procedimento buscou preservar tanto a integridade física das pessoas quanto a do próprio réptil. Depois da retirada, o jacaré foi devolvido ao ambiente de origem, conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência.



O episódio também chama atenção para a proximidade entre áreas urbanizadas e ambientes naturais. Bairros situados nas imediações de lagoas, rios, canais e regiões de vegetação podem registrar a circulação de espécies silvestres. A presença desses animais não significa, necessariamente, uma situação de ataque ou comportamento agressivo, mas exige cautela e respeito aos limites da fauna. Um encontro inesperado chamou a atenção de um morador do bairro Mirante da Lagoa, em Macaé. Um jacaré apareceu na entrada de sua residência , próximo a um vaso de plantas, e mobilizou a Guarda Ambiental para uma operação de resgate. A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (8), quando o morador, ao perceber a presença do animal, evitou qualquer aproximação e pediu ajuda especializada. Após a captura, realizada com segurança, o réptil foi levado de volta ao habitat natural.A situação terminou sem registro de incidentes e serviu de alerta sobre os cuidados necessários diante da presença de animais silvestres em áreas habitadas. A atitude do morador foi considerada fundamental para evitar riscos: em vez de tentar espantar ou retirar o jacaré por conta própria, ele manteve uma distância segura e aguardou a chegada dos agentes.Uma equipe da Guarda Ambiental compareceu ao endereço e realizou o manejo do animal. O procedimento buscou preservar tanto a integridade física das pessoas quanto a do próprio réptil. Depois da retirada, o jacaré foi devolvido ao ambiente de origem, conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência.O episódio também chama atenção para a proximidade entre áreas urbanizadas e ambientes naturais. Bairros situados nas imediações de lagoas, rios, canais e regiões de vegetação podem registrar a circulação de espécies silvestres. A presença desses animais não significa, necessariamente, uma situação de ataque ou comportamento agressivo, mas exige cautela e respeito aos limites da fauna.

Aproximação pode provocar reação defensiva

Jacarés são animais silvestres e podem reagir rapidamente quando se sentem ameaçados, encurralados ou provocados. Por esse motivo, a primeira recomendação diante de um encontro é não tentar tocar, alimentar, perseguir ou capturar o animal.



A Guarda Ambiental orienta que crianças e animais domésticos sejam afastados imediatamente do local. A medida reduz a possibilidade de aproximação acidental e evita situações que possam provocar uma reação defensiva do réptil.



Outro cuidado importante é não bloquear o caminho do animal nem tentar conduzi-lo para outro espaço. Mesmo quando parece imóvel ou tranquilo, um jacaré pode apresentar movimentos rápidos. A tentativa de resolver a situação sem conhecimento técnico coloca em risco tanto os moradores quanto o próprio exemplar da fauna.



A captura deve ficar exclusivamente sob responsabilidade de profissionais capacitados, que possuem treinamento e equipamentos adequados para esse tipo de atendimento.



Quem encontrar um jacaré ou qualquer outro animal silvestre em uma residência, quintal, rua ou estabelecimento comercial deve informar a localização à Guarda Ambiental. Caso seja possível observar o animal sem se aproximar ou colocar alguém em perigo, a recomendação é acompanhar sua posição à distância até a chegada da equipe.

Guarda Ambiental atende chamados da população

O resgate no Mirante da Lagoa reforça a importância do serviço municipal responsável pelo atendimento de ocorrências envolvendo a fauna silvestre. Além de realizar capturas em situações de risco, a Guarda Ambiental atua na proteção dos animais e na orientação dos moradores sobre como proceder diante de aparições em áreas urbanas.



O trabalho também envolve a preservação da biodiversidade, já que a retirada inadequada de animais de seus ambientes pode provocar danos e comprometer sua sobrevivência. Por isso, a intervenção de equipes especializadas é essencial para que o manejo ocorra de maneira apropriada.



O atendimento não se restringe aos jacarés. A orientação vale também para encontros com cobras, aves, mamíferos e outras espécies silvestres. Em qualquer situação, a população deve evitar intervenções por conta própria e procurar os órgãos responsáveis.



Em Macaé, os moradores podem solicitar o atendimento da Guarda Ambiental pelo telefone (22) 99101-7323. O contato permite informar o endereço da ocorrência e fornecer detalhes que ajudem os profissionais a localizar o animal.



A colaboração dos moradores é uma parte importante desse trabalho. Manter distância, proteger crianças e animais domésticos e aguardar a chegada dos agentes são atitudes simples que ajudam a evitar acidentes e garantem condições mais seguras para o retorno da fauna ao ambiente adequado.





