Grandes eventos realizados pela prefeitura neste período de fim de ano promovem um impacto direto e positivo no comércio local - Foto: Douglas Smmithy

Grandes eventos realizados pela prefeitura neste período de fim de ano promovem um impacto direto e positivo no comércio localFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/11/2026 12:39

A movimentação de turistas, a programação de lazer e o avanço do mercado de trabalho colocam o comércio de Macaé diante de novas perspectivas de crescimento . Com a proximidade das festas de fim de ano, eventos como o Natal Magia e o espetáculo das Águas Dançantes devem ampliar a circulação de consumidores, estimular os negócios e fortalecer diferentes segmentos da economia.

Na avaliação do presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Frederico Barreto, a combinação entre investimentos em entretenimento e o aquecimento da cadeia produtiva de óleo, gás e energia pode resultar em um aumento médio de 5% nas vendas do município, em comparação com 2025.



Empresário do setor imobiliário e no quinto mandato à frente da entidade, Frederico acompanha as transformações do ambiente empresarial macaense e considera que a cidade atravessa uma fase de expansão que ultrapassa os segmentos tradicionalmente ligados à sua economia. Para ele, a realização de grandes eventos deixou de representar apenas uma alternativa de lazer para moradores e visitantes e passou a integrar uma dinâmica capaz de gerar oportunidades para comerciantes, prestadores de serviços e empreendedores.



O período de festas costuma atrair pessoas de diferentes localidades, ampliar a procura por hospedagem e movimentar estabelecimentos comerciais. Esse fluxo também beneficia atividades que dependem diretamente da presença de consumidores, como bares, restaurantes, lojas e serviços. Na visão da ACIM, o retorno desses investimentos pode ser percebido justamente na circulação de recursos entre os diversos setores da economia.



“Os grandes eventos realizados pela prefeitura neste período de fim de ano promovem um impacto direto e positivo no comércio local. Alinhado à boa fase econômica da cidade, pontuada pela crescente geração de novos postos de trabalho criados a partir da nova dinâmica da cadeia produtiva de óleo, gás e da energia, esses eventos despertam o interesse de consumo da população, o que pode gerar um crescimento médio de 5% nas vendas em Macaé neste ano, em comparação a 2025”, afirmou Frederico Barreto.

EXPANSÃO ECONÔMICA MUDA DINÂMICA DO COMÉRCIO

A força comercial de Macaé também está relacionada à transformação dos espaços de consumo. Durante muitos anos, o Centro concentrou boa parte das atividades comerciais e permaneceu como uma das principais referências para moradores que procuram produtos e serviços. Entretanto, o crescimento de outras áreas abriu espaço para novos polos de negócios, especialmente em regiões associadas ao turismo.



Essa distribuição amplia as possibilidades de atuação dos empresários e acompanha as características de cada localidade. Enquanto a região central mantém uma relação mais próxima com as necessidades cotidianas da população, áreas turísticas apresentam uma demanda ligada à recepção de visitantes, hospedagem, alimentação e entretenimento.



Frederico Barreto considera que essa diversidade representa uma oportunidade para quem pretende investir no município. A expansão não significa a perda de importância do comércio tradicional, mas a formação de um cenário mais abrangente, no qual diferentes atividades encontram espaço para crescer e atender públicos distintos.



“O comércio central da cidade é uma referência tradicional para a população local. E por isso concentra segmentos do comércio que estão associados ao dia a dia econômico da cidade. Já as regiões com perfil turístico concentram segmentos ligados aos serviços receptivos do turismo. Uma dinâmica importante que expande as oportunidades de investimentos dos empresários que apostam na força e no crescimento do comércio local”, pontuou o presidente da ACIM.



A diversificação dos negócios também reforça a importância de manter uma estrutura preparada para acompanhar o aumento da demanda. Com mais visitantes e consumidores em circulação, setores como hotelaria e gastronomia precisam ampliar sua capacidade de atendimento, especialmente nos períodos de maior movimentação.



QUALIFICAÇÃO É DESAFIO PARA NOVA FASE

Se a abertura de postos de trabalho demonstra o aquecimento da economia, a formação dos profissionais aparece como uma das principais preocupações para sustentar esse crescimento. Na avaliação da associação, não basta ampliar a oferta de vagas: é necessário preparar trabalhadores para ocupar as oportunidades disponíveis e atender às exigências de um mercado cada vez mais diversificado.



O desafio envolve não apenas o comércio, mas também atividades relacionadas ao turismo, à hospedagem e à alimentação. A procura por profissionais capacitados acompanha a expansão desses segmentos e exige articulação entre empresários, instituições de ensino e poder público.



Segundo Frederico, a ACIM já discute essa pauta com o governo municipal, em uma articulação que também envolve instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).



“O comércio local é beneficiado de forma direta pelo principal indicador de fortalecimento da economia local: a geração de empregos. O nosso desafio é garantir a formação e qualificação de profissionais que possam atender à crescente demanda de vagas, não só do comércio, mas também de segmentos como hotelaria e gastronomia que pertencem à nossa cadeia. Mas esta pauta já está sendo tratada pela ACIM junto ao governo municipal, envolvendo também instituições como o Sebrae e a Firjan”, concluiu.



A avaliação da entidade aponta para uma etapa em que o desenvolvimento econômico precisa caminhar junto à preparação da mão de obra. Com diferentes setores em expansão, Macaé tem diante de si o desafio de transformar a movimentação de consumidores, os investimentos em turismo e a geração de empregos em oportunidades duradouras para os trabalhadores e os empreendedores locais.