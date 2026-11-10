Para o prefeito Welberth Rezende, o resultado demonstra uma mudança significativa no cenário encontrado pela atual administração - Foto: Divulgação/Ascom

Para o prefeito Welberth Rezende, o resultado demonstra uma mudança significativa no cenário encontrado pela atual administraçãoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 10/11/2026 14:58





A conquista representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área e ganha ainda mais relevância diante da evolução dos números relacionados à violência. Dados apresentados pela administração municipal apontam uma queda expressiva nos registros de letalidade violenta, enquanto outro levantamento nacional colocou Macaé na primeira posição entre as cidades fluminenses com mais de 100 mil habitantes no ranking de segurança.



Para o prefeito Welberth Rezende, o resultado demonstra uma mudança significativa no cenário encontrado pela atual administração. O chefe do Executivo também destacou a importância de manter uma gestão orientada por planejamento, investimentos e resultados concretos para os moradores.



“Receber um prêmio dessa relevância é o reconhecimento de uma gestão técnica e focada em resultados reais para a população. Quando assumi a gestão, Macaé era uma das seis cidades mais violentas do Brasil e agora conquistamos a liderança como a mais segura do Rio de Janeiro entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, de acordo com o Anuário 2026 de Cidades Mais Seguras do Brasil”, afirmou.



A premiação também colocou o município entre os destaques de outras áreas da administração. Macaé foi finalista nas categorias Desenvolvimento Econômico e Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. A cidade ainda apareceu entre as três concorrentes ao melhor desempenho geral no Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA). A segurança pública entrou em uma nova fase em Macaé, com resultados que colocaram o município em posição de destaque no Estado do Rio de Janeiro. A cidade conquistou o reconhecimento na categoria Segurança Pública do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 , promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila. A premiação considera indicadores de gestão municipal e reconhece iniciativas que contribuem para a melhoria dos serviços públicos. O resultado está associado a uma estratégia que reúne tecnologia, monitoramento integrado, capacitação da Guarda Municipal e cooperação com as forças policiais estaduais.A conquista representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área e ganha ainda mais relevância diante da evolução dos números relacionados à violência. Dados apresentados pela administração municipal apontam uma queda expressiva nos registros de letalidade violenta, enquanto outro levantamento nacional colocou Macaé na primeira posição entre as cidades fluminenses com mais de 100 mil habitantes no ranking de segurança.Para o prefeito Welberth Rezende, o resultado demonstra uma mudança significativa no cenário encontrado pela atual administração. O chefe do Executivo também destacou a importância de manter uma gestão orientada por planejamento, investimentos e resultados concretos para os moradores.“Receber um prêmio dessa relevância é o reconhecimento de uma gestão técnica e focada em resultados reais para a população. Quando assumi a gestão, Macaé era uma das seis cidades mais violentas do Brasil e agora conquistamos a liderança como a mais segura do Rio de Janeiro entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, de acordo com o Anuário 2026 de Cidades Mais Seguras do Brasil”, afirmou.A premiação também colocou o município entre os destaques de outras áreas da administração. Macaé foi finalista nas categorias Desenvolvimento Econômico e Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. A cidade ainda apareceu entre as três concorrentes ao melhor desempenho geral no Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA).

Município se destaca no estado do RJ com ações de monitoramento integrado e capacitação da Guarda Municipal Foto: Divulgação/Ascom

Tecnologia e integração marcam estratégia de segurança

O Band Cidades Excelentes tem como proposta reconhecer boas práticas na administração pública e incentivar melhorias na gestão dos municípios brasileiros. Para estabelecer os resultados, a organização utiliza o Índice de Gestão Municipal Áquila, ferramenta que reúne informações oficiais e aplica recursos de inteligência artificial na análise de 98 indicadores.



A metodologia considera diferentes dimensões da administração pública e compara municípios que apresentam características populacionais semelhantes. Dessa forma, Macaé disputa com outras cidades que possuem mais de 100 mil habitantes, permitindo uma avaliação dentro de um grupo de porte equivalente.



Na categoria Segurança Pública, o reconhecimento destaca a importância de ações que vão além do policiamento convencional. O município aposta na ampliação dos recursos tecnológicos, no monitoramento integrado e na preparação dos agentes municipais, além de manter articulação com as forças policiais que atuam no território fluminense.



O uso de ferramentas de vigilância permite acompanhar diferentes áreas da cidade e ampliar a capacidade de resposta diante de situações que exigem atenção. Já a integração entre instituições favorece o compartilhamento de informações e a construção de estratégias conjuntas.



Outro ponto considerado importante é a qualificação da Guarda Municipal. A preparação dos profissionais contribui para aprimorar a atuação nas ruas, fortalecer o atendimento à população e ampliar a participação da corporação nas ações de proteção do patrimônio público e prevenção de ocorrências.



Os números da letalidade violenta também ajudam a dimensionar a transformação registrada no município. Em 2018, Macaé contabilizou 147 casos. Em 2025, esse número caiu para 23 ocorrências. A diferença representa uma redução de aproximadamente 84,4% no período.



Macaé conquista categoria Segurança Pública no Band Cidades Excelentes 2026 Foto: Divulgação/Ascom O Band Cidades Excelentes tem como proposta reconhecer boas práticas na administração pública e incentivar melhorias na gestão dos municípios brasileiros. Para estabelecer os resultados, a organização utiliza o Índice de Gestão Municipal Áquila, ferramenta que reúne informações oficiais e aplica recursos de inteligência artificial na análise de 98 indicadores.A metodologia considera diferentes dimensões da administração pública e compara municípios que apresentam características populacionais semelhantes. Dessa forma, Macaé disputa com outras cidades que possuem mais de 100 mil habitantes, permitindo uma avaliação dentro de um grupo de porte equivalente.Na categoria Segurança Pública, o reconhecimento destaca a importância de ações que vão além do policiamento convencional. O município aposta na ampliação dos recursos tecnológicos, no monitoramento integrado e na preparação dos agentes municipais, além de manter articulação com as forças policiais que atuam no território fluminense.O uso de ferramentas de vigilância permite acompanhar diferentes áreas da cidade e ampliar a capacidade de resposta diante de situações que exigem atenção. Já a integração entre instituições favorece o compartilhamento de informações e a construção de estratégias conjuntas.Outro ponto considerado importante é a qualificação da Guarda Municipal. A preparação dos profissionais contribui para aprimorar a atuação nas ruas, fortalecer o atendimento à população e ampliar a participação da corporação nas ações de proteção do patrimônio público e prevenção de ocorrências.Os números da letalidade violenta também ajudam a dimensionar a transformação registrada no município. Em 2018, Macaé contabilizou 147 casos. Em 2025, esse número caiu para 23 ocorrências. A diferença representa uma redução de aproximadamente 84,4% no período.

Município alcança primeiro lugar no ranking estadual

O reconhecimento no prêmio da Band não foi o único resultado positivo apresentado recentemente. Macaé também conquistou a liderança estadual no Anuário 2026 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela MySide com base em informações do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O levantamento colocou o município na primeira posição entre as cidades do Rio de Janeiro com população superior a 100 mil habitantes. A taxa registrada foi de 8,2 homicídios por 100 mil habitantes, índice inferior à média nacional, de 21,5, e ao resultado da capital fluminense, que alcançou 25,4.



A evolução aparece também na comparação entre as posições ocupadas pelo município. Macaé avançou do quinto para o primeiro lugar no recorte estadual, com redução aproximada de 45% na taxa considerada pelo levantamento.



Petrópolis, Niterói e Nova Friburgo também aparecem entre os municípios avaliados, mas ficaram atrás de Macaé nesse grupo populacional.



É importante destacar que os dois reconhecimentos utilizam critérios diferentes. Enquanto o prêmio Band Cidades Excelentes avalia um conjunto amplo de indicadores relacionados à administração pública, o anuário da MySide considera a relação entre registros de homicídios e população para estabelecer seu ranking. Embora tenham metodologias distintas, os resultados ajudam a apresentar diferentes aspectos do cenário municipal.



A conquista representa um incentivo à continuidade das políticas de segurança e reforça a importância de manter investimentos permanentes. Afinal, por trás dos indicadores estão pessoas, famílias e comunidades que esperam encontrar nas ruas um ambiente mais protegido.



O desafio agora é preservar os avanços, aperfeiçoar as estratégias e ampliar a integração entre os órgãos responsáveis pela segurança. Mais do que conquistar posições em rankings ou receber premiações, o objetivo de uma política pública eficiente deve ser garantir que os resultados sejam percebidos no cotidiano, com mais tranquilidade, prevenção e qualidade de vida para quem mora, trabalha ou visita Macaé.