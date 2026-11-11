Condenado foi localizado por agentes federais em Granja dos Cavaleiros - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Condenado foi localizado por agentes federais em Granja dos CavaleirosFoto: Divulgação/Polícia Federal

Publicado 11/11/2026 11:23 | Atualizado 11/11/2026 17:36





A captura encerra uma etapa de um processo criminal que teve origem na Operação Colorado, investigação conduzida pela Polícia Federal em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A operação foi deflagrada em 2012 para investigar uma estrutura de distribuição e comercialização de entorpecentes com ramificações em diferentes comunidades da região.



Manguinha foi condenado a dez anos de reclusão pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Após ser localizado, ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional fluminense, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena. A localização de um condenado a dez anos de prisão por tráfico de drogas colocou novamente em evidência uma antiga investigação sobre a atuação do crime organizado no Norte Fluminense. Thiago da Costa Borges, conhecido como Manguinha, foi capturado nesta terça-feira (10), por agentes da Polícia Federal no bairro Granja dos Cavaleiros, em Macaé. A prisão ocorreu após levantamentos de inteligência e cruzamento de informações entre equipes policiais, em cumprimento a uma ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal do município.A captura encerra uma etapa de um processo criminal que teve origem na Operação Colorado, investigação conduzida pela Polícia Federal em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A operação foi deflagrada em 2012 para investigar uma estrutura de distribuição e comercialização de entorpecentes com ramificações em diferentes comunidades da região.Manguinha foi condenado a dez anos de reclusão pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Após ser localizado, ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional fluminense, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena.

Investigação revelou estrutura do tráfico na região

O caso tem como ponto de partida uma investigação de grande alcance, que identificou a existência de diferentes núcleos ligados à comercialização de drogas em Macaé e em municípios vizinhos. Na época, 32 pessoas foram denunciadas por tráfico de drogas e formação de quadrilha, conforme os desdobramentos da Operação Colorado.



De acordo com os levantamentos policiais que fundamentaram a investigação, o grupo atuava como uma ramificação do Comando Vermelho no município. A estrutura criminosa seria responsável pelo abastecimento, pela distribuição e pela venda de entorpecentes em comunidades da região.



Entre os nomes apontados nas apurações estava o de Thiago da Costa Borges. Segundo as informações relacionadas ao processo, ele exerceria a função de gerente de pontos de comercialização de drogas na comunidade de Ajuda de Cima.



As investigações também apontaram a participação de Wenderson Santana Alves, conhecido como Bimba, indicado como uma das principais lideranças do esquema criminoso. A atuação dos envolvidos era dividida em funções, com responsabilidades específicas dentro da estrutura investigada pelas autoridades.



A dimensão da Operação Colorado chamou a atenção pela quantidade de pessoas denunciadas e pela articulação entre diferentes órgãos de segurança e investigação. A iniciativa reuniu esforços da Polícia Federal e do Gaeco para identificar os integrantes e apurar o funcionamento da organização que atuava na região.

Mandado judicial levou à captura em Macaé

A ordem de prisão contra Manguinha foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Macaé em agosto deste ano. O cumprimento ocorreu após o trabalho de inteligência desenvolvido pelos agentes federais, que conseguiram identificar o paradeiro do condenado no bairro Granja dos Cavaleiros.



A atuação da Polícia Federal teve como base o compartilhamento de informações e os levantamentos realizados para localizar o homem. A estratégia permitiu executar a determinação judicial e concluir a etapa de captura.



O encaminhamento ao sistema prisional ocorreu depois dos procedimentos realizados na unidade policial. A partir de agora, o condenado permanecerá sob custódia do Estado para o cumprimento da pena estabelecida pela Justiça.



O desfecho também retoma os desdobramentos de uma investigação iniciada há mais de uma década, que levou à denúncia de dezenas de pessoas e expôs a organização de uma estrutura criminosa voltada ao comércio de drogas no Norte Fluminense.



Com a prisão, as autoridades dão cumprimento à determinação judicial relacionada à condenação de Thiago da Costa Borges. O caso reforça a continuidade dos trabalhos de localização de pessoas procuradas pela Justiça, inclusive em processos originados de investigações realizadas há vários anos. A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa. A matéria segue em atualização.





