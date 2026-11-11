Condenado foi localizado por agentes federais em Granja dos CavaleirosFoto: Divulgação/Polícia Federal
A captura encerra uma etapa de um processo criminal que teve origem na Operação Colorado, investigação conduzida pela Polícia Federal em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A operação foi deflagrada em 2012 para investigar uma estrutura de distribuição e comercialização de entorpecentes com ramificações em diferentes comunidades da região.
Manguinha foi condenado a dez anos de reclusão pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Após ser localizado, ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional fluminense, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena.
O caso tem como ponto de partida uma investigação de grande alcance, que identificou a existência de diferentes núcleos ligados à comercialização de drogas em Macaé e em municípios vizinhos. Na época, 32 pessoas foram denunciadas por tráfico de drogas e formação de quadrilha, conforme os desdobramentos da Operação Colorado.
De acordo com os levantamentos policiais que fundamentaram a investigação, o grupo atuava como uma ramificação do Comando Vermelho no município. A estrutura criminosa seria responsável pelo abastecimento, pela distribuição e pela venda de entorpecentes em comunidades da região.
Entre os nomes apontados nas apurações estava o de Thiago da Costa Borges. Segundo as informações relacionadas ao processo, ele exerceria a função de gerente de pontos de comercialização de drogas na comunidade de Ajuda de Cima.
As investigações também apontaram a participação de Wenderson Santana Alves, conhecido como Bimba, indicado como uma das principais lideranças do esquema criminoso. A atuação dos envolvidos era dividida em funções, com responsabilidades específicas dentro da estrutura investigada pelas autoridades.
A dimensão da Operação Colorado chamou a atenção pela quantidade de pessoas denunciadas e pela articulação entre diferentes órgãos de segurança e investigação. A iniciativa reuniu esforços da Polícia Federal e do Gaeco para identificar os integrantes e apurar o funcionamento da organização que atuava na região.
A ordem de prisão contra Manguinha foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Macaé em agosto deste ano. O cumprimento ocorreu após o trabalho de inteligência desenvolvido pelos agentes federais, que conseguiram identificar o paradeiro do condenado no bairro Granja dos Cavaleiros.
A atuação da Polícia Federal teve como base o compartilhamento de informações e os levantamentos realizados para localizar o homem. A estratégia permitiu executar a determinação judicial e concluir a etapa de captura.
O encaminhamento ao sistema prisional ocorreu depois dos procedimentos realizados na unidade policial. A partir de agora, o condenado permanecerá sob custódia do Estado para o cumprimento da pena estabelecida pela Justiça.
O desfecho também retoma os desdobramentos de uma investigação iniciada há mais de uma década, que levou à denúncia de dezenas de pessoas e expôs a organização de uma estrutura criminosa voltada ao comércio de drogas no Norte Fluminense.
Com a prisão, as autoridades dão cumprimento à determinação judicial relacionada à condenação de Thiago da Costa Borges. O caso reforça a continuidade dos trabalhos de localização de pessoas procuradas pela Justiça, inclusive em processos originados de investigações realizadas há vários anos. A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa. A matéria segue em atualização.
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