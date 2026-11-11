Um dos homens detidos tinha uma pendência judicial relacionada ao crime de roubo. - Foto: Divulgação/Instagram

Um dos homens detidos tinha uma pendência judicial relacionada ao crime de roubo.Foto: Divulgação/Instagram

Publicado 11/11/2026 11:51 | Atualizado 11/11/2026 17:45

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação de policiais militares da 3ª Companhia, na Rua 16, no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras, nesta terça-feira (10). A ocorrência também levou à identificação de uma pendência judicial contra um dos detidos, que era considerado foragido da Justiça por um crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

O caso reúne duas frentes de atuação policial: o combate à comercialização de entorpecentes e o cumprimento das medidas relacionadas a pessoas procuradas pelo sistema de Justiça. A prisão dos suspeitos ocorreu durante uma intervenção das equipes na localidade, área que já registrou outras operações voltadas à repressão do tráfico.

Foragido por roubo também foi identificado na ocorrência

Além da suspeita de participação no comércio ilegal de drogas, um dos homens detidos tinha uma pendência judicial relacionada ao crime de roubo. A situação acrescentou outro desdobramento à ocorrência, já que a identificação de pessoas procuradas pela Justiça também integra o trabalho das forças de segurança.

O artigo 157 do Código Penal trata do crime de roubo, caracterizado pela subtração de um bem mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. A legislação prevê punições específicas para essa conduta, cuja classificação depende das circunstâncias do caso e dos elementos apurados pelas autoridades responsáveis.

A condição de foragido atribuída a um dos envolvidos indica que havia uma situação judicial pendente em seu nome. No entanto, as informações disponibilizadas sobre a ocorrência não detalham o processo que originou a ordem judicial, a data do mandado ou as circunstâncias do crime de roubo relacionado ao suspeito. Também não foram divulgados os nomes e as idades dos dois homens.

Nova Aliança volta ao foco das ações policiais

A Rua 16, em Nova Aliança, já apareceu em registros de outras operações policiais relacionadas ao tráfico de drogas. A localidade integra o histórico de intervenções das forças de segurança em Rio das Ostras, com ocorrências que envolvem denúncias sobre a comercialização de entorpecentes e a atuação de suspeitos em pontos do bairro.

É importante, porém, distinguir os episódios. As apreensões e prisões registradas em operações anteriores não correspondem necessariamente à ocorrência mais recente e não podem ser atribuídas aos dois homens detidos nesta ação.

Até o momento, não foram informadas as quantidades ou os tipos de drogas eventualmente apreendidos, nem se outros materiais foram recolhidos pelos policiais. Também não há detalhes sobre a dinâmica da abordagem, a existência de denúncias que motivaram a intervenção ou o encaminhamento dos suspeitos à delegacia.

Essas informações são relevantes para esclarecer a participação individual de cada envolvido e os procedimentos adotados após a prisão. A suspeita de tráfico, por si só, não representa condenação, e a responsabilidade criminal deverá ser analisada pelas autoridades competentes, com respeito ao devido processo legal.

A ocorrência reforça a atuação policial em Nova Aliança e chama a atenção para a presença, em uma mesma abordagem, de suspeitas relacionadas ao comércio de drogas e de uma pendência judicial por roubo. Novos esclarecimentos das autoridades poderão complementar o caso e detalhar as circunstâncias das prisões. A equipe de reportagem do jornal O DIA, tenta contato com a defesa dos envolvidos. A matéria segue em atualização.