Abordagem do GAT encontrou cocaína, dinheiro e celulares; suspeita tem 28 anos e foi levada à delegacia - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Abordagem do GAT encontrou cocaína, dinheiro e celulares; suspeita tem 28 anos e foi levada à delegaciaFoto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 11/11/2026 12:36 | Atualizado 11/11/2026 14:41





A intervenção chamou a atenção dos agentes para uma bolsa deixada no chão, próxima a algumas pessoas. Durante as buscas, os policiais encontraram nove sacolés de cocaína, com peso total de 13,5 gramas, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Ao fim da ocorrência, uma mulher foi conduzida à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde acabou autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa à disposição da Justiça.



LEIA MAIS: Adolescente é apreendido com quase 744g de drogas em Macaé Uma abordagem de rotina terminou com uma mulher de 28 anos presa por suspeita de tráfico de drogas no bairro Aroeira, em Macaé . A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (10), durante uma ação de policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), que realizavam patrulhamento pela região. A equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) identificou uma movimentação suspeita nas proximidades de um ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes e decidiu cercar a área para realizar a abordagem.A intervenção chamou a atenção dos agentes para uma bolsa deixada no chão, próxima a algumas pessoas. Durante as buscas, os policiais encontraram nove sacolés de cocaína, com peso total de 13,5 gramas, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Ao fim da ocorrência, uma mulher foi conduzida à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde acabou autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa à disposição da Justiça.

Movimentação suspeita levou ao cerco policial

A ação começou enquanto os policiais percorriam o bairro em uma atividade de patrulhamento ostensivo. Ao passarem por um endereço monitorado pelas equipes em razão da comercialização de drogas, os agentes perceberam uma movimentação que despertou suspeitas.



Diante da situação, os integrantes do GAT organizaram um cerco para verificar o que acontecia no local. A aproximação dos policiais permitiu observar pessoas próximas a uma bolsa que estava no chão. O objeto passou a fazer parte da abordagem e foi alvo de buscas realizadas pela equipe.



Dentro da bolsa, segundo as informações da ocorrência, estavam nove porções de cocaína, que somaram 13,5 gramas. Os agentes também recolheram uma quantia em dinheiro e aparelhos celulares. Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.



A quantidade de entorpecentes encontrada foi registrada na ocorrência policial. Entretanto, não foram divulgados detalhes sobre o valor em dinheiro recolhido, a quantidade de telefones apreendidos ou a eventual existência de outros materiais relacionados à investigação.



Também não há informações sobre a identificação de outras pessoas que estavam nas proximidades da bolsa ou sobre a participação delas no episódio. Por esse motivo, a ocorrência não permite atribuir responsabilidade criminal a terceiros.

Caso foi encaminhado à 123ª Delegacia

Depois da intervenção no bairro Aroeira, os policiais conduziram a mulher à 123ª DP, unidade responsável pelo registro da ocorrência em Macaé. Na delegacia, a autoridade policial analisou o material apresentado e decidiu pela autuação da suspeita por tráfico de drogas.



A mulher permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça. Os entorpecentes, o dinheiro e os aparelhos celulares também ficaram sob custódia das autoridades para os procedimentos previstos em lei.



O tráfico de drogas é previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A legislação estabelece pena de reclusão de cinco a 15 anos, além de multa, para quem pratica condutas como vender, transportar, guardar ou fornecer substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



A prisão em flagrante e a autuação policial, contudo, não representam uma condenação definitiva. A responsabilidade da investigada deverá ser analisada pela Justiça, com garantia do direito à defesa e ao devido processo legal.



A ocorrência integra as ações de policiamento desenvolvidas pelo 32º BPM em Macaé, com atenção aos locais apontados como pontos de comercialização de drogas. O patrulhamento ostensivo e as abordagens fazem parte das estratégias utilizadas pelas forças de segurança para identificar possíveis atividades criminosas e encaminhar os casos às autoridades competentes.



Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre a investigação ou sobre a situação judicial da mulher após o registro da ocorrência. A equipe de reportagem tenta contato com a defesa da envolvida. A matéria segue em atualização.