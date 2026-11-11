Suspeita, identificada pelas iniciais A.P.M.D.S., foi detida por agentes da 123ª DP - Foto: Reprodução/Instagram

Suspeita, identificada pelas iniciais A.P.M.D.S., foi detida por agentes da 123ª DPFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2026 12:49 | Atualizado 11/11/2026 14:39





A operação foi conduzida sob a coordenação dos delegados Pedro Emílio Braga e Felippe Gomes. Depois da apreensão dos materiais, a mulher foi encaminhada à unidade policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência integra as ações de investigação da Polícia Civil contra o comércio ilegal de entorpecentes no município.



LEIA MAIS: Foragida por tráfico é presa em pronto-socorro de Macaé Uma possível negociação de drogas, acompanhada de perto por policiais civis, terminou com uma mulher presa em flagrante no bairro Aeroporto, em Macaé. A suspeita, identificada pelas iniciais A.P.M.D.S., foi detida nesta terça-feira (10), por agentes da 123ª Delegacia de Polícia, após uma equipe observar uma entrega de objeto a um homem que chegou ao imóvel de bicicleta. Durante a abordagem, os investigadores encontraram pinos de cocaína com inscrições relacionadas ao Comando Vermelho (CV) . No endereço, também foi localizado um livreto com anotações sobre a movimentação financeira da atividade investigada.A operação foi conduzida sob a coordenação dos delegados Pedro Emílio Braga e Felippe Gomes. Depois da apreensão dos materiais, a mulher foi encaminhada à unidade policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência integra as ações de investigação da Polícia Civil contra o comércio ilegal de entorpecentes no município.

Vigilância sobre imóvel levou policiais à abordagem

O trabalho dos investigadores começou com o acompanhamento da movimentação em um imóvel no bairro Aeroporto. Durante a observação, os agentes perceberam a chegada de um homem em uma bicicleta e identificaram o momento em que ele recebeu um objeto das mãos da mulher.



A movimentação chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem para verificar a possível prática de comércio de drogas. Na intervenção, os policiais localizaram pinos contendo cocaína. As embalagens apresentavam inscrições alusivas ao Comando Vermelho, elemento que também foi registrado na ocorrência.



As buscas avançaram pelo interior do imóvel. Nesse momento, os agentes encontraram um livreto com anotações relacionadas à movimentação financeira da atividade ilícita, conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil.



O material foi recolhido e passou a integrar os elementos da ocorrência. Registros desse tipo podem auxiliar os investigadores na análise de possíveis transações e na compreensão da dinâmica de uma atividade criminosa, embora o conteúdo precise ser examinado para determinar seu significado e eventual relação com os fatos apurados.



A Polícia Civil não informou a quantidade de cocaína apreendida, o peso total dos entorpecentes ou o valor financeiro registrado no livreto. Também não foram divulgados detalhes sobre a identidade do homem que chegou de bicicleta e recebeu o objeto, nem sobre eventual participação dele na atividade investigada.



As inscrições encontradas nas embalagens também não representam, isoladamente, comprovação de vínculo da suspeita com uma organização criminosa. Qualquer eventual associação depende de investigação e de provas que sustentem essa conclusão.

Suspeita permanece à disposição da Justiça

Após a diligência, a mulher foi levada à sede da 123ª DP, onde a autoridade policial analisou os elementos apresentados pelos agentes e formalizou a prisão em flagrante. Ela permaneceu custodiada, à disposição da Justiça.



O caso envolve suspeita de tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A legislação estabelece pena de reclusão de cinco a 15 anos, além de multa, para diferentes condutas relacionadas à produção e à comercialização de substâncias entorpecentes sem autorização legal.



A prisão em flagrante, entretanto, não significa condenação definitiva. A responsabilidade criminal da investigada deverá ser examinada durante o processo, com garantia do direito à defesa, ao contraditório e à presunção de inocência.



A divulgação da ocorrência também foi acompanhada de um pedido de colaboração aos moradores. A 123ª DP disponibiliza um canal de WhatsApp para receber informações que possam contribuir com investigações policiais em Macaé.



Denúncias podem ser encaminhadas pelo número (22) 98831-8043. Segundo a unidade, a identidade de quem fornece informações é mantida em sigilo.



A Polícia Civil reforça que a participação da população pode ajudar no trabalho investigativo, principalmente por meio do compartilhamento de informações que permitam às equipes verificar suspeitas e identificar possíveis atividades criminosas. A orientação é utilizar os canais oficiais e evitar qualquer exposição pessoal durante o fornecimento de denúncias.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa da suspeita. A matéria segue em atualização.