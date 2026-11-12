Mariúcha Corrêa anunciou a proposta de manter uma programação regular de atividades durante sua gestão - Foto: Divulgação/Ascom

Mariúcha Corrêa anunciou a proposta de manter uma programação regular de atividades durante sua gestãoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 12:27 | Atualizado 12/11/2026 12:58





A nova estrutura representa uma oportunidade para ampliar a atuação da Academia para além das reuniões institucionais. A proposta da diretoria é transformar o ambiente em um ponto de encontro para quem escreve, pesquisa, lê ou simplesmente deseja conhecer melhor a história literária de Macaé.



À frente da entidade, a presidente Mariúcha Corrêa anunciou a intenção de organizar uma agenda permanente de atividades. Entre os projetos planejados está o Terças Literárias, iniciativa que deverá reservar encontros para a leitura e a discussão de obras dos primeiros integrantes da instituição.



A escolha dos autores não é por acaso. A atual geração de acadêmicos pretende resgatar publicações de escritores que participaram das primeiras etapas da AML, muitas delas pouco conhecidas pelas novas gerações. A ideia é recuperar esse patrimônio, incentivar o contato com essas produções e ampliar a circulação de obras que fazem parte da trajetória cultural macaense.



Atualmente, a Academia reúne 40 escritores e passou por um processo de reativação neste ano. Com o novo espaço, a instituição ganha condições para desenvolver projetos, receber visitantes e fortalecer sua presença no cotidiano cultural da cidade.



LEIA MAIS: Macaé vira palco de encontro audiovisual internacional A literatura macaense ganhou um novo endereço para reunir escritores, despertar leitores e manter viva a memória de quem ajudou a construir a identidade cultural da cidade. A Academia Macaense de Letras (AML) inaugurou, na terça-feira (10), uma sala na Galeria Hindemburgo Olive, no Centro Macaé de Cultura, no Centro. O espaço, viabilizado por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, terá programação aberta ao público, com rodas de leitura, contação de histórias, lançamentos de livros e encontros literários. A iniciativa pretende aproximar autores e comunidade , além de recuperar obras importantes da produção intelectual do município.A nova estrutura representa uma oportunidade para ampliar a atuação da Academia para além das reuniões institucionais. A proposta da diretoria é transformar o ambiente em um ponto de encontro para quem escreve, pesquisa, lê ou simplesmente deseja conhecer melhor a história literária de Macaé.À frente da entidade, a presidente Mariúcha Corrêa anunciou a intenção de organizar uma agenda permanente de atividades. Entre os projetos planejados está o Terças Literárias, iniciativa que deverá reservar encontros para a leitura e a discussão de obras dos primeiros integrantes da instituição.A escolha dos autores não é por acaso. A atual geração de acadêmicos pretende resgatar publicações de escritores que participaram das primeiras etapas da AML, muitas delas pouco conhecidas pelas novas gerações. A ideia é recuperar esse patrimônio, incentivar o contato com essas produções e ampliar a circulação de obras que fazem parte da trajetória cultural macaense.Atualmente, a Academia reúne 40 escritores e passou por um processo de reativação neste ano. Com o novo espaço, a instituição ganha condições para desenvolver projetos, receber visitantes e fortalecer sua presença no cotidiano cultural da cidade.

Espaço abre portas para escritores e leitores

A conquista da sala teve origem em uma proposta apresentada pelo prefeito Welberth Rezende durante a cerimônia de posse da diretoria e dos integrantes da Academia, realizada em maio, no Solar dos Mellos. A cessão do espaço foi viabilizada em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.



Durante a inauguração, a secretária Waleska Freire ressaltou que o ambiente não ficará restrito aos integrantes da AML. Escritores de outros municípios da região também poderão utilizar a estrutura para divulgar e comercializar livros, realizar noites de autógrafos e promover encontros com leitores.



A possibilidade de receber autores de diferentes localidades amplia o alcance da iniciativa e cria oportunidades para a integração entre agentes culturais do Norte Fluminense. O espaço poderá funcionar como uma vitrine para novas publicações e um ambiente de troca entre escritores, pesquisadores e interessados em literatura.



A abertura foi marcada por uma programação que valorizou diferentes manifestações artísticas. O público acompanhou uma performance poética, atividades de contação de histórias e uma exposição de livros e quadros. A proposta foi apresentar, desde o primeiro momento, a diversidade de atividades que poderão ocupar o novo endereço.



A solenidade também reservou um momento de emoção em homenagem à escritora Maria Aparecida Lisbôa de Oliveira, que ocupava a cadeira número 4 da Academia e morreu em outubro. Os acadêmicos prestaram uma homenagem à integrante com um minuto de silêncio, em reconhecimento à sua memória e contribuição.



Homenagem destaca incentivo à leitura inclusiva

Outro momento importante da cerimônia foi o reconhecimento ao trabalho da escritora Thaís Pessanha. Ela recebeu uma Moção de Aplausos concedida pela vereadora Leandra Lopes e entregue pela secretária municipal de Cultura.



A homenagem destacou a trajetória do Clube de Leitura Ossos de Pássaro, projeto que alcançou a final da 67ª edição do Prêmio Jabuti, na categoria Fomento à Literatura. A iniciativa desenvolve ações de incentivo à leitura e tem como uma de suas principais características a inclusão de pessoas com deficiência.



O reconhecimento reforça a importância de projetos que ampliam o acesso aos livros e criam oportunidades para diferentes públicos participarem da vida literária. A iniciativa também dialoga com a proposta da nova sala da Academia, que pretende aproximar a produção cultural da população e estimular experiências de leitura e convivência.



A história da Academia Macaense de Letras remonta a 20 de fevereiro de 1963, quando a instituição foi fundada por Antonio Alvarez Parada, conhecido como Tonito. Autor do hino de Macaé, ele participou da criação da entidade ao lado de outros nomes ligados à vida intelectual e cultural do município.



Mais de seis décadas depois de sua fundação, a AML busca fortalecer sua atuação e recuperar o espaço que ocupa na história cultural macaense. A reativação da instituição, a formação de seu atual quadro de 40 escritores e a inauguração da nova sala representam etapas desse processo.



Com endereço no Centro Macaé de Cultura, a Academia passa a contar com uma estrutura para receber o público, preservar a memória de seus integrantes e incentivar novos projetos. A expectativa é que o local se transforme em um ambiente de circulação de ideias, valorização dos autores e descoberta de histórias por meio dos livros.





