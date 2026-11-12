Câmara de Macaé atinge excelência em avaliação de transparência - Foto: Divulgação/Ascom

Câmara de Macaé atinge excelência em avaliação de transparênciaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 13:23 | Atualizado 12/11/2026 13:33





A confirmação foi anunciada pelo presidente da Câmara, vereador Alan Mansur (PSB), durante a sessão legislativa desta quarta-feira (11). Ao comunicar o resultado, o parlamentar destacou a participação da Comissão de Transparência e dos servidores dos setores envolvidos no processo de avaliação.



“Gostaria de parabenizar aqui a Comissão de Transparência e todos os servidores dos setores envolvidos com a certificação do Selo Diamante. No dia 17 essa Casa vai receber a premiação mais alta que existe. Isso é responsabilidade com dinheiro público e a transparência”, afirmou Alan Mansur.



A cerimônia integra a programação do PNTP 2026. A abertura está prevista para as 14h, enquanto a entrega das premiações deve começar por volta das 15h30. O T ribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) vai conceder à Câmara Municipal de Macaé o Selo Diamante em Transparência Pública, a mais alta classificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A entrega da certificação está marcada para o dia 17 de novembro, no auditório do Tribunal, no Centro do Rio de Janeiro. A conquista reconhece o desempenho do Legislativo na divulgação de informações institucionais e representa uma evolução em relação ao resultado do ano passado, quando a Casa recebeu o Selo Ouro.A confirmação foi anunciada pelo presidente da Câmara, vereador Alan Mansur (PSB), durante a sessão legislativa desta quarta-feira (11). Ao comunicar o resultado, o parlamentar destacou a participação da Comissão de Transparência e dos servidores dos setores envolvidos no processo de avaliação.“Gostaria de parabenizar aqui a Comissão de Transparência e todos os servidores dos setores envolvidos com a certificação do Selo Diamante. No dia 17 essa Casa vai receber a premiação mais alta que existe. Isso é responsabilidade com dinheiro público e a transparência”, afirmou Alan Mansur.A cerimônia integra a programação do PNTP 2026. A abertura está prevista para as 14h, enquanto a entrega das premiações deve começar por volta das 15h30.

Legislativo avança na avaliação nacional

A conquista do Diamante coloca a Câmara de Macaé no nível máximo de reconhecimento do programa. O resultado sucede a certificação Ouro, obtida no ano passado, e sinaliza uma evolução nos critérios avaliados pelos órgãos responsáveis pela fiscalização da transparência pública.



A iniciativa busca estimular instituições públicas a ampliar a divulgação de informações administrativas e financeiras, além de facilitar o acompanhamento dos atos de gestão pela sociedade. Para isso, os portais institucionais passam por uma avaliação técnica que verifica o cumprimento de requisitos relacionados à publicidade e à acessibilidade dos dados.



O reconhecimento também destaca a importância do trabalho desenvolvido pelos servidores responsáveis pela organização e atualização das informações. A manutenção de um portal transparente exige integração entre diferentes setores, cumprimento das exigências legais e atenção permanente à qualidade do conteúdo disponibilizado.



No caso do Legislativo macaense, a Comissão do Portal da Transparência acompanha esse trabalho e atua para assegurar que os dados relacionados à Câmara estejam disponíveis no site oficial da instituição.

Acesso à informação fortalece fiscalização

Mais do que uma certificação institucional, a transparência pública é uma ferramenta que permite à população acompanhar como os recursos são administrados e quais decisões são tomadas pelos representantes eleitos.



Por meio dos canais oficiais, os cidadãos podem consultar informações sobre a estrutura administrativa, despesas, contratos, licitações e demais atividades do Poder Legislativo, conforme as exigências legais. A facilidade de acesso a esses dados contribui para aproximar a instituição da sociedade e ampliar as possibilidades de fiscalização.



A divulgação dessas informações atende a princípios estabelecidos pela legislação brasileira, especialmente pelas normas que garantem o direito de acesso à informação pública. Os critérios de avaliação também consideram a clareza, a organização e a disponibilidade dos conteúdos nos portais institucionais.



A atuação do TCE-RJ nesse processo reforça o papel dos órgãos de controle na fiscalização e no incentivo às boas práticas de gestão. A análise técnica permite identificar o cumprimento das exigências e reconhecer instituições que alcançam níveis elevados de transparência.



Com a nova certificação, a Câmara de Macaé amplia seu histórico de reconhecimento e assume o compromisso de manter os padrões alcançados. O desafio será garantir que as informações continuem atualizadas, acessíveis e compreensíveis, para que a população possa exercer, de forma efetiva, seu direito de acompanhar e fiscalizar a administração pública.





