Policiais encontraram milhares de porções de cocaína e maconha - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Policiais encontraram milhares de porções de cocaína e maconhaFoto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 12/11/2026 13:55

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar apreendeu 33.762 unidades de drogas, sendo 28.070 pinos de cocaína e 5.692 invólucros de maconha. A apreensão foi no Lagomar, em Macaé, na tarde desta quarta-feira (11), e o material está avaliado em aproximadamente R$ 500 mil.





A investigação teve início a partir de informações sobre a atuação de integrantes da facção criminosa, que estariam tentando impor condições para permitir a continuidade dos trabalhos no empreendimento. Entre as exigências relatadas pelos investigadores estavam pagamentos mensais, fornecimento de cestas básicas e contratação de moradores indicados pelo grupo para atuar nas obras.



De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, a pressão criminosa teria provocado a paralisação das atividades no local. Diante desse cenário, os agentes intensificaram o trabalho de inteligência e organizaram diligências para identificar os envolvidos e localizar possíveis materiais relacionados à atividade ilegal. Segundo a polícia, a droga estava enterrada em um terreno e seria ligada ao Comando Vermelho (CV) . A ofensiva foi coordenada pela 123ª DP, com apoio de equipes de inteligência e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 32º BPM, após denúncias de possíveis ameaças e cobranças ilegais contra a empresa responsável pelas obras do Projeto Raia, empreendimento de gás natural vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.A investigação teve início a partir de informações sobre a atuação de integrantes da facção criminosa, que estariam tentando impor condições para permitir a continuidade dos trabalhos no empreendimento. Entre as exigências relatadas pelos investigadores estavam pagamentos mensais, fornecimento de cestas básicas e contratação de moradores indicados pelo grupo para atuar nas obras.De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, a pressão criminosa teria provocado a paralisação das atividades no local. Diante desse cenário, os agentes intensificaram o trabalho de inteligência e organizaram diligências para identificar os envolvidos e localizar possíveis materiais relacionados à atividade ilegal.

Entorpecentes estavam enterrados

A operação mobilizou policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé e equipes da P/2, setor de inteligência da Polícia Militar, além de agentes do GAT do 32º Batalhão. A ação foi coordenada pelo delegado Pedro Emílio Braga.



Durante as buscas, os policiais localizaram um esconderijo subterrâneo em um terreno. No espaço, estavam aproximadamente 28.070 pinos de cocaína e 5.692 invólucros de maconha, que, somados, totalizaram 33.762 unidades.



O volume apreendido representa um prejuízo estimado em meio milhão de reais para o grupo criminoso apontado pelas autoridades como responsável pelos entorpecentes. A quantidade também evidencia a dimensão do material que estava armazenado no local e que poderia abastecer a comercialização ilegal de drogas na região.



A localização do esconderijo foi resultado das informações reunidas durante o trabalho de inteligência, inicialmente direcionado à apuração das possíveis tentativas de extorsão relacionadas ao empreendimento. A partir dos dados levantados, as equipes conseguiram direcionar as buscas até a área onde as drogas estavam enterradas.



Até a divulgação das informações sobre a ocorrência, não havia confirmação de prisões relacionadas à apreensão. As investigações buscam esclarecer a participação dos envolvidos nas ameaças, além de identificar os responsáveis pelo armazenamento e pela distribuição dos entorpecentes.

Investigação apura pressão criminosa sobre obras

O episódio também chama a atenção por envolver o Projeto Raia, empreendimento estratégico para o setor energético e para a economia regional. A iniciativa prevê a produção e o escoamento de gás natural a partir do pré-sal da Bacia de Campos, com conexão à estrutura terrestre de transporte na região de Cabiúnas, em Macaé.



Operado pela Equinor, em parceria com a Repsol Sinopec e a Petrobras, o projeto integra o Novo PAC e tem previsão de início das operações em 2028. A estrutura terá capacidade para escoar até 16 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, volume que poderá atender a aproximadamente 15% da demanda brasileira projetada para aquele ano.



A investigação sobre as possíveis cobranças ilegais busca esclarecer como integrantes da organização criminosa tentavam interferir na execução das obras. Segundo as informações policiais, as exigências incluíam não apenas dinheiro, mas também benefícios e indicações para contratação de trabalhadores.



A atuação das forças de segurança pretende impedir que grupos criminosos utilizem ameaças e extorsões para interferir em atividades econômicas e impor condições a empresas que atuam na região. A apreensão no Lagomar representa, nesse contexto, um resultado da ofensiva contra o tráfico e as práticas atribuídas à organização investigada.



A Polícia Civil também reforça a importância da participação dos moradores no enfrentamento à criminalidade. Informações sobre tráfico de drogas, ameaças e possíveis práticas de extorsão podem ser encaminhadas à 123ª DP de Macaé pelo WhatsApp (22) 98831-8043. Segundo a corporação, o sigilo das denúncias é garantido.





