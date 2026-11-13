Lideranças regionais se reuniram com o presidente da Enel para cobrar melhorias no serviço - Foto: Divulgação/Ascom

Lideranças regionais se reuniram com o presidente da Enel para cobrar melhorias no serviçoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 12:49





A mobilização contou com a participação do vice-prefeito de Macaé, Fabiano Lima Paschoal, do deputado federal eleito Márcio Rezende (PSD) e dos prefeitos Marcelo Batista, de Quissamã, e Bernard Tavares, de Carapebus. A reunião expôs a insatisfação dos municípios com a prestação de um serviço considerado essencial e a necessidade de medidas capazes de reduzir as falhas na distribuição de eletricidade.

As constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica voltaram ao centro das discussões entre lideranças do Norte Fluminense. Representantes de Macaé, Quissamã e Carapebus se reuniram na quarta-feira (11), em Quissamã, com o diretor-presidente da Enel Distribuição Rio , Francesco Moliterni, para cobrar providências diante dos apagões que afetam moradores, comerciantes e setores produtivos da região. Durante o encontro, a concessionária sinalizou a realização de investimentos para melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços.A mobilização contou com a participação do vice-prefeito de Macaé, Fabiano Lima Paschoal, do deputado federal eleito Márcio Rezende (PSD) e dos prefeitos Marcelo Batista, de Quissamã, e Bernard Tavares, de Carapebus. A reunião expôs a insatisfação dos municípios com a prestação de um serviço considerado essencial e a necessidade de medidas capazes de reduzir as falhas na distribuição de eletricidade.

Moradores de Macaé enfrentam longos períodos sem luz



Em Macaé, os problemas ganharam destaque diante dos episódios registrados em diferentes localidades, especialmente na região serrana. Em algumas comunidades, moradores chegaram a permanecer mais de 24 horas sem energia elétrica. A demora no restabelecimento do serviço provocou transtornos e ampliou as cobranças por uma atuação mais efetiva da concessionária.



A situação também chegou à Câmara Municipal. Na sessão de terça-feira (10), o vereador Tico Jardim (Cidadania), líder do governo no Legislativo, criticou publicamente a atuação da empresa e cobrou providências para evitar que os consumidores continuem enfrentando interrupções prolongadas.



Durante a manifestação no plenário, o parlamentar defendeu uma postura mais firme das autoridades municipais e destacou a necessidade de buscar medidas que responsabilizem a concessionária pelas falhas no atendimento.



“Vamos endurecer as cobranças e ver quais as medidas nós cabem para mostrar a força que temos e cobrar sobre as falhas que estão lá em cima (região serrana). Estou mais uma vez cobrando aqui no Plenário essa empresa que não trata com dignidade o nosso município”, declarou Tico Jardim.



A preocupação vai além do desconforto provocado pela falta de eletricidade nas residências. As interrupções também podem comprometer o funcionamento de estabelecimentos comerciais, atividades empresariais, equipamentos públicos e serviços que dependem de fornecimento contínuo de energia.



Para os municípios, a estabilidade da rede elétrica representa uma condição importante tanto para a rotina da população quanto para o desenvolvimento econômico. Na região, onde diferentes atividades movimentam a economia, as falhas no abastecimento também levantam questionamentos sobre a capacidade da estrutura atual de acompanhar as demandas locais.



Enel sinaliza investimentos para melhorar atendimento



À frente da concessionária, Francesco Moliterni participou das discussões com as lideranças municipais e recebeu as cobranças relacionadas à frequência das interrupções e à qualidade do serviço. Durante a reunião, o dirigente sinalizou que a empresa pretende realizar investimentos na região, com foco no reforço da estrutura elétrica e na melhoria da distribuição.



A indicação de novos aportes representa um dos principais encaminhamentos do encontro, embora a informação apresentada não detalhe valores, cronogramas ou prazos para a execução das intervenções. Esses pontos serão importantes para que os municípios possam acompanhar a evolução das medidas anunciadas e verificar os resultados na prestação do serviço.



A reunião em Quissamã também reforça uma mobilização regional que não começou agora. As dificuldades enfrentadas pelos consumidores do Norte Fluminense já motivaram outras iniciativas de cobrança à Enel. Em 2025, Macaé também participou de articulações com representantes da concessionária por investimentos na ampliação da capacidade de produção, expansão da rede de transmissão e manutenção dos sistemas de distribuição.

Prefeitura de Macaé+1



Em Quissamã e Carapebus, a situação chegou à esfera judicial. Em uma ação civil pública, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público e as administrações municipais questionaram os problemas recorrentes no abastecimento e os prejuízos provocados pelas interrupções.

Nesse cenário, a expectativa das lideranças é que o diálogo com a direção da Enel resulte em providências concretas, capazes de atender às reivindicações dos municípios. Para quem convive com os apagões, a principal resposta esperada não está apenas nos compromissos apresentados em reuniões, mas na regularidade do fornecimento e na rapidez do atendimento quando ocorrem falhas.



A cobrança conjunta também evidencia que o problema ultrapassa os limites de uma única cidade. Com representantes de diferentes municípios na mesma mesa, a região busca ampliar sua capacidade de interlocução com a concessionária e garantir que as demandas dos consumidores recebam a atenção necessária.



