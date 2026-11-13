Lideranças regionais se reuniram com o presidente da Enel para cobrar melhorias no serviçoFoto: Divulgação/Ascom
A mobilização contou com a participação do vice-prefeito de Macaé, Fabiano Lima Paschoal, do deputado federal eleito Márcio Rezende (PSD) e dos prefeitos Marcelo Batista, de Quissamã, e Bernard Tavares, de Carapebus. A reunião expôs a insatisfação dos municípios com a prestação de um serviço considerado essencial e a necessidade de medidas capazes de reduzir as falhas na distribuição de eletricidade.
Moradores de Macaé enfrentam longos períodos sem luz
A situação também chegou à Câmara Municipal. Na sessão de terça-feira (10), o vereador Tico Jardim (Cidadania), líder do governo no Legislativo, criticou publicamente a atuação da empresa e cobrou providências para evitar que os consumidores continuem enfrentando interrupções prolongadas.
Durante a manifestação no plenário, o parlamentar defendeu uma postura mais firme das autoridades municipais e destacou a necessidade de buscar medidas que responsabilizem a concessionária pelas falhas no atendimento.
“Vamos endurecer as cobranças e ver quais as medidas nós cabem para mostrar a força que temos e cobrar sobre as falhas que estão lá em cima (região serrana). Estou mais uma vez cobrando aqui no Plenário essa empresa que não trata com dignidade o nosso município”, declarou Tico Jardim.
A preocupação vai além do desconforto provocado pela falta de eletricidade nas residências. As interrupções também podem comprometer o funcionamento de estabelecimentos comerciais, atividades empresariais, equipamentos públicos e serviços que dependem de fornecimento contínuo de energia.
Para os municípios, a estabilidade da rede elétrica representa uma condição importante tanto para a rotina da população quanto para o desenvolvimento econômico. Na região, onde diferentes atividades movimentam a economia, as falhas no abastecimento também levantam questionamentos sobre a capacidade da estrutura atual de acompanhar as demandas locais.
Enel sinaliza investimentos para melhorar atendimento
À frente da concessionária, Francesco Moliterni participou das discussões com as lideranças municipais e recebeu as cobranças relacionadas à frequência das interrupções e à qualidade do serviço. Durante a reunião, o dirigente sinalizou que a empresa pretende realizar investimentos na região, com foco no reforço da estrutura elétrica e na melhoria da distribuição.
A indicação de novos aportes representa um dos principais encaminhamentos do encontro, embora a informação apresentada não detalhe valores, cronogramas ou prazos para a execução das intervenções. Esses pontos serão importantes para que os municípios possam acompanhar a evolução das medidas anunciadas e verificar os resultados na prestação do serviço.
A reunião em Quissamã também reforça uma mobilização regional que não começou agora. As dificuldades enfrentadas pelos consumidores do Norte Fluminense já motivaram outras iniciativas de cobrança à Enel. Em 2025, Macaé também participou de articulações com representantes da concessionária por investimentos na ampliação da capacidade de produção, expansão da rede de transmissão e manutenção dos sistemas de distribuição.
Prefeitura de Macaé+1
Em Quissamã e Carapebus, a situação chegou à esfera judicial. Em uma ação civil pública, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público e as administrações municipais questionaram os problemas recorrentes no abastecimento e os prejuízos provocados pelas interrupções.
A cobrança conjunta também evidencia que o problema ultrapassa os limites de uma única cidade. Com representantes de diferentes municípios na mesma mesa, a região busca ampliar sua capacidade de interlocução com a concessionária e garantir que as demandas dos consumidores recebam a atenção necessária.
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