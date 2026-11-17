Trabalho prevê retirada de quase cem quilômetros de cabos sem utilização e reorganização da fiação - Foto: Divulgação/Ascom

Trabalho prevê retirada de quase cem quilômetros de cabos sem utilização e reorganização da fiaçãoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 09:33

O emaranhado de cabos nos postes, além de comprometer a paisagem urbana, pode dificultar a manutenção das redes e representar riscos para quem circula pelas ruas. Para enfrentar esse problema, Macaé iniciou recentemente uma operação de reordenamento da infraestrutura aérea , com previsão de retirar quase 100 quilômetros de materiais sem utilização e reorganizar os fios que continuam ativos.

O trabalho é coordenado pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos, executado pela empresa Brasil Limpo e terá duração estimada de um ano. A iniciativa alcançará seis áreas do município e pretende melhorar as condições de segurança, facilitar a manutenção dos equipamentos e estabelecer maior controle sobre a ocupação dos postes.

Levantamento identificou mais de mil pontos de intervenção

A dimensão do serviço foi definida a partir de um diagnóstico técnico realizado em abril de 2026. Na ocasião, equipes percorreram 100 quilômetros da rede aérea, identificaram 1.049 pontos por meio de georreferenciamento e produziram mais de 850 registros fotográficos. O levantamento permitiu mapear as condições da estrutura existente e estabelecer as prioridades para a execução dos trabalhos.



O planejamento contempla o Centro e Cajueiros, com 47 quilômetros de intervenções, além de Imbetiba, com 18 quilômetros, Praia Campista, com 14, Cavaleiros, com 11, e Morada das Garças, com outros 10 quilômetros. A distribuição corresponde a aproximadamente 100 quilômetros de rede incluídos no cronograma.



Os números previstos para a operação também chamam a atenção. A programação estabelece 19.874 serviços de reorganização nos postes, a retirada de aproximadamente 34,8 mil acessórios sem utilização e a remoção de cerca de 14,9 mil pontos de resíduos. Entre os materiais que deverão sair da estrutura estão sobras de cabos, laços, caixas e outros componentes que perderam sua função.



Mas o trabalho não se limita à retirada dos materiais abandonados. Parte importante da operação consiste em reorganizar os condutores que permanecem em funcionamento. Para isso, serão instalados suportes destinados a agrupar os cabos e mantê-los na altura adequada, facilitando o acesso das equipes responsáveis pela manutenção das redes de telecomunicações e da iluminação pública.



A organização também busca reduzir a ocupação desordenada dos postes, uma estrutura compartilhada por diferentes prestadores de serviços. Quando os equipamentos e os cabos não recebem manutenção adequada, a identificação dos responsáveis e a realização de reparos podem se tornar mais difíceis.



O secretário executivo de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, destacou que a intervenção atende a uma necessidade acumulada ao longo do tempo e envolve planejamento, segurança e organização urbana.



“É uma intervenção que envolve segurança, organização urbana e planejamento. Não se trata apenas de retirar fios antigos, mas de reorganizar uma estrutura que atende a diferentes serviços e precisa de manutenção adequada. Nosso objetivo é melhorar as condições das vias e reduzir os riscos para quem circula pela cidade”, afirma.

Operação terá acompanhamento das empresas e cuidados com o trânsito

Para evitar que a retirada dos materiais provoque problemas aos consumidores, o cronograma será organizado semanalmente pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos. As operadoras de telecomunicações receberão avisos antecipados para identificar os cabos que ainda utilizam e acompanhar as intervenções.



A orientação é preservar integralmente a fiação em funcionamento. Dessa forma, a operação pretende impedir que a retirada dos componentes sem utilidade provoque interrupções nos serviços de internet, telefonia e televisão.



Outro procedimento previsto envolve o controle dos materiais recolhidos. Todo o conteúdo retirado será identificado, pesado e armazenado durante 40 dias. Nesse intervalo, as empresas poderão conferir os itens e comunicar eventuais problemas, caso algum componente em funcionamento tenha sido removido por engano. Depois desse período, os resíduos receberão destinação ambientalmente adequada.



A iniciativa também contará com a participação da concessionária de energia elétrica e de setores municipais responsáveis pelo trânsito, pela poda de árvores e pela iluminação pública. A integração entre essas equipes busca evitar conflitos durante a execução e permitir que diferentes necessidades da infraestrutura urbana sejam consideradas.



Outro avanço previsto é o cadastramento dos postes atendidos, com identificação das empresas responsáveis pelos cabos instalados em cada estrutura. A medida permitirá ampliar o acompanhamento da ocupação da rede e facilitar a identificação dos prestadores de serviços envolvidos em futuras manutenções.



Durante a execução, motoristas e pedestres poderão encontrar alterações temporárias em alguns trechos, com implantação de sinalização e redução de faixas de circulação. A recomendação é respeitar as orientações das equipes e redobrar a atenção nas áreas de trabalho.



A população também precisa adotar cuidados importantes. Fios aparentemente abandonados não devem ser puxados, cortados ou retirados por moradores, mesmo quando estiverem caídos sobre calçadas ou aparentarem não ter utilidade. A identificação de um cabo exige avaliação técnica, já que a aparência externa não permite confirmar se ele está ou não energizado ou conectado a algum serviço.



A operação será gratuita e não exigirá a entrada de equipes nos imóveis nem o fornecimento de dados pessoais pelos moradores. A orientação é que qualquer abordagem suspeita seja tratada com cautela.



Com prazo estimado de 12 meses, o trabalho pretende transformar uma rede marcada pelo acúmulo de materiais em uma estrutura mais organizada, segura e acessível para manutenção. O resultado esperado vai além da melhoria visual: envolve reduzir riscos, facilitar a prestação de serviços e ampliar o controle sobre os equipamentos instalados nas vias públicas.





