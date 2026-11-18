Comércio de Macaé entra na mira da fiscalização do Procon - Foto: Douglas Smmithy

Comércio de Macaé entra na mira da fiscalização do ProconFoto: Douglas Smmithy

Publicado 18/11/2026 10:24 | Atualizado 18/11/2026 10:54

Uma etiqueta com preço reduzido nem sempre significa economia. Por trás de anúncios chamativos, descontos aparentemente imperdíveis e ofertas que prometem vantagens fora da realidade, podem existir armadilhas capazes de transformar uma oportunidade de compra em prejuízo.





A mobilização também busca proteger quem pretende aproveitar o período de ofertas sem cair em golpes, publicidade enganosa ou cobranças que não estavam claras no momento da compra. As equipes já percorrem o município em uma operação especial, que terá continuidade durante a campanha promocional, com verificações em estabelecimentos e acompanhamento das condições anunciadas aos consumidores.



LEIA MAIS: Para coibir essas práticas, o Procon Macaé intensificou o trabalho de fiscalização no comércio e prepara uma atuação ostensiva durante a Black Friday, com atenção especial à veracidade das promoções, às condições de pagamento e ao cumprimento dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).A mobilização também busca proteger quem pretende aproveitar o período de ofertas sem cair em golpes, publicidade enganosa ou cobranças que não estavam claras no momento da compra. As equipes já percorrem o município em uma operação especial, que terá continuidade durante a campanha promocional, com verificações em estabelecimentos e acompanhamento das condições anunciadas aos consumidores.LEIA MAIS: Falta de luz por dias leva Enel a ser autuada pelo Procon em Macaé

Desconto verdadeiro é o principal alvo dos fiscais

A fiscalização não se limita a conferir etiquetas nas vitrines. O trabalho envolve uma análise das condições apresentadas ao público, inclusive em materiais publicitários e plataformas digitais. Os agentes verificam se o valor anunciado corresponde ao cobrado no caixa, se os descontos são reais e se as regras da oferta estão devidamente informadas.



Também entram no radar as modalidades de pagamento, a cobrança de juros, os prazos de entrega e as políticas de troca. A intenção é impedir que o consumidor descubra somente depois da compra que determinadas vantagens tinham restrições ou condições diferentes daquelas apresentadas na propaganda.



O secretário adjunto de Defesa do Consumidor, Celso Mussi, explica que a atuação busca assegurar transparência nas relações comerciais. Segundo ele, os estabelecimentos que apresentarem irregularidades poderão receber notificações e, conforme a gravidade das infrações, ser autuados e submetidos às sanções administrativas previstas na legislação.



Um dos problemas que costuma ganhar destaque nesse período é a chamada maquiagem de preços, conhecida popularmente como metade do dobro. A prática consiste em elevar artificialmente o valor de um produto antes da campanha para, posteriormente, anunciar uma redução que produz a impressão de uma grande vantagem.



Para escapar dessa armadilha, a orientação é acompanhar os preços antes de realizar a compra. Uma pesquisa feita com antecedência permite comparar valores, identificar alterações suspeitas e avaliar se a promoção realmente compensa.



Outro cuidado envolve as ofertas muito abaixo dos preços praticados no mercado. Embora descontos expressivos possam ser legítimos, valores excessivamente baixos exigem atenção, principalmente em lojas virtuais desconhecidas.

Golpes virtuais e direitos que o consumidor precisa conhecer

Nas compras pela internet, a atenção deve começar antes mesmo de acessar a página de pagamento. Conferir o CNPJ, o endereço da empresa, os canais de atendimento e a reputação do vendedor são medidas importantes para reduzir os riscos. O consumidor também deve preferir acessar diretamente o site oficial da loja, em vez de clicar em links recebidos por mensagens ou publicações nas redes sociais.



Nos marketplaces, plataformas que reúnem diferentes vendedores, é necessário verificar quem realmente comercializa e entrega a mercadoria. Nem sempre a empresa responsável pelo ambiente virtual é a mesma que aparece como vendedora no pedido.



Na hora de pagar, a recomendação é conferir cuidadosamente os dados do beneficiário em transferências via Pix e boletos bancários. Pedidos de pagamento para contas de pessoas físicas em compras anunciadas por empresas merecem desconfiança. Também é importante calcular o custo completo, incluindo frete, taxas adicionais e juros do parcelamento.



Outra medida que pode evitar problemas é guardar provas da negociação. Fotografias de vitrines, capturas de tela dos anúncios, comprovantes, notas fiscais e confirmações dos pedidos ajudam a demonstrar quais condições foram oferecidas e contratadas.



O Código de Defesa do Consumidor estabelece que uma oferta suficientemente precisa deve ser cumprida pelo fornecedor. Portanto, se uma loja anuncia determinado preço ou condição e depois se recusa a respeitar o compromisso, o cliente pode exigir o cumprimento da oferta, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou cancelar a contratação, com restituição dos valores pagos, conforme as condições legais.



Também existem diferenças importantes nas regras de troca e devolução. Nas compras realizadas pela internet, telefone ou fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito de arrependimento em até sete dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço, conforme o caso. Já nas lojas físicas, a troca por motivos como tamanho, cor ou preferência pessoal não é obrigatória, a menos que o estabelecimento tenha oferecido essa possibilidade. Produtos com defeito seguem as garantias previstas na legislação.



Celso Mussi reforça que planejamento também faz parte de uma compra segura. Estabelecer um limite de gastos, avaliar a necessidade do produto e evitar decisões tomadas pela pressão de ofertas relâmpago são atitudes que ajudam a prevenir o endividamento.

Onde procurar ajuda em Macaé

Quando uma empresa descumpre o que anunciou ou o consumidor identifica alguma irregularidade, o primeiro passo é procurar os canais de atendimento do próprio fornecedor. Caso não consiga resolver o problema, é possível formalizar uma reclamação junto ao Procon Macaé.



O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na sede do órgão, localizada na Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 466, térreo, no Centro. Outra alternativa é encaminhar a solicitação pelo endereço eletrônico atendimento.procon@macae.rj.gov.br.



A fiscalização tem como objetivo garantir que a temporada de ofertas não se transforme em uma sequência de prejuízos para a população. Mais do que encontrar preços atrativos, o consumidor precisa ter segurança de que está pagando pelo valor anunciado, recebendo o produto contratado e contando com as garantias estabelecidas por lei.



A orientação do Procon é clara: promoção vantajosa precisa ser verdadeira, transparente e respeitar os direitos de quem compra. Afinal, economizar não significa abrir mão da segurança.





