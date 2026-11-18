32º BPM oferece orientação presencial aos policiais militares veteranosFoto: Divulgação/PM
A iniciativa busca facilitar o acesso dos veteranos ao serviço e ampliar a divulgação de uma obrigação que também alcança policiais que já deixaram o trabalho nas ruas. Embora todo o processo possa ser feito pela internet, a unidade oferece atendimento para quem precisa de ajuda durante o preenchimento ou não sabe como concluir a atualização cadastral.
O suporte ocorre na Seção de Comunicação Social, conhecida como P5, dentro do 32º BPM. Os interessados podem procurar o setor às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h. A orientação é não esperar pelos últimos dias do prazo, justamente para evitar contratempos que possam comprometer a conclusão do recadastramento.
Atendimento presencial ajuda quem tem dificuldade
O recadastramento é uma etapa importante para a atualização das informações funcionais dos veteranos. A própria estrutura administrativa da Polícia Militar mantém setores responsáveis pela gestão dos cadastros e dos pagamentos de seus integrantes, incluindo os profissionais inativos.
A principal preocupação neste momento é evitar que algum policial deixe de cumprir a determinação por falta de informação ou orientação. Por isso, o batalhão também pede que familiares, amigos e conhecidos ajudem a divulgar o prazo. A participação dessas pessoas pode ser importante para alcançar veteranos que não acompanham os comunicados institucionais com frequência ou que ainda não sabem que precisam atualizar os dados.
A mobilização não se restringe a quem já procurou o atendimento. A recomendação é que os próprios veteranos verifiquem sua situação e, caso ainda não tenham concluído o procedimento, busquem os canais disponíveis antes do encerramento do período estabelecido.
Saiba onde buscar orientação em Macaé
O procedimento também pode ser realizado integralmente pela internet, sem necessidade de comparecimento ao batalhão para quem consegue concluir todas as etapas de forma independente. Já os policiais que precisarem de suporte podem aproveitar os dias de atendimento presencial para receber as orientações necessárias.
A iniciativa integra a comunicação do PMERJ Conecta, proposta que busca fortalecer o relacionamento entre a instituição e seus integrantes. A ação também destaca a importância de manter o vínculo com profissionais que dedicaram anos de serviço à segurança pública e que, mesmo após a passagem para a reserva, continuam fazendo parte da história da corporação.
O prazo de 30 de novembro exige atenção. A possibilidade de suspensão do pagamento em caso de descumprimento torna importante que os veteranos não adiem a atualização. A divulgação entre familiares e antigos companheiros de farda pode ajudar a evitar que alguém seja surpreendido pelo fim do período de regularização.
Serviço
Recadastramento dos Veteranos da PMERJ
Prazo final: 30 de novembro
Procedimento: pela internet
Apoio presencial: Seção de Comunicação Social (P5) do 32º BPM
Dias: terças e quintas-feiras
Horário: das 9h às 12h
Endereço: Rua Hildebrando Alves Barbosa, s/nº, Barra de Macaé.
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