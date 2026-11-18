32º BPM oferece orientação presencial aos policiais militares veteranos - Foto: Divulgação/PM

32º BPM oferece orientação presencial aos policiais militares veteranosFoto: Divulgação/PM

Publicado 18/11/2026 11:07





A iniciativa busca facilitar o acesso dos veteranos ao serviço e ampliar a divulgação de uma obrigação que também alcança policiais que já deixaram o trabalho nas ruas. Embora todo o processo possa ser feito pela internet, a unidade oferece atendimento para quem precisa de ajuda durante o preenchimento ou não sabe como concluir a atualização cadastral.



O suporte ocorre na Seção de Comunicação Social, conhecida como P5, dentro do 32º BPM. Os interessados podem procurar o setor às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h. A orientação é não esperar pelos últimos dias do prazo, justamente para evitar contratempos que possam comprometer a conclusão do recadastramento. Policiais militares da reserva que ainda não atualizaram seus dados funcionais têm um ponto de apoio em Macaé para concluir o Recadastramento dos Veteranos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) disponibiliza orientação presencial aos profissionais que moram na região e encontram dificuldades para realizar o procedimento pela internet. O prazo termina em 30 de novembro, e a falta de regularização poderá provocar a suspensão do pagamento.A iniciativa busca facilitar o acesso dos veteranos ao serviço e ampliar a divulgação de uma obrigação que também alcança policiais que já deixaram o trabalho nas ruas. Embora todo o processo possa ser feito pela internet, a unidade oferece atendimento para quem precisa de ajuda durante o preenchimento ou não sabe como concluir a atualização cadastral.O suporte ocorre na Seção de Comunicação Social, conhecida como P5, dentro do 32º BPM. Os interessados podem procurar o setor às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h. A orientação é não esperar pelos últimos dias do prazo, justamente para evitar contratempos que possam comprometer a conclusão do recadastramento.



Atendimento presencial ajuda quem tem dificuldade

A oferta de orientação em Macaé representa uma alternativa para policiais da reserva que precisam de auxílio para cumprir a exigência. O atendimento foi organizado para aproximar a estrutura da corporação de seus antigos integrantes, especialmente daqueles que podem enfrentar dificuldades para acessar ou utilizar os serviços digitais.



O recadastramento é uma etapa importante para a atualização das informações funcionais dos veteranos. A própria estrutura administrativa da Polícia Militar mantém setores responsáveis pela gestão dos cadastros e dos pagamentos de seus integrantes, incluindo os profissionais inativos.



A principal preocupação neste momento é evitar que algum policial deixe de cumprir a determinação por falta de informação ou orientação. Por isso, o batalhão também pede que familiares, amigos e conhecidos ajudem a divulgar o prazo. A participação dessas pessoas pode ser importante para alcançar veteranos que não acompanham os comunicados institucionais com frequência ou que ainda não sabem que precisam atualizar os dados.



A mobilização não se restringe a quem já procurou o atendimento. A recomendação é que os próprios veteranos verifiquem sua situação e, caso ainda não tenham concluído o procedimento, busquem os canais disponíveis antes do encerramento do período estabelecido.

Saiba onde buscar orientação em Macaé

O atendimento presencial é realizado na sede do 32º BPM, localizada na Rua Hildebrando Alves Barbosa, sem número, no bairro Barra de Macaé. A orientação está disponível na P5, às terças e quintas-feiras, sempre das 9h ao meio-dia.



O procedimento também pode ser realizado integralmente pela internet, sem necessidade de comparecimento ao batalhão para quem consegue concluir todas as etapas de forma independente. Já os policiais que precisarem de suporte podem aproveitar os dias de atendimento presencial para receber as orientações necessárias.



A iniciativa integra a comunicação do PMERJ Conecta, proposta que busca fortalecer o relacionamento entre a instituição e seus integrantes. A ação também destaca a importância de manter o vínculo com profissionais que dedicaram anos de serviço à segurança pública e que, mesmo após a passagem para a reserva, continuam fazendo parte da história da corporação.



O prazo de 30 de novembro exige atenção. A possibilidade de suspensão do pagamento em caso de descumprimento torna importante que os veteranos não adiem a atualização. A divulgação entre familiares e antigos companheiros de farda pode ajudar a evitar que alguém seja surpreendido pelo fim do período de regularização.



Serviço

Recadastramento dos Veteranos da PMERJ

Prazo final: 30 de novembro

Procedimento: pela internet

Apoio presencial: Seção de Comunicação Social (P5) do 32º BPM

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 9h às 12h

Endereço: Rua Hildebrando Alves Barbosa, s/nº, Barra de Macaé.





