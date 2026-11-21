Programação esportiva movimenta diferentes espaços do município no fim de semana - Arquivo Secom/Ana Chaffin

Programação esportiva movimenta diferentes espaços do município no fim de semanaArquivo Secom/Ana Chaffin

Publicado 21/11/2026 13:19

Macaé terá um fim de semana movimentado para quem gosta de esporte. Neste sábado (21) e domingo (22), o município recebe uma programação diversificada, com partidas de futebol de campo, disputas de futsal, corrida de rua e jogos do Campeonato Serrano Amador. As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, incluindo a região serrana e a orla, e envolvem atletas de diversas idades e categorias.





A agenda esportiva conta com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e reúne iniciativas voltadas tanto à formação de jovens atletas quanto à participação de corredores e equipes do futebol amador. LEIA MAIS: Macaé prepara retorno da aviação comercial A agenda esportiva conta com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e reúne iniciativas voltadas tanto à formação de jovens atletas quanto à participação de corredores e equipes do futebol amador.

Futebol de base movimenta a região serrana

Os campos de Glicério/Óleo, Trapiche e Frade recebem partidas da Macaé Cup F11, competição regional de futebol de campo destinada às categorias de base. Os jogos acontecem neste sábado (21) e domingo (22), com a participação de equipes de Macaé e de outros municípios da região.



O torneio contempla atletas das categorias Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. A programação geral começou na quinta-feira (19) e segue até domingo (22), com partidas distribuídas entre diferentes campos da região serrana.



Em Glicério/Óleo, os confrontos serão realizados neste sábado, das 8h às 17h30. No campo de Trapiche, haverá jogos nos dois dias, também das 8h às 17h30. Já no Frade, as partidas acontecem no sábado e no domingo, das 8h às 18h30.



A competição conta com respaldo da Liga Macaense de Desportos e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A realização é da Macaé Cup, com apoio da administração municipal.

Copa Frutificar reúne crianças e adolescentes

A Arena Sol y Mar, localizada ao lado do Ginásio Poliesportivo de Macaé, será palco de mais uma rodada da Copa Frutificar de Futsal. As partidas acontecem neste sábado (21) e domingo (22), das 7h às 17h, reunindo crianças e adolescentes que participam de projetos sociais da região.



A competição é voltada às categorias de base e busca incentivar o desenvolvimento esportivo desde a infância. Além de proporcionar a experiência de disputar um campeonato, a iniciativa utiliza o esporte como ferramenta de integração e formação, estimulando valores como respeito, convivência e trabalho em equipe.



Considerado um dos principais torneios de formação esportiva do interior do Estado do Rio de Janeiro, o campeonato também tem como proposta ampliar as oportunidades de participação de jovens em atividades esportivas.



A Copa Frutificar conta com apoio institucional da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Praia Campista recebe circuito de corrida

Para quem prefere atividades ao ar livre, a Praia Campista será o ponto de partida da quinta etapa do circuito Corridas Populares RJ 2026. A prova está marcada para domingo (22), a partir das 7h, e oferece percursos de corrida e caminhada.



Os participantes poderão escolher entre as provas de 5 e 10 quilômetros ou a caminhada de 3 quilômetros. O trajeto será plano, com saída da Praia Campista em direção à Praia dos Cavaleiros.



A corrida de 5 quilômetros é destinada a pessoas com idade mínima de 14 anos. Já a prova de 10 quilômetros exige idade mínima de 16 anos. As duas modalidades terão premiação geral e também por faixas etárias.



A caminhada de 3 quilômetros terá caráter participativo e não contará com entrega de troféus. A proposta é permitir que pessoas com diferentes níveis de experiência participem da programação.



Os interessados podem consultar informações sobre o evento e as inscrições nas plataformas Siuni Tickets e VamuCorrer.

Campeonato Serrano Amador chega à quinta rodada

O futebol amador também terá espaço na programação do fim de semana. O Campeonato Serrano Amador 2026 realiza sua quinta rodada neste domingo (22), no campo de Óleo, com três confrontos previstos ao longo do dia.



A primeira partida será às 11h, entre Paraíso e Bicuda. Na sequência, às 13h, Córrego do Ouro enfrenta o C. Esportivo. O último jogo da rodada está marcado para as 15h, quando Glicério e Frade entram em campo.



A equipe Serra da Cruz não participa dos confrontos desta rodada e ficará de folga.



Com partidas distribuídas entre diferentes localidades, o campeonato movimenta o futebol amador da região serrana e reúne equipes que disputam mais uma etapa da competição municipal.