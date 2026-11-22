Feira do Polo de Artesanato prossegue neste domingo (22), até às 17hDivulgação/Maurício Porão
O público poderá encontrar diferentes tipos de trabalhos manuais, com produtos confeccionados a partir de técnicas como crochê, macramê, tricô, bordado e pintura em tecido. Também há peças desenvolvidas com materiais sustentáveis e reaproveitados, como fibra de bananeira e escamas de peixe, que demonstram a diversidade de possibilidades da produção artesanal.
Além de conhecer os produtos, a visita à feira representa uma oportunidade de prestigiar os profissionais da cidade, conhecer suas técnicas e contribuir diretamente para a geração de renda dos empreendedores locais.
Feira reúne diferentes técnicas artesanais
A proposta é ampliar a visibilidade dos profissionais e mostrar que o artesanato pode ocupar diferentes espaços, inclusive o universo da moda. A produção artesanal também representa uma alternativa de geração de renda e movimentação econômica, especialmente em períodos de maior circulação de turistas e visitantes na cidade.
A realização da feira envolve o Ministério da Cultura e o Governo Federal, por meio de políticas de incentivo à cultura, com apoio da Prefeitura de Macaé e da Usina.
Desfile apresenta criações de artesãos macaenses
As criações exploraram diferentes técnicas, como crochê, macramê, tricô, bordados, pintura em tecido e upcycling, além do uso de matérias-primas sustentáveis. Cerca de 25 artesãos participaram diretamente da produção das peças e da composição do cenário.
A estrutura contou com 200 cadeiras e intérprete de Libras. As modelos participaram voluntariamente da apresentação, que também contribuiu para divulgar o trabalho dos expositores da feira.
A secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, e a presidente da Associação Polo de Artesanato de Macaé, Juliana Fonseca, participaram da programação e destacaram a importância de iniciativas que ampliam as oportunidades de divulgação e comercialização dos produtos.
Programação atrai moradores e visitantes
A enfermeira Joy Lopes também acompanhou o evento, levando as netas Isis e Isadora. Ela destacou a importância de oferecer atividades culturais que possam ser aproveitadas por toda a família.
Para os expositores, o período também é estratégico para as vendas. Geilce Barbosa, da Bella Artesanatos, que produz filtros dos sonhos, ressaltou que o feriado prolongado, o Natal e a proximidade da temporada de verão favorecem a comercialização dos produtos.
A Feira do Polo de Artesanato segue neste domingo (22), das 10h às 17h, na Orla dos Cavaleiros. A entrada é gratuita.
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