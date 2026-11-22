Ação oferece vacinas contra dengue, febre amarela, Covid-19 e influenza - Divulgação/Maurício Porão

Ação oferece vacinas contra dengue, febre amarela, Covid-19 e influenzaDivulgação/Maurício Porão

Publicado 22/11/2026 15:05

Moradores de Macaé poderão atualizar a caderneta de vacinação sem precisar se deslocar até uma unidade de saúde na próxima quinta-feira (26). A Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma ação extramuros no Shopping Plaza Macaé, com oferta de vacinas contra Covid-19 e influenza. O atendimento será realizado das 10h às 22h, permitindo que quem frequenta o estabelecimento também aproveite para colocar a imunização em dia.





A iniciativa busca facilitar o acesso aos serviços de saúde e ampliar a cobertura vacinal no município. A estratégia consiste em levar as equipes de imunização para espaços de grande circulação, aproximando os serviços da rotina dos moradores e incentivando a participação nas campanhas de prevenção.



A ação ganha importância diante do aumento de casos de Covid-19 registrado em diferentes regiões do país, incluindo o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população verifique a situação vacinal e procure atendimento para receber as doses indicadas para cada faixa etária e condição de saúde. LEIA MAIS: Macaé tem fim de semana com futebol, futsal e corrida de rua A iniciativa busca facilitar o acesso aos serviços de saúde e ampliar a cobertura vacinal no município. A estratégia consiste em levar as equipes de imunização para espaços de grande circulação, aproximando os serviços da rotina dos moradores e incentivando a participação nas campanhas de prevenção.A ação ganha importância diante do aumento de casos de Covid-19 registrado em diferentes regiões do país, incluindo o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população verifique a situação vacinal e procure atendimento para receber as doses indicadas para cada faixa etária e condição de saúde.

Covid-19 exige atenção aos grupos prioritários

Dados do Ministério da Saúde apontaram que 17 estados e o Distrito Federal apresentaram tendência de crescimento nos casos leves de Covid-19 em novembro de 2026. O Rio de Janeiro também está entre os seis estados com maior aumento de ocorrências graves da doença.



Em Macaé, os indicadores epidemiológicos permanecem sob controle, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo assim, o cenário nacional e estadual reforça a necessidade de manter a vigilância e os cuidados preventivos.



A vacinação continua sendo uma das principais medidas de proteção, especialmente para os grupos mais vulneráveis. Pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidas devem receber doses de reforço contra a Covid-19 a cada seis meses. Para gestantes, a recomendação é de uma dose a cada gestação.



Já pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e integrantes de outros grupos especiais devem seguir o esquema anual, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).



Para crianças de seis meses a menores de cinco anos, o esquema segue orientações específicas, de acordo com a faixa etária e o imunizante utilizado. As equipes das salas de vacinação podem avaliar o histórico individual e orientar sobre as doses necessárias.

Vacinas também estão disponíveis nas unidades de saúde

Quem não puder comparecer à ação no shopping poderá procurar a rede municipal de saúde. A vacina contra a Covid-19 está disponível nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), na sala de vacina do Pronto-Socorro do Aeroporto e na Casa da Vacina.



A imunização contra a influenza também é oferecida na rede municipal para pessoas a partir dos seis meses de idade, conforme as orientações vigentes.



A Secretaria de Saúde recomenda que os moradores mantenham a caderneta atualizada e procurem uma unidade para verificar quais imunizantes estão pendentes. A vacinação é uma medida importante para reduzir o risco de complicações, hospitalizações e mortes provocadas por doenças infecciosas.

Febre amarela também integra ações de prevenção

Outra preocupação da vigilância em saúde é a prevenção da febre amarela. Considerando a presença de áreas de Mata Atlântica no território macaense e a proximidade com regiões sob vigilância, a orientação é que os moradores verifiquem se estão imunizados.



A vacina é oferecida gratuitamente na Casa da Vacina, nas UBSs, nas unidades da ESF e no Pronto-Socorro do Aeroporto.



Para pessoas que pretendem viajar para áreas de risco e ainda não receberam a dose, a recomendação é realizar a vacinação pelo menos dez dias antes do deslocamento, respeitando as indicações e contraindicações específicas.

Ação anterior também contou com atividades educativas

A primeira etapa da vacinação extramuros no Shopping Plaza foi realizada neste sábado (21), com oferta de doses contra dengue, febre amarela, Covid-19 e influenza.



Na ocasião, a Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) também promoveu atividades educativas sobre a dengue. Uma Exposição de Vetores apresentou amostras reais de larvas, pupas e mosquitos adultos, permitindo que os visitantes observassem diferentes fases do desenvolvimento do Aedes aegypti com o auxílio de lupas e recipientes de demonstração.



Moradores aproveitaram a passagem pelo shopping para atualizar a vacinação. Ana da Silva, do bairro Aroeira, esteve acompanhada da filha, Luisa, e recebeu doses contra Covid-19 e febre amarela. Ela destacou a praticidade da iniciativa e afirmou que pretende incentivar familiares a também procurarem o serviço.

Testagem e cuidados preventivos

Além da imunização, Macaé mantém a oferta de testes para Covid-19. Pessoas com sintomas gripais devem procurar uma unidade de saúde para avaliação clínica. Os profissionais verificam a necessidade de testagem e orientam sobre os cuidados adequados.



Entre as recomendações preventivas estão manter a vacinação atualizada, higienizar frequentemente as mãos, evitar tocar os olhos, o nariz e a boca e utilizar máscara em caso de sintomas gripais ou diagnóstico positivo, especialmente em ambientes fechados e com aglomeração.



A próxima ação de vacinação extramuros será na quinta-feira (26), no Shopping Plaza Macaé, das 10h às 22h, com doses contra Covid-19 e influenza.