Macaé amplia prazo para cadastro de veículos de moradores do Pecado - Foto: Douglas Smmithy

Macaé amplia prazo para cadastro de veículos de moradores do PecadoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/11/2026 09:40 | Atualizado 24/11/2026 09:41





O atendimento será realizado das 14h às 19h até quinta-feira (26). Na sexta, os moradores poderão procurar o posto das 16h às 21h. A estreia do espetáculo está marcada para as 21h, na Lagoa de Imboassica. A extensão do prazo representa uma oportunidade adicional para quem ainda não conseguiu concluir o cadastro e precisa circular de carro pela região nos horários das apresentações.



Quem já realizou o procedimento não precisa fazer uma nova inscrição, mas pode conferir se a placa foi registrada corretamente. A consulta está disponível pela internet, no endereço macae.rj.gov.br/consulta-placa. A verificação permite confirmar se o veículo está autorizado a acessar o trecho submetido às regras especiais de circulação. A poucos dias da abertura das Águas Dançantes, moradores do bairro Pecado, em Macaé, ganharam mais tempo para cadastrar os veículos que utilizam no dia a dia. O credenciamento poderá ser feito até sexta-feira (27), data da primeira apresentação, em uma tenda montada no estacionamento do parquinho, na entrada da comunidade . A medida é necessária para garantir a entrada dos automóveis na área que terá circulação controlada durante o evento.O atendimento será realizado das 14h às 19h até quinta-feira (26). Na sexta, os moradores poderão procurar o posto das 16h às 21h. A estreia do espetáculo está marcada para as 21h, na Lagoa de Imboassica. A extensão do prazo representa uma oportunidade adicional para quem ainda não conseguiu concluir o cadastro e precisa circular de carro pela região nos horários das apresentações.Quem já realizou o procedimento não precisa fazer uma nova inscrição, mas pode conferir se a placa foi registrada corretamente. A consulta está disponível pela internet, no endereço macae.rj.gov.br/consulta-placa. A verificação permite confirmar se o veículo está autorizado a acessar o trecho submetido às regras especiais de circulação.



Leitura de placas vai controlar a entrada no bairro



A principal mudança na organização do trânsito neste ano será a instalação de uma barreira digital equipada com tecnologia de leitura automática de placas. O equipamento fará a identificação dos veículos e ajudará a controlar o fluxo de automóveis durante os dias de programação.



O bloqueio terá início duas horas antes de cada sessão e permanecerá ativo enquanto durar o espetáculo. Nesse período, somente carros de moradores com cadastro regular poderão entrar na área controlada. Por isso, quem ainda não concluiu o credenciamento deve ficar atento aos horários de atendimento e evitar deixar a inscrição para depois da estreia.



A medida busca organizar o acesso ao bairro em um período de maior movimentação, quando moradores e visitantes compartilham as vias próximas ao local das apresentações. Como o sistema fará a leitura das placas, a regularização antecipada é importante para evitar dificuldades na entrada durante os horários de restrição.



A consulta on-line também é uma alternativa para quem já compareceu ao posto de atendimento, mas ainda tem dúvidas sobre a confirmação do registro. Antes de se deslocar até a área do evento, o morador pode verificar a situação do veículo pela página disponibilizada pelo município.



Espetáculo terá apresentações até janeiro

As Águas Dançantes integram a programação de fim de ano de Macaé e permanecerão em cartaz até 3 de janeiro de 2027. A agenda prevê sessões às 21h nos dias úteis e às 20h aos sábados, domingos e feriados.



Em novembro, a atração poderá ser acompanhada nos dias 27, 28 e 29. Já em dezembro, as apresentações estão programadas para os dias 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. A temporada será encerrada com espetáculos nos dias 2 e 3 de janeiro.



O calendário também reserva espaço para sessões inclusivas, previstas para 4, 12 e 20 de dezembro. A proposta amplia as possibilidades de participação de pessoas que precisam de condições específicas para aproveitar a atração.



No dia 12, a programação terá dois horários. A sessão inclusiva ocorrerá às 19h, enquanto a apresentação convencional está marcada para as 21h. Nas demais datas especiais, os interessados devem observar os horários divulgados para cada espetáculo.



Com a proximidade da estreia, a orientação para os moradores do Pecado é conferir a situação do cadastro e, caso ainda seja necessário, aproveitar o prazo extra oferecido até sexta-feira. A organização prévia ajuda a evitar imprevistos e permite que os residentes mantenham o acesso à área controlada durante toda a temporada.



A programação das Águas Dançantes faz parte do Natal Magia 2026 e terá 27 apresentações, incluindo as três sessões inclusivas.









