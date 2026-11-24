Novo Hemocentro já apresenta vários pavimentos após três meses de obras - Foto: Reprodução/Ascom

Novo Hemocentro já apresenta vários pavimentos após três meses de obrasFoto: Reprodução/Ascom

Publicado 24/11/2026 09:54 | Atualizado 24/11/2026 09:54





Mais do que uma mudança na paisagem urbana, o empreendimento tem uma missão importante: fortalecer o atendimento a pacientes que dependem de transfusões e ampliar a capacidade de resposta da rede de saúde. A nova estrutura pretende oferecer melhores condições para receber os doadores e dar mais suporte às atividades de hemoterapia.



Durante a vistoria, Welberth Rezende destacou o avanço da construção e demonstrou confiança no ritmo dos trabalhos. O prefeito também ressaltou que a proposta vai além da criação de um espaço maior, com a previsão de ampliar os serviços oferecidos à população.



“O novo Hemocentro vai trazer mais conforto aos doadores, ampliar a coleta de sangue e trazer novos serviços. Três meses após a entrega da ordem de serviço, olha como a obra avançou. O pessoal está rufando para entregar essa nova unidade”, afirmou.



A velocidade da construção foi um dos pontos destacados pelo prefeito. Segundo ele, o andamento da obra alimenta a expectativa de que Macaé receba uma unidade de destaque no estado do Rio de Janeiro. O cenário na região central de Macaé já começa a revelar o tamanho do investimento na área da saúde. Em apenas três meses desde a entrega da ordem de serviço, a construção do novo Hemocentro ganhou vários pavimentos e começa a tomar forma. A evolução chamou a atenção durante uma visita do prefeito Welberth Rezende ao canteiro de obras. A expectativa é que a futura unidade amplie a coleta de sangue, ofereça novos serviços e proporcione mais conforto aos voluntários.Mais do que uma mudança na paisagem urbana, o empreendimento tem uma missão importante: fortalecer o atendimento a pacientes que dependem de transfusões e ampliar a capacidade de resposta da rede de saúde. A nova estrutura pretende oferecer melhores condições para receber os doadores e dar mais suporte às atividades de hemoterapia.Durante a vistoria, Welberth Rezende destacou o avanço da construção e demonstrou confiança no ritmo dos trabalhos. O prefeito também ressaltou que a proposta vai além da criação de um espaço maior, com a previsão de ampliar os serviços oferecidos à população.“O novo Hemocentro vai trazer mais conforto aos doadores, ampliar a coleta de sangue e trazer novos serviços. Três meses após a entrega da ordem de serviço, olha como a obra avançou. O pessoal está rufando para entregar essa nova unidade”, afirmou.A velocidade da construção foi um dos pontos destacados pelo prefeito. Segundo ele, o andamento da obra alimenta a expectativa de que Macaé receba uma unidade de destaque no estado do Rio de Janeiro.



Estrutura promete mudar atendimento hemoterápico

A nova unidade é apontada como um reforço importante para a assistência em saúde no município. A ampliação da capacidade de coleta pode contribuir para melhorar a disponibilidade de sangue, um recurso indispensável em cirurgias, tratamentos médicos e atendimentos de emergência.



Welberth também aposta no potencial do empreendimento para se tornar referência estadual. Durante a visita, afirmou que pretende acompanhar de perto a evolução dos trabalhos e até retornar ao local nos próximos dias.



“A nova unidade, como falei, vai ser um dos melhores hemocentros do nosso estado do Rio de Janeiro. Do jeito que a obra está avançando, eu vou voltar aqui já amanhã para não perder a inauguração. Com certeza, em pouco tempo vamos entregar um novo banco de sangue, um hemocentro para atender a população e melhorar a nossa saúde”, declarou.



Enquanto a construção avança, outro desafio exige atenção: manter os estoques de sangue em níveis adequados. Para isso, o Serviço Municipal de Hemoterapia, vinculado à Secretaria de Saúde, iniciou a campanha “Prevenir também é salvar”, com mobilização voltada à conscientização e ao incentivo à doação voluntária.



A iniciativa começou na segunda-feira (23) e segue até sábado (28), quando será realizado o Dia D de Doação de Sangue. A escolha do período também considera a proximidade das festas de fim de ano, do Carnaval e das férias, épocas em que a participação dos voluntários pode diminuir, justamente quando os serviços de saúde precisam manter o abastecimento.

Campanha abre atendimento especial para doadores

No sábado (28), o Serviço Municipal de Hemoterapia funcionará em horário ampliado, das 7h30 às 17h. A medida busca facilitar a participação de quem enfrenta dificuldades para doar durante a semana por causa do trabalho ou de outros compromissos.



A programação inclui ainda atividades sobre alimentação saudável, saúde mental, prevenção de doenças e prática de exercícios físicos. As ações serão realizadas na sede do serviço e integram a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que também celebra o Dia Nacional do Doador, lembrado em 25 de novembro.



Segundo a assistente social Karla Barbosa, a mobilização é especialmente importante neste período, tanto para ampliar a conscientização quanto para estimular novas doações.



Quem pretende participar precisa ficar atento às regras. De acordo com a Portaria GM/MS nº 11.685/2026, os critérios para doação passaram por mudanças desde setembro. Entre os requisitos básicos estão ter mais de 16 anos e pesar pelo menos 50 quilos. No caso de adolescentes menores de 18 anos, é obrigatória a autorização assinada pelo responsável legal.



Para pessoas acima de 60 anos, é necessário apresentar comprovante de pelo menos uma doação anterior. Doadores habituais com mais de 70 anos também podem continuar contribuindo, desde que recebam avaliação médica favorável da equipe do serviço.



Outro cuidado envolve as condições físicas antes da coleta. O voluntário precisa estar descansado, com pelo menos seis horas de sono nas 24 horas anteriores, além de apresentar documento oficial de identificação com foto, físico ou digital.



Os intervalos entre as doações também precisam ser respeitados. Homens podem doar a cada 60 dias, com limite de quatro vezes em 12 meses. Para mulheres, o intervalo mínimo é de 90 dias, com até três doações no mesmo período.



O Serviço Municipal de Hemoterapia funciona na Rua Doutor Bueno, 40, no Centro de Macaé. Informações adicionais sobre os procedimentos e critérios estão disponíveis no portal oficial do município.



A construção do novo Hemocentro e a campanha de incentivo à doação colocam em evidência duas frentes importantes para a saúde pública: ampliar a estrutura de atendimento e garantir que não falte sangue para quem precisa. Afinal, uma obra pode ganhar pavimentos em poucos meses, mas manter os estoques abastecidos depende de um gesto que precisa se repetir todos os dias: a solidariedade de quem doa.



