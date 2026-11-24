Investigada foi localizada em um motel na Avenida Brasil, em Bangu, durante operação policial - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Investigada foi localizada em um motel na Avenida Brasil, em Bangu, durante operação policialFoto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 24/11/2026 15:42





Identificada pelas iniciais K.S.R.D.S., com nome social Kayllane, a investigada foi localizada durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Macaé. A ordem judicial foi resultado de uma investigação conduzida pela delegacia macaense, que reuniu elementos sobre a suposta participação da mulher em um esquema de extorsão contra uma vítima no município.



De acordo com as apurações policiais, ela teria agido em parceria com outra investigada para obter vantagens financeiras por meio de intimidações. O método consistia em ameaçar divulgar conteúdo íntimo da vítima, caso as exigências não fossem atendidas. Além de transferências bancárias, as investigadas também teriam imposto a realização de compras como forma de obter dinheiro e produtos.



O avanço das diligências permitiu aos investigadores ampliar o alcance das apurações e identificar possíveis conexões com outros episódios criminosos. Entre os registros analisados estão ocorrências de roubos a estabelecimentos farmacêuticos na capital fluminense, com subtração de medicamentos e dinheiro. O trabalho de inteligência da Polícia Civil levou à prisão de uma mulher investigada por extorsão em Macaé e por possível participação em roubos a farmácias no Rio de Janeiro. A captura ocorreu na manhã desta terça-feira (24), em um motel localizado na Avenida Brasil, no bairro de Bangu, na Zona Oeste da capital. A ação foi realizada por agentes da 123ª DP (Macaé), em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), sob coordenação do delegado Dr. Pedro Emílio.Identificada pelas iniciais K.S.R.D.S., com nome social Kayllane, a investigada foi localizada durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Macaé. A ordem judicial foi resultado de uma investigação conduzida pela delegacia macaense, que reuniu elementos sobre a suposta participação da mulher em um esquema de extorsão contra uma vítima no município.De acordo com as apurações policiais, ela teria agido em parceria com outra investigada para obter vantagens financeiras por meio de intimidações. O método consistia em ameaçar divulgar conteúdo íntimo da vítima, caso as exigências não fossem atendidas. Além de transferências bancárias, as investigadas também teriam imposto a realização de compras como forma de obter dinheiro e produtos.O avanço das diligências permitiu aos investigadores ampliar o alcance das apurações e identificar possíveis conexões com outros episódios criminosos. Entre os registros analisados estão ocorrências de roubos a estabelecimentos farmacêuticos na capital fluminense, com subtração de medicamentos e dinheiro.





Investigação aponta possível ligação com roubos milionários

Um dos episódios identificados durante o levantamento policial envolve um assalto a uma farmácia, no qual funcionários teriam sido rendidos por criminosos armados com um facão. Durante a ação, os envolvidos levaram diversos medicamentos, entre eles aproximadamente 30 unidades de Mounjaro, medicamento utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e também conhecido pela procura relacionada ao controle de peso.



Em outro registro investigado, os produtos levados do estabelecimento foram avaliados em aproximadamente R$ 122 mil. Além dos medicamentos, os criminosos também teriam retirado R$ 2.831,31 em dinheiro. A possível participação da mulher nesses episódios passou a integrar a linha de apuração da Polícia Civil.



Os investigadores também identificaram uma ocorrência registrada em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, que menciona a investigada. Nesse caso, um homem relatou ter sido ameaçado com uma faca e obrigado a realizar uma transferência bancária por meio do sistema PIX.



Embora os episódios apresentem características distintas, os registros reunidos pela investigação passaram a ser analisados para verificar possíveis conexões entre as ocorrências e a atuação dos envolvidos. A Polícia Civil busca esclarecer a participação individual da mulher em cada situação, além de identificar outros possíveis integrantes dos grupos investigados.



É importante destacar que a prisão preventiva está relacionada à investigação de extorsão em Macaé. Os demais episódios aparecem como possíveis envolvimentos identificados durante o aprofundamento das diligências e ainda dependem do esclarecimento das circunstâncias e da apuração das responsabilidades.



Ação integrada reforça trabalho de inteligência

A localização da investigada fora do município foi resultado do cruzamento de informações e do trabalho de inteligência desenvolvido pela 123ª DP. Após reunir elementos considerados suficientes para solicitar a medida judicial, a equipe policial representou pela prisão preventiva e articulou a operação com a SSINTE.



A atuação conjunta permitiu localizar a mulher na Zona Oeste do Rio e cumprir a determinação da Justiça. A integração entre investigação e inteligência também foi fundamental para ampliar o levantamento de informações sobre as ocorrências relacionadas ao caso.



A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Informações que possam contribuir para esclarecer delitos, identificar suspeitos ou localizar pessoas envolvidas em atividades criminosas podem ser encaminhadas diretamente à 123ª DP de Macaé.



As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da unidade, no número (22) 98831-8043. Segundo a corporação, o sigilo das informações é garantido.





