Conjunto habitacional da Nova Esperança passa por revitalização para oferecer mais conforto e tranquilidade aos moradores - Foto: Divulgação/Ascom

Conjunto habitacional da Nova Esperança passa por revitalização para oferecer mais conforto e tranquilidade aos moradores Foto: Divulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 10:11 | Atualizado 25/11/2026 10:11

Ter um lar seguro, confortável e com a documentação em dia é uma conquista que representa muito mais do que receber as chaves de um imóvel. Para 64 famílias da comunidade Nova Esperança, em Macaé, esse sonho começa a ganhar forma com a reforma dos apartamentos do conjunto habitacional localizado ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A entrega dos primeiros 16 imóveis está prevista para a segunda semana de dezembro, acompanhada dos respectivos termos de posse. A iniciativa busca garantir melhores condições de moradia, segurança jurídica e tranquilidade aos moradores, especialmente neste período de fim de ano, quando a casa e a convivência familiar ganham um significado ainda mais especial.



A expectativa é que o retorno aos apartamentos represente um novo capítulo na vida de quem aguardava por melhorias nas próprias condições de habitação. Mais do que paredes renovadas, pisos novos e instalações adequadas, a entrega significa a possibilidade de começar uma nova etapa com mais dignidade, privacidade e estabilidade. Para muitas famílias, ter um endereço seguro e o reconhecimento formal do direito de permanecer no imóvel também representa a oportunidade de planejar o futuro sem a insegurança que acompanha a falta de documentação.



Reforma busca devolver qualidade de vida aos moradores

O conjunto habitacional reúne quatro blocos, cada um com 16 apartamentos. As intervenções foram planejadas para recuperar as condições dos imóveis e oferecer ambientes mais seguros e adequados à rotina das famílias. Os serviços incluíram substituição de pisos e revestimentos, modernização completa das instalações elétricas e hidrossanitárias, impermeabilização e reconstrução da cobertura.



As obras também contemplaram a troca de portas e esquadrias, a recuperação das áreas comuns e dos acessos, além da pintura interna e externa dos prédios. O objetivo é proporcionar condições mais apropriadas de moradia, com atenção à segurança, à salubridade e ao conforto dos moradores.



A liberação das unidades ocorrerá de maneira gradual. A Secretaria de Habitação decidiu entregar cada bloco assim que os serviços forem concluídos, sem esperar que os quatro prédios estejam totalmente prontos. A estratégia pretende acelerar o retorno dos beneficiários e evitar que famílias permaneçam à espera enquanto outras unidades já estejam em condições de ocupação.



O prefeito Welberth Rezende acompanhou o andamento dos trabalhos na tarde de terça-feira (24), ao lado da secretária adjunta de Habitação, Ana Lúcia Ribeiro da Conceição. A primeira etapa contemplará 16 famílias, com previsão de entrega das chaves na segunda semana de dezembro. As outras 48 unidades serão disponibilizadas conforme o avanço e a conclusão das intervenções nos demais blocos.



Termo de posse representa segurança para o futuro

Um dos pontos mais importantes da iniciativa está na documentação entregue aos moradores. Quando o conjunto habitacional foi originalmente disponibilizado, anos atrás, as famílias não receberam documentos oficiais que comprovassem formalmente o direito de posse dos apartamentos. Essa situação gerava insegurança e fazia com que alguns moradores evitassem realizar melhorias nas próprias residências, diante do receio de perder o imóvel futuramente.



Agora, além dos apartamentos recuperados, os beneficiários receberão o termo de posse. A medida representa um avanço importante porque oferece respaldo jurídico, fortalece o vínculo dos moradores com suas casas e cria condições para que cada família cuide do espaço com mais confiança e tranquilidade.



Segundo Ana Lúcia, a regularização também contribui para fortalecer o sentimento de pertencimento. A secretária destaca que o reconhecimento da posse incentiva a preservação dos imóveis e do patrimônio coletivo, além de assegurar um atendimento mais humanizado às famílias.



A recuperação das unidades foi viabilizada por meio de uma Emenda Parlamentar Impositiva (EPI), apresentada pelo vereador Rond Macaé na Câmara Municipal e destinada à Secretaria de Habitação. Conforme explicou a secretária, o recurso permitiu executar as melhorias sem comprometer o orçamento ordinário reservado à manutenção dos serviços e aos demais programas sociais da pasta.



A iniciativa ganha um significado especial neste fim de ano. Para quem espera por melhores condições de moradia, receber um apartamento reformado e contar com um documento que reconheça a posse representa a possibilidade de celebrar o Natal com novas perspectivas. É a oportunidade de organizar a casa, planejar os próximos passos e construir um ambiente mais acolhedor para os filhos e demais familiares.



Embora a entrega dos primeiros imóveis contemple 16 famílias, o alcance da ação será ampliado gradualmente até beneficiar os 64 núcleos familiares previstos. A proposta reúne duas necessidades fundamentais: recuperar a estrutura das moradias e oferecer mais segurança aos moradores em relação ao lugar onde construíram suas histórias.



Mais do que uma obra física, a iniciativa representa um investimento na qualidade de vida e na dignidade das famílias. Afinal, ter uma casa em boas condições e a tranquilidade documental sobre a posse do imóvel significa poder olhar para o futuro com mais confiança. Para os moradores da Nova Esperança, a chegada de dezembro poderá trazer um presente que vai muito além das comemorações: a perspectiva de um lar renovado e de uma nova etapa de vida.





