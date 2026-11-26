Policiais civis realizaram diligências em diferentes comunidades de Macaé - Foto: Reprodução/ Vídeo da Polícia Civil

Policiais civis realizaram diligências em diferentes comunidades de MacaéFoto: Reprodução/ Vídeo da Polícia Civil

Publicado 26/11/2026 10:27 | Atualizado 26/11/2026 10:48





As diligências foram conduzidas por policiais da 123ª DP (Macaé), sob a coordenação do delegado Pedro Emílio Braga. A operação integra uma mobilização da Secretaria de Estado de Polícia Civil voltada ao combate aos crimes patrimoniais e às estruturas que sustentam atividades criminosas, com ações para cumprir mandados judiciais e fiscalizar a circulação de bens de origem ilícita.



As duas ocorrências tiveram desfechos diferentes, mas reforçam a atuação da unidade policial em duas frentes: a localização de pessoas com pendências judiciais e a identificação de irregularidades em veículos. Os casos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos previstos em lei. Duas ações da Polícia Civil em Macaé terminaram com prisões durante a Operação Espoliador, realizada nesta quarta-feira (25). As ocorrências foram registradas no Lagomar e na comunidade conhecida como Favela da Linha. Em uma das frentes, os agentes localizaram um homem procurado pela Justiça, identificado pelas iniciais Y.L.D.S. e conhecido como “Mequetrefe”. Na outra, um motociclista foi preso em flagrante após uma perícia confirmar a adulteração dos sinais identificadores de uma Yamaha Fazer vermelha que circulava sem placa.As diligências foram conduzidas por policiais da 123ª DP (Macaé), sob a coordenação do delegado Pedro Emílio Braga. A operação integra uma mobilização da Secretaria de Estado de Polícia Civil voltada ao combate aos crimes patrimoniais e às estruturas que sustentam atividades criminosas, com ações para cumprir mandados judiciais e fiscalizar a circulação de bens de origem ilícita.As duas ocorrências tiveram desfechos diferentes, mas reforçam a atuação da unidade policial em duas frentes: a localização de pessoas com pendências judiciais e a identificação de irregularidades em veículos. Os casos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos previstos em lei.



Foragido é localizado durante diligências no Lagomar

A primeira prisão ocorreu no bairro Lagomar. Os policiais localizaram Y.L.D.S., conhecido pelo apelido de “Mequetrefe”, que era procurado por determinação da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.



Segundo informações da Polícia Civil, o homem possui registros criminais relacionados a crimes como tentativa de homicídio, roubo e associação para o tráfico de drogas. A ordem judicial que motivou a captura foi expedida após o descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime aberto.



Um dos problemas apontados pela Justiça foi a falta de comunicação da tornozeleira eletrônica. O equipamento estava com o sinal inativo desde agosto de 2026, sem que o monitoramento fosse restabelecido. Diante das violações reiteradas e da ausência de contato, o juízo reconheceu a situação de evasão e determinou a regressão cautelar do regime prisional, com a expedição do mandado de prisão.



Após a localização, os agentes conduziram o homem à 123ª DP, onde foram realizados os procedimentos necessários para o cumprimento da ordem judicial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.



A captura fez parte das diligências da Operação Espoliador, que busca localizar pessoas procuradas e dar cumprimento às determinações judiciais. A atuação também integra uma estratégia mais ampla de enfrentamento aos crimes contra o patrimônio.



Motocicleta sem placa apresenta sinais de adulteração

Outra ocorrência foi registrada na comunidade conhecida como Favela da Linha. Durante as diligências, os policiais abordaram um homem que conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer vermelha sem placa de identificação.



Na primeira inspeção, os agentes perceberam alterações na região do chassi. O local apresentava marcas compatíveis com a retirada de parte da identificação original por ação mecânica, o que levantou suspeitas sobre a procedência do veículo.



Questionado pelos policiais, o condutor afirmou que teria comprado a motocicleta na madrugada do mesmo dia, no bairro Nova Holanda, pelo valor de R$ 3 mil. Segundo sua versão, o pagamento teria sido realizado por transferência via PIX. No entanto, ele não apresentou comprovante da negociação naquele momento.



Diante das irregularidades, a perícia foi acionada para examinar o veículo. O trabalho técnico confirmou a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta. Com o resultado, o homem foi encaminhado à 123ª DP, onde acabou autuado em flagrante.



A motocicleta também passou a integrar os procedimentos da ocorrência, diante da necessidade de apurar sua procedência e as circunstâncias da adulteração.



A Operação Espoliador tem abrangência estadual e busca atingir diferentes etapas da cadeia econômica relacionada aos crimes patrimoniais, incluindo a circulação de produtos ilícitos e a atuação de possíveis receptadores. Em Macaé, as diligências da 123ª DP resultaram nas duas prisões relatadas.



A Polícia Civil também mantém um canal para receber informações da população. Denúncias sobre atividades suspeitas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043. Segundo a corporação, o sigilo é garantido.



A equipe de reportagem do jornal O DIA, tenta contato com a defesa dos envolvidos e com o setor de investigação da Polícia Civil para obter esclarecimentos e eventuais posicionamentos sobre as ocorrências. O espaço permanece aberto para manifestações. A matéria será atualizada assim que novas informações forem confirmadas.