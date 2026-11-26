Policiais civis realizaram diligências em diferentes comunidades de MacaéFoto: Reprodução/ Vídeo da Polícia Civil
As diligências foram conduzidas por policiais da 123ª DP (Macaé), sob a coordenação do delegado Pedro Emílio Braga. A operação integra uma mobilização da Secretaria de Estado de Polícia Civil voltada ao combate aos crimes patrimoniais e às estruturas que sustentam atividades criminosas, com ações para cumprir mandados judiciais e fiscalizar a circulação de bens de origem ilícita.
As duas ocorrências tiveram desfechos diferentes, mas reforçam a atuação da unidade policial em duas frentes: a localização de pessoas com pendências judiciais e a identificação de irregularidades em veículos. Os casos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos previstos em lei.
Foragido é localizado durante diligências no Lagomar
Segundo informações da Polícia Civil, o homem possui registros criminais relacionados a crimes como tentativa de homicídio, roubo e associação para o tráfico de drogas. A ordem judicial que motivou a captura foi expedida após o descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime aberto.
Um dos problemas apontados pela Justiça foi a falta de comunicação da tornozeleira eletrônica. O equipamento estava com o sinal inativo desde agosto de 2026, sem que o monitoramento fosse restabelecido. Diante das violações reiteradas e da ausência de contato, o juízo reconheceu a situação de evasão e determinou a regressão cautelar do regime prisional, com a expedição do mandado de prisão.
Após a localização, os agentes conduziram o homem à 123ª DP, onde foram realizados os procedimentos necessários para o cumprimento da ordem judicial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
A captura fez parte das diligências da Operação Espoliador, que busca localizar pessoas procuradas e dar cumprimento às determinações judiciais. A atuação também integra uma estratégia mais ampla de enfrentamento aos crimes contra o patrimônio.
Motocicleta sem placa apresenta sinais de adulteração
Na primeira inspeção, os agentes perceberam alterações na região do chassi. O local apresentava marcas compatíveis com a retirada de parte da identificação original por ação mecânica, o que levantou suspeitas sobre a procedência do veículo.
Questionado pelos policiais, o condutor afirmou que teria comprado a motocicleta na madrugada do mesmo dia, no bairro Nova Holanda, pelo valor de R$ 3 mil. Segundo sua versão, o pagamento teria sido realizado por transferência via PIX. No entanto, ele não apresentou comprovante da negociação naquele momento.
Diante das irregularidades, a perícia foi acionada para examinar o veículo. O trabalho técnico confirmou a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta. Com o resultado, o homem foi encaminhado à 123ª DP, onde acabou autuado em flagrante.
A motocicleta também passou a integrar os procedimentos da ocorrência, diante da necessidade de apurar sua procedência e as circunstâncias da adulteração.
A Operação Espoliador tem abrangência estadual e busca atingir diferentes etapas da cadeia econômica relacionada aos crimes patrimoniais, incluindo a circulação de produtos ilícitos e a atuação de possíveis receptadores. Em Macaé, as diligências da 123ª DP resultaram nas duas prisões relatadas.
A Polícia Civil também mantém um canal para receber informações da população. Denúncias sobre atividades suspeitas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043. Segundo a corporação, o sigilo é garantido.
A equipe de reportagem do jornal O DIA, tenta contato com a defesa dos envolvidos e com o setor de investigação da Polícia Civil para obter esclarecimentos e eventuais posicionamentos sobre as ocorrências. O espaço permanece aberto para manifestações. A matéria será atualizada assim que novas informações forem confirmadas.
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