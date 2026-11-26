Encontro na Câmara de Macaé reúne servidores em atividades de capacitação e troca de experiências - Foto: Divulgação/Ascom

Encontro na Câmara de Macaé reúne servidores em atividades de capacitação e troca de experiênciasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 12:09





Com o tema “Liderança que transforma o futuro”, o congresso reúne trabalhadores da administração municipal em dois dias de aprendizado, reflexão e compartilhamento de experiências. A proposta é discutir como atitudes de gestores e servidores podem contribuir para ambientes de trabalho mais respeitosos, equipes integradas e serviços públicos de melhor qualidade.



A cerimônia de abertura contou com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a presença do prefeito Welberth Rezende, do vice-prefeito Fabiano Paschoal, do secretário municipal de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, da subsecretária Verônica Guimarães e da coordenadora especial de Recursos Humanos, Salomé Miranda.



Durante a solenidade, Welberth Rezende destacou a importância dos servidores para o funcionamento da administração e para o atendimento oferecido aos moradores. O prefeito relacionou a valorização profissional aos resultados percebidos pela população e afirmou que o comprometimento das equipes é fundamental para uma gestão eficiente.



“Uma gestão moderna e eficiente se faz com servidores comprometidos e todos vocês são importantes. Trabalhamos muito para qualificar os servidores e reconhecemos o valor de vocês. O resultado de servidores valorizados é o cidadão bem atendido. É a marca da nossa gestão”, declarou.



O vice-prefeito Fabiano Paschoal também ressaltou a importância de uma administração pautada pela humanização. Ele parabenizou a equipe responsável pela organização do congresso e associou as discussões ao processo de desenvolvimento do município.



Na sequência, Aristófanis Quirino compartilhou reflexões sobre sua experiência de quase seis anos à frente da Secretaria de Gestão de Pessoas. Para o secretário, exercer uma função de liderança exige mais do que distribuir tarefas e acompanhar resultados. É necessário compreender as pessoas, manter o diálogo e agir com ética, respeito e equilíbrio, inclusive nos momentos em que decisões difíceis precisam ser tomadas. O desenvolvimento de lideranças mais humanas e a valorização dos profissionais que atuam no serviço público marcam o III Congresso de Gestão de Pessoas, que encerra sua programação nesta quinta-feira (26), em Macaé. Promovido pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, o encontro começou na quarta-feira (25), no Salão Nobre Doutor Carlos Augusto de Paula, conhecido como Carlão, na Câmara Municipal, com palestras e atividades voltadas à qualificação dos servidores e à melhoria das relações profissionais.Com o tema “Liderança que transforma o futuro”, o congresso reúne trabalhadores da administração municipal em dois dias de aprendizado, reflexão e compartilhamento de experiências. A proposta é discutir como atitudes de gestores e servidores podem contribuir para ambientes de trabalho mais respeitosos, equipes integradas e serviços públicos de melhor qualidade.A cerimônia de abertura contou com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a presença do prefeito Welberth Rezende, do vice-prefeito Fabiano Paschoal, do secretário municipal de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, da subsecretária Verônica Guimarães e da coordenadora especial de Recursos Humanos, Salomé Miranda.Durante a solenidade, Welberth Rezende destacou a importância dos servidores para o funcionamento da administração e para o atendimento oferecido aos moradores. O prefeito relacionou a valorização profissional aos resultados percebidos pela população e afirmou que o comprometimento das equipes é fundamental para uma gestão eficiente.“Uma gestão moderna e eficiente se faz com servidores comprometidos e todos vocês são importantes. Trabalhamos muito para qualificar os servidores e reconhecemos o valor de vocês. O resultado de servidores valorizados é o cidadão bem atendido. É a marca da nossa gestão”, declarou.O vice-prefeito Fabiano Paschoal também ressaltou a importância de uma administração pautada pela humanização. Ele parabenizou a equipe responsável pela organização do congresso e associou as discussões ao processo de desenvolvimento do município.Na sequência, Aristófanis Quirino compartilhou reflexões sobre sua experiência de quase seis anos à frente da Secretaria de Gestão de Pessoas. Para o secretário, exercer uma função de liderança exige mais do que distribuir tarefas e acompanhar resultados. É necessário compreender as pessoas, manter o diálogo e agir com ética, respeito e equilíbrio, inclusive nos momentos em que decisões difíceis precisam ser tomadas.



Liderança humanizada e valorização dos servidores

Um dos principais pontos abordados pelo secretário foi a diferença entre cobrar responsabilidades e desrespeitar quem precisa cumprir determinada tarefa. Segundo Aristófanis, cada servidor deve desempenhar as atribuições de seu cargo, enquanto os gestores têm o compromisso de orientar, acompanhar o trabalho e procurar alternativas para solucionar dificuldades.



“Quem lidera precisa saber cobrar. Mas também precisa saber como cobrar. A cobrança profissional deve respeitar a lei e a dignidade das pessoas”, afirmou.



O secretário resumiu sua visão sobre o exercício da liderança em quatro princípios: humanidade para compreender, firmeza para conduzir, equilíbrio para decidir e justiça para agir.



A atenção à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores também integrou o pronunciamento. Aristófanis defendeu que a valorização profissional precisa incluir condições adequadas de trabalho e ambientes saudáveis, além do reconhecimento das responsabilidades exercidas pelos servidores. Ele incentivou os participantes a dedicar atenção à própria saúde com o mesmo cuidado destinado às atividades profissionais.



A subsecretária Verônica Guimarães destacou o papel dos trabalhadores de diferentes setores na missão de atender à população. Ela avaliou que o congresso representa uma oportunidade de encontro e reconhecimento de profissionais que dedicam conhecimento, tempo e experiência ao serviço público.



Já Salomé Miranda chamou atenção para a importância da convivência e da troca de conhecimentos. Segundo a coordenadora especial de Recursos Humanos, momentos como esse permitem rever práticas, fortalecer os relacionamentos e construir novas formas de atuação no cotidiano da administração.



A programação de quarta-feira também contou com apresentação de dança e três palestras. O padre Gleison Lima abriu as atividades com o tema “Humanização nas relações profissionais: antes de qualquer cargo, existe uma pessoa”.



A apresentação propôs uma reflexão sobre a maneira como as pessoas se relacionam no cotidiano. A partir da pergunta sobre quantas pessoas cada participante havia encontrado naquele dia e quantas realmente havia enxergado, o palestrante abordou a importância da escuta, da atenção e do cuidado nas relações de trabalho.



Em seguida, o desembargador federal e professor William Douglas apresentou a palestra “Liderança prática e formação de líderes”, com discussões sobre preparo e responsabilidade na condução de equipes.



Após o intervalo para o café, o neurocientista, psicólogo e professor Jefferson Cabral Azevedo encerrou as palestras do primeiro dia com o tema “Liderança com ênfase na Saúde: Pessoas, Decisões e Resultados na Prática”. A programação também reservou espaço para sorteios entre os participantes.



Autoconhecimento e gestão escolar encerram congresso

A programação desta quinta-feira (26) mantém o foco no desenvolvimento profissional, com atividades voltadas ao autoconhecimento, à saúde dos trabalhadores e à gestão escolar. O credenciamento começa às 8h30, seguido da abertura oficial do segundo dia, às 9h, com o secretário Aristófanis Quirino.



Entre 9h15 e 10h, os participantes acompanham apresentações musical e de dança. Na sequência, a filósofa, professora e escritora Lúcia Helena Galvão ministra a palestra “Desenvolvimento Pessoal como estratégia de Gestão”, das 10h às 11h30.



Depois do intervalo para o café, das 11h30 às 11h45, a Academia Pano Bianco conduz uma atividade de ginástica laboral, com duração prevista de 15 minutos.



Às 12h, Felipe Galvão Puccioni apresenta a palestra “Liderança com ênfase na Gestão Escolar”. Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e idealizador do Programa Ciência e Gestão pela Educação, ele encerra a sequência de apresentações.



O término do congresso está previsto para as 13h, com o encerramento conduzido pelo secretário Aristófanis Quirino.



Para facilitar o deslocamento dos servidores, a organização disponibiliza transporte gratuito em van, com saída às 8h15, em frente ao Paço Municipal, no Centro. O veículo segue até a Câmara Municipal, localizada na Avenida Antônio Abreu, número 1805, no bairro Horto. O retorno ocorre após o fim das atividades. Os certificados de participação serão encaminhados por e-mail na semana seguinte ao congresso.



Ao longo dos dois dias, a iniciativa coloca em debate questões que fazem parte da rotina de qualquer ambiente profissional. Mais do que ocupar cargos ou alcançar metas, liderar exige diálogo, respeito e capacidade de reconhecer as necessidades das equipes. A expectativa é que as experiências compartilhadas durante o encontro contribuam para mudanças práticas nas relações de trabalho e, consequentemente, para a qualidade dos serviços oferecidos à população.





