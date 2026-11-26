Welberth Rezende participou de debate sobre desenvolvimento sustentável das cidades costeiras - Foto: Divulgação/Ascom

Welberth Rezende participou de debate sobre desenvolvimento sustentável das cidades costeirasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 12:16





O encontro integrou a programação da terceira edição do Tomorrow.Blue Economy, evento que reúne gestores públicos, empresários, investidores, pesquisadores e representantes dos setores naval e offshore para discutir oportunidades relacionadas à economia do mar na América Latina.



Ao lado de Juan Pablo Deluca, presidente da Rio Grande Activa, e Felipe Peixoto, secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Welberth Rezende compartilhou experiências de Macaé na construção de políticas públicas voltadas ao litoral. Entre os assuntos abordados estiveram a diversificação das atividades econômicas, o planejamento territorial e a necessidade de conciliar a exploração dos recursos naturais com a responsabilidade ambiental.



Historicamente ligada à indústria de petróleo e gás, Macaé busca ampliar suas possibilidades de desenvolvimento por meio de atividades relacionadas à cadeia naval, à bioeconomia e à transição energética. A estratégia também considera o potencial turístico e econômico da região costeira, além da necessidade de preparar o município para enfrentar os efeitos de eventos climáticos extremos.



A participação no painel da rede Mercocidades permitiu apresentar ações adotadas pela administração municipal e compartilhar experiências com representantes de outras cidades. A proposta é ampliar o diálogo entre os municípios e estimular iniciativas conjuntas que favoreçam investimentos, sustentabilidade e segurança jurídica para novos empreendimentos ligados ao oceano.



Durante o debate, Welberth Rezende destacou a participação de Macaé no processo de certificação do Selo Azul Cidades Costeiras. O município foi o primeiro do Brasil a aderir à iniciativa, que busca reconhecer boas práticas de governança marítima e gestão sustentável dos territórios litorâneos.



“É uma felicidade participar do Tomorrow.Blue Economy, um evento importante em que discutimos a economia azul e divulgamos o que está sendo feito em Macaé. Ficamos muito felizes porque seremos a primeira cidade a receber o Selo Azul Cidades Costeiras, que traz essa grande marca de desenvolvimento econômico com sustentabilidade”, afirmou o prefeito.



O chefe do Executivo também mencionou os indicadores de saneamento apresentados no processo de certificação. Segundo ele, Macaé possui o melhor resultado de tratamento de esgoto entre as cidades costeiras avaliadas e ocupa a décima posição no levantamento nacional. O potencial do mar como fonte de desenvolvimento econômico, geração de empregos e preservação ambiental colocou Macaé em destaque no debate internacional sobre cidades costeiras. O prefeito Welberth Rezende apresentou as iniciativas do município durante o Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026, realizado na quarta-feira (25), na Arena Niterói. A participação ocorreu no painel “Mercocidades pelas Águas: Cidades Costeiras e a Economia Azul”, que reuniu representantes de diferentes cidades para discutir soluções sustentáveis e estratégias de proteção dos territórios litorâneos.O encontro integrou a programação da terceira edição do Tomorrow.Blue Economy, evento que reúne gestores públicos, empresários, investidores, pesquisadores e representantes dos setores naval e offshore para discutir oportunidades relacionadas à economia do mar na América Latina.Ao lado de Juan Pablo Deluca, presidente da Rio Grande Activa, e Felipe Peixoto, secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Welberth Rezende compartilhou experiências de Macaé na construção de políticas públicas voltadas ao litoral. Entre os assuntos abordados estiveram a diversificação das atividades econômicas, o planejamento territorial e a necessidade de conciliar a exploração dos recursos naturais com a responsabilidade ambiental.Historicamente ligada à indústria de petróleo e gás, Macaé busca ampliar suas possibilidades de desenvolvimento por meio de atividades relacionadas à cadeia naval, à bioeconomia e à transição energética. A estratégia também considera o potencial turístico e econômico da região costeira, além da necessidade de preparar o município para enfrentar os efeitos de eventos climáticos extremos.A participação no painel da rede Mercocidades permitiu apresentar ações adotadas pela administração municipal e compartilhar experiências com representantes de outras cidades. A proposta é ampliar o diálogo entre os municípios e estimular iniciativas conjuntas que favoreçam investimentos, sustentabilidade e segurança jurídica para novos empreendimentos ligados ao oceano.Durante o debate, Welberth Rezende destacou a participação de Macaé no processo de certificação do Selo Azul Cidades Costeiras. O município foi o primeiro do Brasil a aderir à iniciativa, que busca reconhecer boas práticas de governança marítima e gestão sustentável dos territórios litorâneos.“É uma felicidade participar do Tomorrow.Blue Economy, um evento importante em que discutimos a economia azul e divulgamos o que está sendo feito em Macaé. Ficamos muito felizes porque seremos a primeira cidade a receber o Selo Azul Cidades Costeiras, que traz essa grande marca de desenvolvimento econômico com sustentabilidade”, afirmou o prefeito.O chefe do Executivo também mencionou os indicadores de saneamento apresentados no processo de certificação. Segundo ele, Macaé possui o melhor resultado de tratamento de esgoto entre as cidades costeiras avaliadas e ocupa a décima posição no levantamento nacional.



Governança costeira e planejamento sustentável

A participação no evento ocorre em meio a uma série de medidas adotadas pelo município para fortalecer sua política de gestão do litoral. Uma das iniciativas foi a criação do Comitê de Governança Azul, estrutura que reúne diferentes setores para acompanhar e contribuir com as ações relacionadas à economia do mar.



Outro avanço foi a entrega da revisão do Plano Diretor municipal, que incorporou diretrizes específicas para o desenvolvimento da economia marítima e o gerenciamento costeiro. A atualização busca aproximar o planejamento urbano das necessidades de preservação ambiental e do aproveitamento responsável dos recursos naturais.



O Selo Azul Cidades Costeiras é uma certificação desenvolvida em parceria com o Centro de Estudos das Cidades do Insper. A iniciativa considera diferentes aspectos da administração municipal, como governança oceânica, saneamento, conservação ambiental, ordenamento do litoral e incentivo a atividades econômicas sustentáveis.



A avaliação também considera a capacidade das cidades de estabelecer políticas públicas que conciliem crescimento econômico, proteção dos ecossistemas e qualidade de vida. Nesse contexto, o processo de certificação exige planejamento e articulação entre poder público, instituições, setor produtivo e sociedade.



Para Macaé, a agenda representa uma oportunidade de fortalecer atividades econômicas que vão além da exploração tradicional de petróleo e gás. A cadeia naval, o turismo costeiro, a inovação tecnológica e a transição energética aparecem entre os segmentos com potencial de expansão.



Evento reúne especialistas e investidores em Niterói

O Tomorrow.Blue Economy Niterói chegou à terceira edição com programação distribuída entre quarta-feira (25) e quinta-feira (26), na Arena Niterói. Realizado pelo iCities, com chancela da Fira Barcelona, o encontro promove palestras, debates e atividades voltadas à inovação, aos negócios e à sustentabilidade dos setores ligados aos oceanos.



A programação reúne representantes do poder público, executivos das indústrias offshore e naval, investidores, pesquisadores e empresas interessadas nas oportunidades da chamada economia azul. O conceito envolve atividades econômicas relacionadas aos recursos marinhos, com foco no uso responsável do oceano e na preservação dos ambientes costeiros.



Além da geração de negócios, as discussões abordam desafios que afetam diretamente as cidades litorâneas, como mudanças climáticas, poluição, ocupação desordenada e conservação dos ecossistemas. A busca por alternativas capazes de proteger essas regiões sem comprometer suas atividades econômicas também integra a agenda do encontro.



A apresentação das iniciativas de Macaé reforça a tentativa de inserir o município em um cenário de desenvolvimento que considera o mar não apenas como patrimônio natural, mas também como fonte de oportunidades para diferentes setores da economia.



O desafio, daqui em diante, será transformar o planejamento e os compromissos assumidos em resultados concretos. A ampliação do saneamento, a proteção ambiental e a organização do território são fatores importantes para que o crescimento das atividades ligadas ao oceano aconteça de forma responsável e produza benefícios duradouros para a população.





