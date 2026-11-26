Após os primeiros procedimentos, ele foi encaminhado à 123ª DP - Foto: Reprodução/Vídeo da Polícia Civil

Após os primeiros procedimentos, ele foi encaminhado à 123ª DPFoto: Reprodução/Vídeo da Polícia Civil

Publicado 26/11/2026 15:27





A operação foi coordenada pelo delegado Pedro Emílio Braga e teve como alvo J.C.N.S. A ordem de recaptura está vinculada a uma investigação sobre fatos registrados no Lagomar em 2020. Na ocasião, segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o homem integraria um grupo armado associado à facção criminosa Comando Vermelho, com atuação voltada ao comércio ilegal de drogas.



A localização do procurado permitiu o cumprimento da determinação judicial. Além disso, a descoberta de drogas no imóvel acrescentou uma nova ocorrência à ação policial. Por esse motivo, além de responder ao mandado de recaptura, o homem também foi autuado em flagrante pelo material encontrado no local.



Após os procedimentos iniciais, ele foi levado para a sede da 123ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil não informou a quantidade nem o tipo de entorpecente localizado na residência. Policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé recapturaram , na manhã desta quinta-feira (26), um homem procurado pela Justiça por um processo relacionado ao tráfico de drogas no bairro Lagomar. A ação ocorreu na própria comunidade, onde os agentes cumpriram um mandado judicial. Durante a diligência, também foram encontrados entorpecentes dentro da residência, o que levou à autuação do suspeito em flagrante.A operação foi coordenada pelo delegado Pedro Emílio Braga e teve como alvo J.C.N.S. A ordem de recaptura está vinculada a uma investigação sobre fatos registrados no Lagomar em 2020. Na ocasião, segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o homem integraria um grupo armado associado à facção criminosa Comando Vermelho, com atuação voltada ao comércio ilegal de drogas.A localização do procurado permitiu o cumprimento da determinação judicial. Além disso, a descoberta de drogas no imóvel acrescentou uma nova ocorrência à ação policial. Por esse motivo, além de responder ao mandado de recaptura, o homem também foi autuado em flagrante pelo material encontrado no local.Após os procedimentos iniciais, ele foi levado para a sede da 123ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil não informou a quantidade nem o tipo de entorpecente localizado na residência.



Mandado está relacionado a investigação de 2020

A ordem judicial cumprida nesta quinta-feira tem origem em um processo que apura a participação do suspeito em atividades criminosas no Lagomar. Conforme a denúncia do Ministério Público, os fatos investigados ocorreram em 2020 e envolveriam um grupo armado ligado ao Comando Vermelho, apontado como responsável por atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região.



A informação sobre a suposta ligação do homem com o grupo criminoso faz parte da acusação apresentada pelo Ministério Público. Portanto, trata-se de uma imputação no âmbito do processo, e não de uma conclusão definitiva sobre sua responsabilidade. A análise das acusações e a decisão sobre o caso cabem ao Poder Judiciário.



O cumprimento de mandados de recaptura permite às forças policiais localizar pessoas que devem retornar à custódia por determinação judicial. Neste caso, a equipe da 123ª DP encontrou o procurado no bairro onde ocorreram os fatos investigados.



A apreensão de drogas dentro do imóvel também motivou a adoção de providências policiais específicas. A autuação em flagrante representa uma nova frente de apuração, distinta do mandado judicial que levou os agentes até o endereço.



Polícia recebe denúncias pelo WhatsApp da delegacia

A Polícia Civil também reforça a importância da participação dos moradores no fornecimento de informações que possam contribuir com investigações. A população pode encaminhar denúncias diretamente à 123ª DP de Macaé pelo WhatsApp (22) 98831-8043.



O canal recebe informações sobre possíveis atividades criminosas e pode auxiliar o trabalho dos investigadores na identificação de suspeitos e na localização de pessoas procuradas pela Justiça. De acordo com a unidade policial, o sigilo de quem realiza a denúncia é garantido.



A orientação é que o cidadão utilize o contato para repassar informações às autoridades, sem tentar abordar suspeitos ou intervir em situações de risco. A comunicação pelos canais oficiais permite que os dados sejam encaminhados às equipes responsáveis pela apuração.



A recaptura no Lagomar integra o trabalho da Polícia Civil para cumprir determinações judiciais e investigar crimes na região. O homem segue à disposição da Justiça, enquanto os procedimentos relacionados à apreensão de drogas também serão conduzidos pelas autoridades competentes.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa do homem para obter um posicionamento sobre o caso. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

