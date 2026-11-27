Serra Macaense entra em campo no Moacyrzão para duelo contra o Belford Roxo - Foto: Divulgação/Ascom

Serra Macaense entra em campo no Moacyrzão para duelo contra o Belford RoxoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 12:45 | Atualizado 27/11/2026 12:45

O futebol macaense tem um encontro marcado com a história neste domingo (29). O Serra Macaense entra em campo às 15h, no Estádio Moacyrzão , para enfrentar o Belford Roxo na partida que vai definir o campeão do Campeonato Carioca Série B2 Profissional de 2026.

Depois de conquistar uma vitória por 1 a 0 no primeiro confronto, o Verdão chega à decisão com a vantagem do empate e a oportunidade de levantar a taça diante de sua torcida. A expectativa é de uma tarde de muita emoção, com a presença dos torcedores nas arquibancadas para empurrar a equipe rumo à conquista.



Mais do que uma final, o confronto representa a oportunidade de coroar uma campanha que já garantiu ao clube de Macaé um lugar na Série B1 de 2027, a terceira divisão do futebol estadual. O acesso está assegurado para os dois finalistas, mas a disputa pelo título mantém a rivalidade e a expectativa em alta. Agora, o objetivo do Serra é transformar a vantagem construída fora de casa em uma comemoração dentro de seus domínios.



Vitória na Baixada colocou o Verdão perto da taça

O primeiro duelo entre as equipes aconteceu no último domingo (22), no Estádio Nélio Gomes, na Baixada Fluminense. Em uma partida importante para as pretensões dos dois clubes, o Serra Macaense conseguiu superar o adversário por 1 a 0, com gol de Marcos Paulo. O resultado colocou o representante do Norte Fluminense em vantagem e deixou a disputa pelo título nas mãos da equipe para o confronto de volta.



Com o placar favorável, o Verdão chega ao Moacyrzão sabendo exatamente o que precisa fazer para conquistar o campeonato: evitar a derrota. Um empate será suficiente para garantir a taça, independentemente do número de gols marcados na partida deste domingo.



A situação do Belford Roxo, por outro lado, exige uma reação. A equipe da Baixada Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo regulamentar. Se conseguir uma vitória por apenas um gol, a decisão seguirá para as cobranças de pênaltis, aumentando ainda mais a tensão de uma final que promete fortes emoções.



O cenário coloca frente a frente duas equipes com objetivos bem definidos. Enquanto o Serra Macaense terá a missão de administrar a vantagem sem abrir mão de buscar o ataque, o adversário precisará encontrar caminhos para superar a defesa macaense e reverter o resultado da primeira partida.



Torcida pode fazer a diferença na decisão

A presença dos torcedores no Moacyrzão será um ingrediente importante para a grande final. Em uma partida que vale o título estadual, o apoio vindo das arquibancadas pode dar ainda mais energia aos jogadores do Serra Macaense, que terão a oportunidade de comemorar uma conquista diante do público macaense.



A equipe chega à decisão com a vantagem no placar agregado, mas sabe que ainda precisa cumprir os últimos 90 minutos de uma disputa que não permite descuidos. Uma final exige concentração, equilíbrio e intensidade do início ao fim. Qualquer espaço concedido ao adversário poderá mudar o rumo da partida.



Para o futebol de Macaé, a conquista também representaria um motivo especial de comemoração. Depois de assegurar o retorno à Série B1, o clube pode encerrar a temporada com mais um resultado expressivo: o troféu de campeão da Série B2. O acesso antecipado já representa um passo importante para o próximo ano, mas terminar a competição no lugar mais alto do pódio é o objetivo que mobiliza o elenco nesta reta final.



Do outro lado, o Belford Roxo promete lutar até o último minuto para tentar estragar a festa macaense. Com a necessidade de buscar o resultado, a equipe visitante deve entrar em campo disposta a pressionar e aproveitar as oportunidades para marcar.



A bola rola às 15h deste domingo, no Estádio Moacyrzão. É dia de decisão, de arquibancada participativa e de expectativa por uma grande apresentação do futebol regional. O Serra Macaense está a um empate do título, mas quer mais: levantar a taça em casa, ao lado de sua torcida, e transformar a final em uma tarde inesquecível para o clube e para Macaé.





