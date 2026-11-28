Macaeprev anuncia transferência de recursos da reserva administrativa para o fundo previdenciário - Foto: Divulgação/Ascom

Macaeprev anuncia transferência de recursos da reserva administrativa para o fundo previdenciárioFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 11:36

O Instituto de Previdência do Município de Macaé (Macaeprev) vai incorporar R$ 300 milhões ao patrimônio destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores municipais. A operação, formalizada pela primeira vez na história da instituição, utiliza parte dos recursos acumulados na reserva administrativa para reforçar o Fundo em Capitalização.

A medida foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Previdenciário e oficializada por meio da Resolução Macaeprev nº 001/2026, publicada no Diário Oficial na quinta-feira (26). Segundo a direção do instituto, a iniciativa busca ampliar a segurança financeira do regime próprio e fortalecer sua capacidade de honrar compromissos atuais e futuros.



A transferência representa uma mudança importante na destinação de parte das economias administrativas acumuladas pelo instituto. Em vez de permanecerem na reserva utilizada para custear a estrutura de funcionamento, os R$ 300 milhões passam a integrar exclusivamente o patrimônio previdenciário, que tem como finalidade garantir o pagamento dos benefícios dos segurados.



O presidente do Macaeprev, Cláudio de Freitas Duarte, considera a operação um marco na trajetória da instituição. Na avaliação do dirigente, a possibilidade de realizar a reversão demonstra que o instituto conseguiu manter suas despesas sob controle e, ao mesmo tempo, preservar recursos suficientes para continuar investindo na qualidade dos serviços oferecidos aos servidores.



Recursos serão destinados ao pagamento de benefícios

De acordo com a resolução aprovada pelo Conselho Previdenciário, o dinheiro transferido será incorporado ao Fundo em Capitalização, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Esse patrimônio é destinado ao pagamento das aposentadorias e pensões, o que torna a operação estratégica para o planejamento financeiro de longo prazo da instituição.



A política de aplicação dos R$ 300 milhões prevê, inicialmente, prioridade para fundos de investimento referenciados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que já fazem parte da carteira do Macaeprev. Também existe a possibilidade de direcionar futuramente parte dos recursos para títulos públicos federais corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).



A definição das aplicações deverá considerar as condições do mercado financeiro, com atenção à segurança dos investimentos e à obtenção de rentabilidade adequada. A estratégia busca preservar o patrimônio e contribuir para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário municipal.



Cláudio Duarte destaca que a transferência não compromete o funcionamento administrativo do instituto. Segundo ele, mesmo com uma alíquota de administração de 1% sobre a base de remunerações, proventos e pensões, a instituição conseguiu economizar recursos e manter os investimentos necessários à sua estrutura.



Entre as áreas que continuam recebendo atenção estão a modernização tecnológica, a capacitação dos servidores e a melhoria dos serviços prestados aos segurados. O presidente atribui o resultado a um trabalho construído coletivamente, com planejamento, responsabilidade e transparência.



Para o dirigente, a operação representa uma conquista institucional que vai além dos números. A iniciativa, segundo ele, demonstra a capacidade de transformar economias administrativas em reforço patrimonial para o pagamento dos benefícios previdenciários.



Patrimônio ultrapassa R$ 6,5 bilhões

A transferência dos R$ 300 milhões ocorre em um período de crescimento dos recursos administrados pelo Macaeprev. Entre os resultados apresentados pela direção está a evolução do patrimônio, que passou de R$ 3,41 bilhões, em dezembro de 2020, para mais de R$ 6,5 bilhões em 2026. O avanço corresponde a aproximadamente 90,61% no período.



Outro resultado destacado pela instituição foi registrado em 2025. Naquele exercício, o patrimônio cresceu R$ 732 milhões, enquanto a carteira de investimentos alcançou rentabilidade de 12,77%, superando a meta atuarial em mais de 32%, conforme os dados divulgados pelo instituto.



O desempenho também teve um marco no início de 2026. Em janeiro, o Macaeprev registrou retorno financeiro de R$ 107,19 milhões, considerado pela instituição o maior resultado mensal de sua história. O número reforça a evolução da carteira de investimentos e integra o conjunto de indicadores apresentados pela direção para demonstrar o desempenho da gestão previdenciária.



Na área de governança, o instituto também destaca a evolução no programa Pró-Gestão RPPS, voltado ao aprimoramento das práticas de administração dos regimes próprios de previdência. Em novembro de 2021, a instituição conquistou o Nível I de certificação. Três anos depois, em novembro de 2024, alcançou o Nível II, passando a integrar a categoria de Investidor Qualificado.



A primeira reversão de recursos da reserva administrativa para o Fundo em Capitalização se soma a esses resultados e coloca em evidência a importância do planejamento na administração previdenciária. Mais do que ampliar os números do patrimônio, a medida busca fortalecer a estrutura financeira responsável por garantir os benefícios dos servidores municipais.





